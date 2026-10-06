Ve Francii začal další den protestů a blokád škol, zapojí se i odbory


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v úterý v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu.

Podle údajů ministerstva školství a studentského svazu byla v úterý výuka přerušena na 589 z celkových 3700 francouzských lyceí a na 32 univerzitách. Blokády středních škol pak pokračují po celé Francii. Studenti už stojí na barikádách z popelnic před školami od Lille po Marseille a Nantes, uvedl server televize France24. Další blokády středních škol jsou hlášeny například z Montpellieru nebo Štrasburku.

„Naše budoucnost není volitelná,“ je podle agentury Reuters jeden z nápisů na transparentech protestujících v Paříži. Ve Vincennes východně od Paříže demonstranti vytvořili lidský řetěz chránící blokádu školy.

Protesty ve Vincennes
Zdroj: Reuters/Tom Nicholson

Demonstrace provází i násilnosti a zatýkání

Ačkoli mnoho protestů bylo v posledních dnech pokojných, někteří studenti zapalovali odpadkové koše, ničili autobusové zastávky nebo se střetávali s pořádkovou policií, která proti nim zasahovala obušky, slzným plynem a municí určenou k potlačování nepokojů.

Demonstrace tak provázelo i zatýkání a řada lidí utrpěla zranění. Od začátku protestů bylo podle médií zraněno 715 policistů a 215 účastníků protestů. V severofrancouzském městě Lens přišel v pondělí o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát; na jiném místě slzný granát těžce zranil dospívajícího chlapce a při dalším incidentu přišla o oko žena. Zadrženo bylo dosud více než pět tisíc lidí, většinou nezletilých. Ve vazbě však skončilo do pondělka čtrnáct z nich.

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Studenti blokují vchod do pařížské školy École nationale supérieure des beaux-arts (5. října 2026)

Protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Odtud se stávky, blokády a demonstrace rozšířily do dalších pařížských předměstí a následně do celé země, přičemž protestující požadovali řadu změn.

V létě bývá ve třídách vedro, v zimě chlad

Protestující poukazují například na to, že výuka, vybavení škol i možnosti dalšího rozvoje nejsou pro studenty ze znevýhodněných čtvrtí na odpovídající úrovni. Studenti z jiných oblastí si stěžovali, že se v době letních vln veder ve třídách bez klimatizace doslova pečou, zatímco v zimě mrznou. Stížnosti jsou rovněž slyšet na příliš dlouhou dobu strávenou ve škole, školní den přitom ve Francii může trvat od 8:00 až do 18:00.

Ačkoli si studenti stěžují, že nejsou slyšeni, premiér Sébastien Lecornu už nařídil ministrům, aby se začali jejich hlavními požadavky zabývat. Vláda se zaměří i na nezbytné opravy zastaralých školních budov; ministři mají své první návrhy předložit do konce října. Najít potřebné finanční prostředky však bude obtížné vzhledem k rychle narůstajícímu rozpočtovému schodku a státnímu dluhu, slabému hospodářskému růstu a neochotě vlády omezit výdaje.

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