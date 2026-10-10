Za obvod Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09

Senátorem ve volebním obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou bude pravděpodobně opět Jan Grulich z TOP 09. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů. V prvním kole, kterého se tentokrát účastnili pouze dva kandidáti, získává Grulich nadpoloviční počet hlasů.
Poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO má zatím lehce přes třetinu hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 45,75 procenta voličů.
V roce 2020 zvítězil v Rychnově nad Kněžnou Grulich, který ve druhém kole získal 59,65 procenta hlasů. Druhý skončil Miroslav Antl z hnutí Za občany.
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