Zemřel Josef Mašín, „poslední z trojice, která se prostřílela na Západ“


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje a syn generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Informovala o tom v pondělí na facebooku s odkazem na zdroj blízký rodině Paměť národa.

„Odešel poslední z trojice, která se prostřílela na Západ,“ uvedla organizace k úmrtí Josefa Mašína, který spolu se svým bratrem Ctiradem a s Milanem Paumerem za dramatických okolností utekl na počátku padesátých let z Československa na Západ. Ctirad Mašín zemřel v americkém Clevelandu před patnácti lety a Paumer v roce 2010 v Praze.

Skupina kolem bratří Mašínů se postavila československému komunistickému režimu. V roce 1953 její členové překročili hranici s NDR a v řadě incidentů zastřelili několik policistů. Mašínům a Paumerovi se podařilo probít do západního Německa. Ostatní členové skupiny Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák byli později v Československu odsouzeni k hrdelním trestům nebo mnohaletému žaláři.

Protože při jejich činnosti zemřelo několik lidí, případ dodnes vzbuzuje v české společnosti silné emoce. Někteří opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Paměť národa hodlá na Josefa Mašína a další, kteří se postavili nesvobodě, vzpomenout 10. listopadu při koncertě v pražské bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. „Hudba bude patřit těm, kteří riskovali vlastní životy v boji za svobodu,“ doplnila organizace.

Dokument mapuje útěk bratří Mašínů do Berlína. Podívejte se a pak si udělejte názor, říkají tvůrci
Bratři Mašíni a Milan Paumer (z dokumentu Útěk do Berlína)

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