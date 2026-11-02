Ruští sportovci nemají startovat pod svou vlajkou, míní Pavel


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Na mistrovstvích světa či Evropy by neměli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi a tím i režim, který už pátý rok vede plnohodnotnou agresivní válku, uvedl prezident Petr Pavel. Při odchodu ze Strakovy akademie prohlásil, že ačkoli je to možná nefér vůči sportovcům, je pro, aby se ruští sportovci na mezinárodní sportovní fóra do ukončení rusko-ukrajinské války nepouštěli.

Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) kvůli rozhodnutí zaslal CAS oficiální protest. V pátek sdělil, že dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby ruští sportovci po dobu agrese Moskvy na Ukrajině startovali na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou, symboly a s ruskou státní hymnou.

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží
Ruský hokejový tým na mistrovství světa 2021

„Když se na to podíváme ze širšího kontextu, Rusko je zemí, která už pátý rok vede (plnohodnotnou) agresivní válku, při které umírají tisíce lidí. Způsobilo obrovské materiální škody a za celou dobu neprojevilo žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním,“ uvedl v pondělí Pavel.

„Já si skutečně nemyslím, že by na mezinárodních fórech, na mistrovstvích Evropy, světa, měli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi, tedy tento režim, a tím mu vlastně dělají i nějakou reklamu,“ dodal český prezident.

Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný v Nedělní debatě České televize

Proti návratu Rusů je i Babiš

„Pokud jednou bylo rozhodnuto o tom, že tam nepatří ruští hokejisté, tak tam nepatří. Takže se to nemá měnit až do konce války. A já myslím, že na to máme všichni ve vládě stejný názor. Nedává smysl je tam teď vracet,“ sdělil k účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády. Pokud by se Rusové do soutěží vrátili, vytvářel by se tím dle Babiše dojem, že válka a zabíjení jsou normální.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) také podotkl, že rozhodnutí CAS nijak nezavazuje vládu k umožnění vstupu ruských sportovců na české území. Připomněl, že platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.

Předseda koaliční SPD Tomio Okamura dříve uvedl, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí. Také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) se domnívá, že „sport a politika spolu nesouvisí“.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) naopak napsal, že „jakákoliv ‚ruská sborná‘ s bafuňáři nemá mít vstup do Česka povolen, a to ani pod neutrální vlajkou“.

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