Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný bude jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (oba Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a zástupci hokejových svazů o důsledcích účasti ruských týmů na hokejových šampionátech, o které rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). Řekl to v Nedělní debatě České televize. Šťastný už v pátek odeslal oficiální protest proti rozhodnutí CAS.
„My budeme hovořit s prezidentem Českého svazu ledního hokeje panem (Aloisem) Hadamczikem, viceprezidentem světové federace panem doktorem (Petrem) Břízou, panem ministrem Macinkou a do budoucna předpokládám i s panem ministrem Metnarem,“ uvedl Šťastný.
„Minimum by mělo být to, co je na olympiádě. To znamená start pouze s bílou vlajkou a bez hymny,“ doplnil. Role státu podle něj nicméně není radit svazům, jak soutěže organizovat. „Já bych to nerad doporučoval, protože to je jejich svobodné rozhodnutí,“ řekl. Svazy podle něj mají svoji samosprávu a musí se samy svobodně rozhodnout, jak dále postupovat.
Podle Šebelové nemá Rusko nárok se účastnit
Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová v Nedělní debatě řekla, že Rusko porušuje mezinárodní právo. „Z toho titulu opravdu nemá mít nárok účastnit se těch soutěží,“ uvedla. Dodala, že účast ruských sportovců by byla vítězstvím propagandistického režimu Vladimira Putina. Nesouhlasila s tím, že stát by se ve věci neměl přímo angažovat.
„My to nemůžeme nechat jenom na těch sportovcích,“ míní. Arbitrážních soudů je podle ní více. „Já si neumím představit, že bychom nutili české hokejisty hrát proti Rusům,“ popsala.
„Já se v tuto chvíli spíše přikláním k variantě, aby tady nehráli,“ uvedla ve stejné debatě předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. S účastí ruských hokejistů nesouhlasila ani místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová. Ta také upozornila na to, že řadu slavných ruských hokejových klubů vlastní přímo státní firmy nebo firmy figurující na evropských sankčních seznamech.
Vyjádření Turka a Nachera
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek v Partii Terezie Tománkové na Primě uvedl, že olympijský mír letos porušily například i Spojené státy americké útoky v Íránu a nebyly potrestány. Uvedl také, že konflikt na Ukrajině není jediný současný válečný konflikt. „Ty války jsou i všude jinde a není možné trestat jen jednoho,“ řekl Turek.
„Nepřeji si, pokud Rusko válčí na Ukrajině, aby tady hrála ruská hymna a viděli jsme tady ruské vlajky, na druhou stranu i ten sport dává možnost sportovcům v určitý moment se třeba postavit proti tomu svému režimu a něco symbolicky ukázat,“ doplnil.
Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) na Primě uvedl, že rozhodnutí CAS považuje za nepochopitelné a ovlivní podle něj bezpečnost mistrovství světa. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura se naopak dříve nechal slyšet, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí.
Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.
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