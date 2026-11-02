Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Pražský městský soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Podle soudu nebyl žalovaný skutek trestným činem, rozsudek není pravomocný. Obžalovaný Jang I-ming vinu odmítá. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost Česka.

Soud v návaznosti na zprošťující rozsudek propustil čínského občana z vazby, muž je tak na svobodě. Žalobce podal stížnost.

Jang I-ming je obžalovaný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Státní zástupce Martin Bílý tvrdí, že muž jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do tuzemska, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí.

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Vytvářel si také kontakty s různými lidmi, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Podle žalobce některé zval na večeře, dával jim drobné dárky nebo je zval na konference do Číny.

Muž podle obžaloby vytvořil na svém počítači nejméně 38 dokumentů, ukládal je na různá datová úložiště. Informace doplněné o vlastní poznatky a jím vytvořené analýzy s vyhodnocením rizik a vlastními doporučeními pak v dohodnuté době dopravoval na určené místo, kde je předával dalšímu člověku.

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