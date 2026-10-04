Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzská policie zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu při středoškolských protestech, píše agentura AFP s odvoláním na prokuraturu. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.

Úřady plánují informovat veřejnost o průběhu vyšetřování na tiskové konferenci v 16:00. Policista byl zbit několika osobami poté, co se pokusil zadržet mladíka u břehu potoka, píše deník Le Figaro.

Středoškoláci ve Francii v posledních dnech protestují za lepší podmínky na školách. Stěžují si na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do měst po celé zemi, včetně samotného hlavního města, Marseille, Štrasburku, Tours nebo Lille. Podle AFP se konaly ve všech francouzských departementech.

Protestní akce mnohdy přerostly v násilnosti, které na některých místech podněcují výtržníci, a střety s policií. Ministr vnitra Laurent Nuňez v pátek uvedl, že zadrženo bylo už na pět tisíc lidí a během týdne kritizoval „klima nepřijatelného násilí“. Zranění byli policisté, kolemjdoucí, ale také demonstranti.

Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii
Studenti s transparentem „Zastavte rozpočtové škrty“ během protestů v Lyonu

Vylámané zuby i údery do hlavy

Policie v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících podle agentury Reuters utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.

Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta však za poslední dekádu téměř nezměnily. V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.

Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem navýšit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.

Studentské protesty ve Francii provází násilnosti
Protesty ve Francii provázejí násilnosti, úřady hlásí desítky zraněných

Výběr redakce

Rusko opět zasáhlo most v Kyjevě, ve městě je německý kancléř Merz

Rusko opět zasáhlo most v Kyjevě, ve městě je německý kancléř Merz

07:11Aktualizovánopřed 20 mminutami
Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu

Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu

před 39 mminutami
Úzké silnice i čekání. Kamionovou dopravu provázely na začátku 90. let komplikace

VideoÚzké silnice i čekání. Kamionovou dopravu provázely na začátku 90. let komplikace

před 3 hhodinami
Národní parky se potýkají s turisty i mrtvým dřevem

VideoNárodní parky se potýkají s turisty i mrtvým dřevem

před 4 hhodinami
Na umělém oplodnění žen bez partnera se koalice neshodne

Na umělém oplodnění žen bez partnera se koalice neshodne

před 5 hhodinami
Pražské letiště plánuje zvýšit poplatky pro cestující, řekl ČT Lašák

VideoPražské letiště plánuje zvýšit poplatky pro cestující, řekl ČT Lašák

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Obrazem: Thálie rozdaly ceny Majerovi či Kožené, čestné hercům z Ypsilonky

Obrazem: Thálie rozdaly ceny Majerovi či Kožené, čestné hercům z Ypsilonky

před 13 hhodinami
„Druhý domov,“ říká o dočasné základně v Pardubicích velitel letky gripenů

Video„Druhý domov,“ říká o dočasné základně v Pardubicích velitel letky gripenů

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko opět zasáhlo most v Kyjevě, ve městě je německý kancléř Merz

Rusko opět zasáhlo Severní most přes Dněpr v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Klyčko. Kvůli útoku okupantů je podle něj také bez teplé vody Desňanská čtvrť. Na neohlášené návštěvě je v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz, kterého doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární.
07:11Aktualizovánopřed 20 mminutami

Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu

Francouzská policie zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu při středoškolských protestech, píše agentura AFP s odvoláním na prokuraturu. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.
před 39 mminutami

Vítězem lotyšských parlamentních voleb je strana premiéra Kulbergse

Podle téměř konečných výsledků je vítězem lotyšských parlamentních voleb středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,3 procenta hlasů, píše web veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1 procenta hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Třetí je s 11,7 procenta strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. Sečteno už bylo 99,9 procenta odevzdaných hlasů.
03:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Bosně se konají všeobecné volby

V Bosně a Hercegovině se v neděli konají všeobecné volby. Voliči rozhodnou o skladbě celostátních orgánů – tedy parlamentu a kolektivního předsednictva země – a také parlamentů dvou entit, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, které stát tvoří. Bosna v posledních letech zažívá interní problémy, které ve velké míře způsobily sílící tlaky bosenskosrbských nacionalistů.
01:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Mezi oběťmi sobotního izraelského útoku v Gaze jsou čtyři ženy včetně křesťanek, píší média

Zdroje agentur AFP a Reuters tvrdí, že mezi pěti oběťmi sobotního izraelského úderu na obytnou budovu ve městě Gaza jsou muž a čtyři ženy, včetně dvou pravoslavných křesťanek. Izraelská armáda v sobotu večer úder potvrdila s tím, že útok mířil na vysoce postaveného člena teroristického hnutí Hamás Alího Ámúdího. Armáda stále prověřuje, zda byl Ámúdí při úderu zabit nebo zraněn.
před 9 hhodinami

Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála strana vedená premiérem

Parlamentní volby v Lotyšsku podle odhadů jasně vyhrála středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Informovala o tom agentura Reuters, podle které by tato strana podporující Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí mohla získat 35,6 procenta hlasů. Kulbergs již prohlásil, že věří, že bude moci zůstat v čele této pobaltské země.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Rusko zasáhlo další důležitý most v Kyjevě a oznámilo nové masivní údery

Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, a uvedlo, že jeho armáda bude na město i nadále podnikat masivní údery. V noci na sobotu zaútočila Moskva na další důležitý most v Kyjevě, tentokrát byl zasažen Severní most přes Dněpr a dva lidé utrpěli zranění. Ruské dronové útoky ve čtvrtek a pátek ve městě poškodily Jižní most. Moldavsko hlásí, že některé ruské drony a rakety explodovaly nad jeho územím. Kyjev podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odpoví na ruské útoky na civilní cíle údery na rafinerie.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

VideoRusko přebírá kontrolu nad aktivy dalších evropských společností v zemi

Moskva pokračuje v zásazích proti velkým evropským společnostem, které i po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu zůstaly na tamním trhu. Kreml pomocí prezidentských dekretů umístil pod dočasnou správu aktiva skupiny Metro, ve které má většinový podíl firma Daniela Křetínského. Už v polovině září úřady stejně postupovaly v případech švýcarského Nestlé a francouzských společností Auchan a Leroy Merlin.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

včera v 09:00
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026