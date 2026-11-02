Demokraté míří ve sněmovně k vítězství. „Republikánským“ volebním mapám navzdory

Sněmovna reprezentantů se po volbách dostane do rukou Demokratické strany, předpokládají průzkumy společnosti The Cook Political Report. Volby do Kongresu v polovině prezidentského mandátu jsou v americké politice tradičně pro vládnoucí stranu nepříznivé. Letos ovšem republikáni pro demokraty připravili překážky v podobě překreslených volebních map. Nové obvody jsou ovšem náchylnější ke změně nálad ve společnosti, kroky republikánského prezidenta Donalda Trumpa navíc čelí kritice.
Podle hodnocení analytické společnosti The Cook Political Report mají demokraté dobrou šanci, že ve Sněmovně reprezentantů získají 204 křesel a dalších 18 mandátů se kloní jejich směrem, což by jim zajistilo většinu. Jen 18 mandátů je skutečně nerozhodnutých. Zbytek se buď kloní naopak k republikánům nebo této straně dává dobrou šanci na zisk křesla. V současnosti drží republikáni ve 435členné dolní komoře jen velmi malou většinu 219 ku 214 zákonodárcům. Dvě křesla jsou aktuálně nezaplněná.
Většina volebních obvodů, kde byly ve volbách před dvěma roky těsné výsledky, „přešla“ na stranu demokratů. Týká se to i deseti obvodů, kde tamní voliči vybrali prezidentského kandidáta jedné strany a kandidáta do sněmovny druhé strany.
Patří mezi ně mandáty, které drží demokratičtí poslanci Adam Gray v Kalifornii, Nellie Pouová v New Jersey a Marie Gluesenkamp-Perezová ve Washingtonu a republikánský poslanec Don Bacon z Nebrasky, který odchází do důchodu.
Podle údajů společnosti AdImpact v posledních týdnech republikáni v těchto čtyřech obvodech přestali platit za rezervace reklamního prostoru, což lze interpretovat tak, že Republikánská strana počítá s tím, že tato křesla získají demokraté, a snaží se finanční prostředky využít tam, kde je volební klání dosud nerozhodné.
Změny volebních map
Počet vyrovnaných volebních obvodů pro volby do Sněmovny reprezentantů se za poslední tři desetiletí výrazně snížil. Příčinu lze hledat v polarizaci politické scény, ale i v účelovém překreslování volebních obvodů (ve prospěch jedné nebo druhé strany), které se označuje pojmem gerrymandering.
K němu došlo i před nadcházejícími volbami a zahájil ho v létě 2025 prezident Trump. Tehdy vyzval zákonodárce státu Texas, aby změnili tamní volební mapu takovým způsobem, aby získali převahu v pěti nových obvodech. Vycházeli při tom z výsledků voleb v roce 2024.
Na to reagovala Kalifornie, kde se zákonodárci rozhodli pro podobnou změnu, ale tentokrát s cílem zajistit pět mandátů naopak Demokratické straně. Následovala smršť schvalování nových volebních map napříč USA – od demokratického mandátu v Utahu až po nová republikánská křesla na Floridě. Do jejich finální podoby zasáhly i soudy. A výsledkem je, že demokraté vytvořili šest a republikáni patnáct nových obvodů, ve kterých by jim voliči měli být naklonění.
Kvůli tomu agentura Reuters očekává, že demokraté sice převezmou kontrolu nad dolní komorou, ale jejich většina nebude tak silná jako například v roce 2018, kdy získali 41 křesel. Místo toho agentura počítá s převahou v rozmezí pěti až dvaceti mandátů.
Bývalý poradce prezidenta Billa Clintona v Bílém domě Bill Galston uvedl, že kdyby demokraté dokázali získat i 25 křesel, tak budou mít ve Sněmovně reprezentantů „funkční většinu, i když nebude nijak velká“. Taková většina by demokratům zajistila kontrolu, ale ponechala by jim jen malý manévrovací prostor, což by ztížilo prosazování zákonů, na nichž by nebyla široká shoda.
Nestálejší překreslené obvody
Zda republikánské snahy o překreslení volebních map přinesou kýžený efekt, však stále není jisté. Aby strana získala většinu ve více nových obvodech, tak musí rozdělit dosavadní silné mandáty. Tím sice může získat více křesel, ale převaha jejích voličů v nových obvodech je menší a tím pádem i více náchylná ke změnám nálad ve společnosti.
Například latinskoamerické obyvatelstvo na jihu Texasu předloni podpořilo Trumpa a další republikány, ale v tomto roce mezi tamními obyvateli sílí frustrace kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, vysokým životním nákladům i Trumpově protiimigrační politice. Z těchto důvodů se někteří z nich začínají přiklánět k demokratům, i když s jejich hlasy Republikánská strana během překreslení volební mapy počítala.
Například ve 35. texaském obvodu, který z 51,6 procenta tvoří Latinoameričané, během prezidentských voleb v roce 2024 vyhrála demokratka Kamala Harrisová. Podle nové volební mapy by ho tehdy získal Donald Trump, ale v současnosti je tam poměr sil mezi republikány a demokraty vyrovnaný.
Jedním z nespokojených Trumpových voličů je například 53letý Saúl Guajardo z McAllenu. On a jeho žena Terrie žijí od výplaty k výplatě, i když mají stálé příjmy, přičemž největší zátěží je pro ně cena benzinu. Podle Guajardové je Trumpova protiimigrační politika příliš tvrdá pro lidi, kteří jen chtějí v USA pracovat, a „navíc rozdělila některé rodiny, které se v USA snažily začít nový život“.
Saúl Guajardo pro současného šéfa Bílého domu hlasoval ve všech prezidentských volbách, v nichž Trump kandidoval. „Býval jsem konzervativec, krajně pravicový. Dnes jsem otevřenější než kdykoli předtím tomu, abych hlasoval pro demokraty,“ prohlásil Guajardo.
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