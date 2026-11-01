Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný bude jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (oba Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a zástupci hokejových svazů o důsledcích účasti ruských týmů na hokejových šampionátech, o které rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). Řekl to v Nedělní debatě České televize. Šťastný už v pátek odeslal oficiální protest proti rozhodnutí CAS.

„My budeme hovořit s prezidentem Českého svazu ledního hokeje panem (Aloisem) Hadamczikem, viceprezidentem světové federace panem doktorem (Petrem) Břízou, panem ministrem Macinkou a do budoucna předpokládám i s panem ministrem Metnarem,“ uvedl Šťastný.

„Minimum by mělo být to, co je na olympiádě. To znamená start pouze s bílou vlajkou a bez hymny,“ doplnil. Role státu podle něj nicméně není radit svazům, jak soutěže organizovat. „Já bych to nerad doporučoval, protože to je jejich svobodné rozhodnutí,“ řekl. Svazy podle něj mají svoji samosprávu a musí se samy svobodně rozhodnout, jak dále postupovat.

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží
Ruský hokejový tým na mistrovství světa 2021

Podle Šebelové nemá Rusko nárok se účastnit

Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová v Nedělní debatě řekla, že Rusko porušuje mezinárodní právo. „Z toho titulu opravdu nemá mít nárok účastnit se těch soutěží,“ uvedla. Dodala, že účast ruských sportovců by byla vítězstvím propagandistického režimu Vladimira Putina. Nesouhlasila s tím, že stát by se ve věci neměl přímo angažovat.

„My to nemůžeme nechat jenom na těch sportovcích,“ míní. Arbitrážních soudů je podle ní více. „Já si neumím představit, že bychom nutili české hokejisty hrát proti Rusům,“ popsala.

„Já se v tuto chvíli spíše přikláním k variantě, aby tady nehráli,“ uvedla ve stejné debatě předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. S účastí ruských hokejistů nesouhlasila ani místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová. Ta také upozornila na to, že řadu slavných ruských hokejových klubů vlastní přímo státní firmy nebo firmy figurující na evropských sankčních seznamech.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Vyjádření Turka a Nachera

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek v Partii Terezie Tománkové na Primě uvedl, že olympijský mír letos porušily například i Spojené státy americké útoky v Íránu a nebyly potrestány. Uvedl také, že konflikt na Ukrajině není jediný současný válečný konflikt. „Ty války jsou i všude jinde a není možné trestat jen jednoho,“ řekl Turek.

„Nepřeji si, pokud Rusko válčí na Ukrajině, aby tady hrála ruská hymna a viděli jsme tady ruské vlajky, na druhou stranu i ten sport dává možnost sportovcům v určitý moment se třeba postavit proti tomu svému režimu a něco symbolicky ukázat,“ doplnil.

Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci
Ruský olympijský výbor v Moskvě

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) na Primě uvedl, že rozhodnutí CAS považuje za nepochopitelné a ovlivní podle něj bezpečnost mistrovství světa. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura se naopak dříve nechal slyšet, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí.

Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.

Výběr redakce

Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

11:30Aktualizovánopřed 47 mminutami
Útok na četníky při demonstracích vyšetřují ve Francii jako pokus o vraždu

Útok na četníky při demonstracích vyšetřují ve Francii jako pokus o vraždu

před 50 mminutami
Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení

Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení

14:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

před 1 hhodinou
Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

před 2 hhodinami
Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

před 2 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o změnách v definici závislé práce

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o změnách v definici závislé práce

před 2 hhodinami
Bulhaři ve druhém kole prezidentských voleb rozhodují o hlavě státu

Bulhaři ve druhém kole prezidentských voleb rozhodují o hlavě státu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

I během druhého čtení zákona o změně financování veřejnoprávních médií je koalice připravená přistoupit k hlasování v pevně stanovený čas. V Nedělní debatě ČT se na tom shodli předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá a šéf klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Ještě v sobotu přitom premiér Andrej Babiš (ANO) na Nově řekl, že druhé čtení zákona ve sněmovně nebude koalice omezovat. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová míní, že pokud by to koalice myslela s veřejnoprávními médii vážně, návrh zákon stáhne. Debata se podle ní musí vést pořádně. Diskusi moderovala Jana Peroutková.
11:30Aktualizovánopřed 47 mminutami

Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný bude jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (oba Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a zástupci hokejových svazů o důsledcích účasti ruských týmů na hokejových šampionátech, o které rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). Řekl to v Nedělní debatě České televize. Šťastný už v pátek odeslal oficiální protest proti rozhodnutí CAS.
před 1 hhodinou

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák. Autorovi české populární hudby, který napsal například texty k populárním písničkám, jako jsou Holky z naší školky či Duhová víla, bylo 85 let. Zemřel v neděli v Praze, uvedl jeho syn Přemysl Žák. Hudebník spolupracoval také s Hanou Hegerovou, Helenou Vondráčkovou, Marií Rottrovou či Karlem Černochem.
před 2 hhodinami

Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

Změna financování České televize a Českého rozhlasu i způsob jejího projednávání ve sněmovně ostře dělí nejen vládu a opozici, ale také jejich příznivce. Tři čtvrtiny voličů vládních stran si myslí, že navrhované snížení rozpočtu obou veřejnoprávních médií po zrušení poplatků je správné, zatímco 71 procent stoupenců opozičních uskupení plánované škrty odmítá. Ukázal to průzkum agentury NMS pro server Novinky, který se konal 26. a 27. října, pár dní po vyostřeném nočním jednání v dolní parlamentní komoře.
před 2 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o změnách v definici závislé práce

Vládní návrh zákona o platformové práci vyvolává kritiku kvůli plánovaným změnám v definici závislé práce. Podle odborů, odborníků i části opozice by mohl vést k legalizaci 70 až 90 procent případů takzvaného švarcsystému, oslabit ochranu zaměstnanců a připravit stát o část příjmů. Ministerstvo práce kritiku odmítá. Poslankyně Irena Ferčíková Konečná (Zelení, klub Pirátů) označila v Událostech, komentářích z ekonomiky návrh za největší zásah do pracovního práva za posledních třicet let. Směrnice měla podle ní zlepšit pracovní podmínky lidí pracujících pro digitální platformy, navrhované změny však mohou vést k jejich zhoršení. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza míní, že nejde o redefinici závislé práce, ale o zpřesnění jejích stávajících znaků. K tématu hovořil také analytik PAQ Research Jonas Kreisinger. Debatou provázela Vanda Kofroňová.
před 2 hhodinami

V Peci pod Sněžkou hořel hotel, záchranáři ošetřili tři lidi

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 9 hodin. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a dohašují skrytá ohniska, informoval mluvčí hasičů Petr Svoboda. Zdravotničtí záchranáři při požáru ošetřili tři lidi. Hasiči z hotelu, který vznikl v roce 1908, evakuovali 35 lidí. Útočiště evakuovaní našli v protějším hotelu.
04:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě napadl sníh, Praděd hlásí 15 centimetrů

Na hřebenech hor během soboty a noci na neděli nasněžilo, nejvíc v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí patnáct centimetrů, na Luční boudě leželo v neděli ráno dvanáct a na nejvyšší české hoře Sněžce deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Slabé sněhové nebo smíšené přeháňky se ve vyšších polohách budou během neděle i v první polovině příštího týdne nadále objevovat.
před 5 hhodinami

Dětský ombudsman řeší stovky podnětů. Často rodinné spory a stížnosti na OSPOD

Na stůl prvního dětského ombudsmana Martina Beneše přišla za půl roku tisícovka podnětů. Z nich už ombudsman přes 700 vyřešil. Zhruba polovina všech podnětů se týká rodinného práva, většinou jde o stížnosti na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Necelá pětina podání se týká školství. Informace České televizi poskytla mluvčí Kanceláře ochránce práv dětí Michaela Vaisová. Podnětů podle ní přibývá. Z původní stovky měsíčně stoupl počet na dvojnásobek.
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

před 7 hhodinami
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

včera v 08:00
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026