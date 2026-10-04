Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu

Francouzská policie zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu při středoškolských protestech, píše agentura AFP s odvoláním na prokuraturu. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.
Úřady plánují informovat veřejnost o průběhu vyšetřování na tiskové konferenci v 16:00. Policista byl zbit několika osobami poté, co se pokusil zadržet mladíka u břehu potoka, píše deník Le Figaro.
Středoškoláci ve Francii v posledních dnech protestují za lepší podmínky na školách. Stěžují si na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do měst po celé zemi, včetně samotného hlavního města, Marseille, Štrasburku, Tours nebo Lille. Podle AFP se konaly ve všech francouzských departementech.
Protestní akce mnohdy přerostly v násilnosti, které na některých místech podněcují výtržníci, a střety s policií. Ministr vnitra Laurent Nuňez v pátek uvedl, že zadrženo bylo už na pět tisíc lidí a během týdne kritizoval „klima nepřijatelného násilí“. Zranění byli policisté, kolemjdoucí, ale také demonstranti.
Vylámané zuby i údery do hlavy
Policie v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících podle agentury Reuters utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.
Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta však za poslední dekádu téměř nezměnily. V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.
Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem navýšit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.