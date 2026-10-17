Izraelci Palestincům narušují klíčovou sklizeň oliv

Sklizeň oliv ve středomoří je právě na vrcholu. Na palestinských územích sady tohoto ovoce živí celé rozvětvené rodiny, protože jsou jediným zdrojem příjmů. Letošní sezonu ale zásadně v Gaze i na Západním břehu ovlivňují síly z Izraele – ať už armáda, nebo skupiny radikálních osadníků. Posíleni podporou vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jsou osadníci letos agresivnější. V pátek, stejně jako už několikrát v posledních týdnech skončilo několik lidí po jejich řádění v nemocnici.
V pátek ráno se na kopci u vesnice Abu Falah srotila osmdesátka mladých izraelských osadníků. Kameny a praky Palestince i jejich podporovatele od stromů vyhnali a části sadu zapálili. Palestinské mladíky, kteří stejně jako ti z osad nasadili kukly a házeli kamení, odehnali slzným plynem izraelští vojáci.
Podle odhadů zničili osadníci Palestincům na Západním břehu za poslední roky na sto tisíc olivovníků. V pátek po jejich násilnostech skončilo v péči lékařů několik lidí, a to včetně fotografky listu Washington Post Heidi Levineové. „Napadli mě a srazili na zem. Naštěstí jsem měla vestu a helmu. Jinak bych tu už asi nebyla, protože do mě strašně kopali,“ popisuje Levineová.
Násilné incidenty se během letošní sklizně množí. „Je to frustrující, ale musíme být trpěliví. Ať si dělají, co chtějí. My stromy s boží pomocí znovu zasadíme,“ říká palestinský zemědělec Mohammed Habbas.
Záměr je jasný, míní Palestinci
Palestinci jsou přesvědčeni, že izraelští osadníci na ně útočí s jasným záměrem – zbavit je živobytí a vystrnadit rodiny z jejich půdy, kterou sami zabírají.
Na sociálních sítích se mohutně šíří video izraelského mladíka, který úmyslně naráží do palestinské ženy nesoucí sklizené olivy. Starší paní se zastala skupina izraelských aktivistů, kteří proti praktikám osadníků vystupují. Jak ukazuje další video, jeden z nich, brigádní generál v záloze Yoel Feldshu, byl za konfrontaci s mladíkem zadržen izraelskou policií.
„V předchozích letech jsme mohli sklízet bez problémů. V posledních dvou ale osadníci začali naše lidi napadat, ničí sady a kradou traktory,“ říká palestinský aktivista Omar Qassis.
Pozornost OSN
Na radikální osadníky upřelo pozornost OSN. „Téměř dvě stovky útoků osadníků během sklizně oliv skončily zraněními a škodami na majetku. Jde o vyšší číslo než za celou sezonu 2025, kdy bylo zaznamenáno 185 incidentů,“ říká Farhan Haq z tiskového odboru OSN.
Chování izraelských osadníků nedávno přímo na Valném shromáždění OSN relativizoval premiér Netanjahu. Později odsoudil násilí, které páchají. Nicméně v jejich počínání jim nebrání. „Říkají tomu osadnické násilí. Oběti jsou ročně dvě až tři. Pořád se mluví o dvou až třech mrtvých. Porovnejte si to s tisíci útoků na mírumilovné osadníky,“ říká Netanjahu.
Na některých místech se do ničení palestinských sadů zapojuje s těžkou technikou izraelská armáda. Podobné scény se odehrávají i v Pásmu Gazy, kde je situace zemědělců ještě složitější. Většina olivových sadů je podél hranice s Izraelem. Tuto oblast ale armáda židovského státu obsadila a farmáře k jejich stromům nepouští. „Zbylo nám asi dvacet nebo třicet stromů. To nestačí pokrýt potřeby oliv a oleje ani pro moji vlastní domácnost,“ popisuje palestinský zemědělec Abu Middain.
Na palestinských územích jsou také problémy s vodou a dodávkami zemědělské chemie. Sklizeň by nebyla dobrá i bez násilností. Už teď cena olivového oleje na místním trhu prudce roste.
Za útoky stojí ideologie i politika vlády, míní odbornice
Podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Ireny Kalhousové je jedním z podnětů útoků židovských osadníků na Palestince ideologie. „Mnozí z těch lidí opravdu věří, že půda, na které se pohybují, je židovskou půdou. Přáli by si, aby to byla půda, na které by Palestinci vůbec nebyli,“ říká Kalhousová.
Podle ní je však dalším aspektem také současná politika vlády, která je vůči židovským útočníkům velmi přátelská. „Koneckonců v současné izraelské vládě jsou ministři, kteří vzešli z této násilné osadnické kultury na Západním břehu. Ví, že mají nad sebou ochrannou ruku, a neobávají se velkých zásahů represivních složek, neobávají se, že skončí ve vězení, což je něco, co se v minulosti dělo.“
Nyní však podle Kalhousové nemají Palestinci zastání ani u izraelských úřadů. „Nejvyšší soud je jakýmsi korektivem největších přestupků vůči právům Palestinců,“ míní. „Izraelská armáda – když se vůbec dostaví – tak se spíše postaví na stranu židovských teroristů, zatímco palestinské obyvatele nechrání,“ dodává Kalhousová.