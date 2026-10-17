Začal druhý den finále senátních voleb

Minutu po minutěZačal druhý den finále senátních voleb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

V Česku v sobotu pokračuje druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole, znovu už proto nehlasují voliči na Strakonicku, Děčínsku, Rychnovsku, Trutnovsku a Vyškovsku. Volební místnosti se v sobotu otevřely v 8:00. Možnost volit lidé mají do 14:00.

Do volebních místností si lidé musí vzít průkaz totožnosti. Hlasovací lístky se jmény finalistů dostanou ve volebních místnostech, nikoli předem do poštovních schránek jako před prvním kolem. I to má podle expertů vliv na nižší účast voličů ve druhém kole, která bývá v porovnání s úvodním kolem méně než poloviční.

Hlasovat může zhruba 2,25 milionu lidí. K prvnímu kolu, spojenému s komunálními volbami, přišlo 43,31 procenta z nich. Ve druhém kole ale bývá účast méně než poloviční. Výsledky hlasování bude v sobotu po uzavření volebních místností zveřejňovat Český statistický úřad.

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Volby 2026 minutu po minutě

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    Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL a STAN
    Brno
  • 08:08

    Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky druhého kola senátních voleb známy do tří hodin po uzavření volebních místností, píše agentura ČTK.

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Členství v horní parlamentní komoře se letos rozhodlo obhajovat 23 z 27 senátorů, jejichž dosavadní mandát skončil minulou sobotu. V prvním kole se jeho obnovení podařilo čtyřem členům horní parlamentní komory a do finále postoupilo dalších patnáct. Naděje čtyř bývalých senátorů na setrvání v horní komoře se rozplynuly v prvním kole.

Plnoprávných senátorů je proto nyní 54 až do poloviny listopadu, než noví či staronoví senátoři složí ústavou předepsaný slib. Do té doby bude Senát zasedat ve dvoutřetinovém složení.

PŘEHLEDNĚ: Co vše volby v Senátu mění
Jednání Senátu

Budoucnost senátorských klubů

Rozložení sil v obvodech a zisk v prvním kole, v němž byli opětovně zvoleni mimo jiné Jan Sobotka a Zbyněk Linhart (oba za STAN), favorizuje na vítězství osm finalistů Starostů a nezávislých a Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V nyní sedmičlenném klubu by tak mohlo být stejně jako dříve nejméně sedmnáct senátorů.

ANO na výraznější početní posílení pomýšlet nemůže, protože první kolo vyhrály jen dvě jeho kandidátky. V případě zopakování tohoto zisku by měl jeho senátorský klub šestnáct členů, o jednoho více než nyní.

1. kolo voleb do Senátu
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Zdroj: ČSÚ, ČT24

V lepší výchozí pozici je společný klub ODS a TOP 09, kde je nyní bez ohledu na výsledek voleb 21 z původních třiceti členů. Ke znovuzvoleným senátorům v prvním kole Janu Grulichovi (TOP 09) a Tomáši Fialovi (Naše Česko, dříve za ODS) by mohlo podle prognóz přibýt nejméně pět kandidátů ODS a TOP 09, což by zachovalo jeho pozici nejsilnější frakce a právo znovu nominovat do čela Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Klub KDU-ČSL by mohl zůstat dvanáctičlenný i zásluhou předsedy strany Jana Grolicha a dvou finalistů. Otazníky visí nad budoucností klubu SEN 21 a Pirátů, který ani v případě znovuzvolení obou kandidátů těchto uskupení ve finále nenaplní podmínku minimálního počtu pěti členů. Posílit by ho ale mohli v případě úspěchu někteří zvolení kandidáti místních seskupení.

Rozdělení křesel před volbami 2026
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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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Minutu po minutěZačal druhý den finále senátních voleb

V Česku v sobotu pokračuje druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole, znovu už proto nehlasují voliči na Strakonicku, Děčínsku, Rychnovsku, Trutnovsku a Vyškovsku. Volební místnosti se v sobotu otevřely v 8:00. Možnost volit lidé mají do 14:00.
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