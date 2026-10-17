Skončilo druhé kolo senátních voleb. Komise sčítají hlasy

Úderem čtrnácté hodiny se v Česku uzavřely volební místnosti a skončilo tak druhé kolo voleb do třetiny Senátu. Lidé v něm rozhodovali o svých zástupcích ve 22 senátních obvodech. Volební komise nyní sčítají hlasy. Podle ČTK přišla k volebním urnám místy až čtvrtina voličů. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si sněmovní opozice udrží většinu, neboť v prvním kole získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.
Dopoledne se podle zjištění ČTK účast pohybovala mezi patnácti až pětadvaceti procenty. Mezi jednotlivými okrsky také panovaly značné rozdíly. Účast byla podle volebních komisí výrazně nižší než před týdnem, kdy se spolu s prvním kolem senátních voleb konaly také komunální volby.
Výsledky voleb by měly být známy už během sobotního odpoledne. Po pondělním projednání Státní volební komisí budou pravděpodobně v úterý vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Od 21. do 30. října by pak mohly být napadeny u Nejvyššího správního soudu.
Hlasovat mohlo dva a čtvrt milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm hlasovalo 43,31 procenta voličů, ve druhém kole bývá účast podstatně nižší, méně než poloviční. V roce 2020 v obvodech, kde se volilo i letos, dosáhla 16,74 procenta.
První kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty Starostů a nezávislých (STAN) a Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Prosadilo se totiž všech čtrnáct nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.
Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále třináct ze čtrnácti adeptů. V případě ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.
Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 měli ve druhém kole po jednom kandidátovi, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.
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