Bod zlomu, míní o výsledcích šéf TOP 09

Komunální a senátní volby podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla ukázaly, že opozice je schopna spolupráce a za tři roky bude mít sílu vystřídat kabinet Andreje Babiše (ANO). Debakl kandidátů hnutí ANO, z nichž neuspěl v senátních volbách ani jeden, je podle Havla začátkem konce koalice ANO, SPD a Motoristů. Za úspěchem stran sněmovní opozice vidí to, že se dokázaly domluvit a netříštily síly. Pro TOP 09 jsou volby vzpruhou, komentoval výsledky ve volebním štábu.
„Jsme v bodě zlomu, trend se otočil, ANO nemá ani jednoho senátora, je to pro ně debakl, je to změna trendu. Teď to bude spět k volební porážce Andreje Babiše ve sněmovních volbách,“ uvedl Havel.
V jaké formaci nynější opozice do sněmovních voleb půjde, se podle předsedy TOP 09 ukáže až v roce 2028. „Budeme připraveni na vícero variant, TOP 09 po těchto volbách odchází jako sebevědomá strana, kvalitativně jsme výrazně posílili,“ řekl.
Za důležité má, aby opoziční strany byly samy sobě konkurenty, nikoli nepřáteli. „Neměli bychom se nekonečně poměřovat, kdo je větší, kdo má právo mluvit za opozici, mydlit si schody. Nemusíme se ve všem shodnout, nemusíme se vzdávat vlastní identity. TOP 09 se nebojí jít do voleb sama, nebojí se ani spolupráce. Naším cílem je znovu patřit k těm, kteří budou ve volbách 2029 střídat Andreje Babiše u vlády.“
Stejný postup strana zvolí v krajských volbách
Stejně jako letos bude TOP 09 postupovat v krajských volbách, doplnil první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Budeme navrhovat našim partnerům, abychom postavili co nejvíc koalic. Spojování programově blízkých demokratických stran má smysl,“ zhodnotil.
„Výsledek považuji za důkaz a potvrzení, že ti, co nás už odepisovali, neměli pravdu. Topka jako pravicová, proevropská strana je důležitá pro českou politiku,“ řekl Pospíšil.
TOP 09 obhájila v senátních volbách dva mandáty, což Havel před hlasováním stanovil jako hranici úspěchu. Už v prvním kole obhájil mandát na Rychnovsku Jan Grulich, ve druhém kole Tomáš Třetina na Znojemsku.
Volby podle Havla ukázaly, že TOP 09 má dostatek osobností. „V 21 obvodech jsme udělali kompromis. Nebudu zastírat, bolelo to,“ uvedl a zopakoval, že strategie domluvy opozičních stran vedla k úspěšnému cíli.