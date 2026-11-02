Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici


před 44 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Španělský premiér Pedro Sánchez slíbil důkladné a transparentní vyšetření železniční nehody u Urdy a obnovení důvěry ve vysokorychlostní železnici. Vláda podle něj na příštím zasedání představí balíček mimořádné pomoci obětem, který má zahrnovat zálohové odškodnění či zvláštní podporu pro dočasně práce neschopné.

„Za každou cenu. Dokážeme to,“ prohlásil Sánchez na konferenci World in Progress v Barceloně s odkazem na obnovení důvěry ve vysokorychlostní železnici, které označil za povinnost své vlády. Přislíbil, že příčiny tragédie objasní důkladné a transparentní vyšetřování. Připravovaný balíček pomoci obětem má vycházet z opatření přijatých po železniční nehodě v Adamuzu v provincii Córdoba.

Španělský premiér Pedro Sánchez zahájil svůj projev na konferenci World in Progress v Barceloně připomínkou železniční nehody u Urdy v provincii Toledo. Uctil památku 69 obětí, kvůli jejichž smrti podle něj „truchlí celá země“. Zmínil také 34 zraněných, kteří zůstávají v nemocnicích a jejichž rodiny prožívají „hodiny plné úzkosti i naděje“.

Sánchez dále slíbil, že obětem a jejich rodinám pomůže získat odpovědi na otázky spojené s tragédií, „k níž nikdy nemělo dojít“. Odkázal přitom na práci justice a nezávislých vyšetřovatelů, kteří se snaží objasnit okolnosti nehody. Zároveň ujistil, že vyšetřování příčin srážky obou vlaků bude důkladné a transparentní.

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo
Místo srážky rychlovlaků ve Španělsku (28. října 2026)

Mimořádná pomoc obětem

Španělský premiér rovněž oznámil, že vláda na svém příštím zasedání představí plán pomoci obětem železniční nehody. Podporu zasažených označil za „nejnaléhavější a prioritní“ úkol kabinetu.

Plán vychází z opatření přijatých po železniční nehodě v Adamuzu v provincii Córdoba. Vláda chce zdvojnásobit odškodnění poskytované z povinného pojištění cestujících a umožnit jeho zálohové vyplácení. Zavede také zvláštní postup pro osoby v dočasné pracovní neschopnosti, který jim má zajistit větší podporu. V místech bydliště postižených navíc při příslušných úřadech státní správy vzniknou specializovaná pracoviště poskytující komplexní pomoc.

Článek napsala Carmen Morales Puisegurová (RTVE), poprvé byl publikován 2. listopadu 2026 11:59 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Rusko odmítlo prodloužit příměří u Olešek, využilo ho k posílení pozic

Rusko odmítlo prodloužit příměří u Olešek, využilo ho k posílení pozic

před 17 mminutami
Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže

Soud zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže

16:29Aktualizovánopřed 23 mminutami
Ruští sportovci nemají startovat pod svou vlajkou, míní Pavel

Ruští sportovci nemají startovat pod svou vlajkou, míní Pavel

15:19Aktualizovánopřed 39 mminutami
ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat. K protestům se přidá veřejnost napříč zemí

ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat. K protestům se přidá veřejnost napříč zemí

před 46 mminutami
Nawrockého „sabotáže“ a Tuskovo řešení „silou“. Ústavní krize trvá už dekádu

Nawrockého „sabotáže“ a Tuskovo řešení „silou“. Ústavní krize trvá už dekádu

před 1 hhodinou
Téměř 2,4 miliardy korun. Vláda schválila peníze pro audiovizi podle původního plánu

Téměř 2,4 miliardy korun. Vláda schválila peníze pro audiovizi podle původního plánu

15:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
NATO cvičí přesun a zásobování tisíců vojáků

NATO cvičí přesun a zásobování tisíců vojáků

před 2 hhodinami
Vláda schválila novou armádní koncepci. Podle Pavla dokument není realistický

Vláda schválila novou armádní koncepci. Podle Pavla dokument není realistický

12:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko odmítlo prodloužit příměří u Olešek, využilo ho k posílení pozic

Rusko odmítlo prodloužit příměří u Olešek a v neděli skončený klid zbraní podle Kyjeva využilo pro přeskupení sil a upevnění pozic. Kreml to označil za „běžnou praxi,“ zatímco ukrajinský ombudsman konstatoval, že takové kroky vzájemné dohody výslovně zakázaly. Moskva příměří využila rovněž propagandisticky a ihned po jeho vypršení obnovila útoky na Cherson, jehož obyvatele dlouhodobě terorizuje. Evakuovaných z Olešek jsou stovky, Ukrajina ani Rusko ale přesný počet nezveřejnily.
před 17 mminutami

Ruští sportovci nemají startovat pod svou vlajkou, míní Pavel

Na mistrovstvích světa či Evropy by neměli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi a tím i režim, který už pátý rok vede plnohodnotnou agresivní válku, uvedl prezident Petr Pavel. Při odchodu ze Strakovy akademie prohlásil, že ačkoli je to možná nefér vůči sportovcům, je pro, aby se ruští sportovci na mezinárodní sportovní fóra do ukončení rusko-ukrajinské války nepouštěli.
15:19Aktualizovánopřed 39 mminutami

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Španělský premiér Pedro Sánchez slíbil důkladné a transparentní vyšetření železniční nehody u Urdy a obnovení důvěry ve vysokorychlostní železnici. Vláda podle něj na příštím zasedání představí balíček mimořádné pomoci obětem, který má zahrnovat zálohové odškodnění či zvláštní podporu pro dočasně práce neschopné.
před 44 mminutami

Mrazáky supermarketů v šesti evropských zemích zasáhl kyberútok

Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladicí zařízení v některých obchodech ve Švédsku, Irsku, Estonsku a Nizozemsku zasáhl kybernetický útok, píší server listu Dagens Nyheter a agentura Reuters. Eurokomisař Christophe Hansen to označil podle Reuters za promyšlený útok na zásobování potravinami v EU a belgická prokuratura zahájila vyšetřování trestného činu.
11:43Aktualizovánopřed 59 mminutami

Nawrockého „sabotáže“ a Tuskovo řešení „silou“. Ústavní krize trvá už dekádu

Od pátku gradující spor o polský ústavní soud trvá reálně už jedenáct let a točí se kolem sporných reforem, za nimiž stála konzervativní vláda Práva a spravedlnosti (PiS). Instituce má nyní dvojí vedení, jež se vzájemně neuznává. Podle právníků a expertů může za eskalaci hlavně prezident Karol Nawrocki, který odmítl jmenovat Sejmem schválené soudce. I kontroverzní kroky současné liberální vlády premiéra Donalda Tuska, jež se snaží obnovit právní stát za každou cenu, ale budí obavy. Nejistota kolem legálnosti příslušných verdiktů má dopad na polské občany a může negativně ovlivnit i zahraniční investice a vztahy země s EU.
před 1 hhodinou

NATO cvičí přesun a zásobování tisíců vojáků

V Lotyšsku se koná dosud největší cvičení mezinárodní brigády NATO v zemi. Operace Resolute Reforger 2026 prověřuje schopnost aliančních jednotek přesouvat se na velké vzdálenosti a udržet bojeschopnost v náročných podmínkách. Do cvičení, které potrvá do 8. listopadu, se zapojilo přibližně 3 tisíce a tisíc kusů vojenské techniky. Vojáci testují logistické, zdravotnické i vojenské policejní zabezpečení jednotek v terénu. Jednou z hlavních výzev je zásobování bojových jednotek v první linii palivem, potravinami a vodou prostřednictvím sítě logistických stanovišť. Cvičení zahrnuje i operace v realistických podmínkách včetně civilních oblastí východního Lotyšska.
před 2 hhodinami

Demokraté míří ve sněmovně k vítězství. „Republikánským“ volebním mapám navzdory

Sněmovna reprezentantů se po volbách dostane do rukou Demokratické strany, předpokládají průzkumy společnosti The Cook Political Report. Volby do Kongresu v polovině prezidentského mandátu jsou v americké politice tradičně pro vládnoucí stranu nepříznivé. Letos ovšem republikáni pro demokraty připravili překážky v podobě překreslených volebních map. Nové obvody jsou ovšem náchylnější ke změně nálad ve společnosti, kroky republikánského prezidenta Donalda Trumpa navíc čelí kritice.
před 2 hhodinami

Smrt jako součást života. Latinská Amerika slaví Den mrtvých

Smrt nemusí být jen důvodem k smutku, ale také příležitostí k oslavě života a vzpomínání na blízké. Tradiční oslavy Dne mrtvých v Latinské Americe se nesou v duchu pestrých barev, neobvyklých rituálů a kulturních tradic. Lidé zdobí hroby, přinášejí obětiny a připravují slavnostní pokrmy, aby uctili památku zesnulých. Kostýmy, barevné lebky, květinové dekorace, hudba, tanec i hostiny připomínají, že vzpomínky na zesnulé mohou být spojeny také s radostí a vděčností. V některých tradicích se hranice mezi světem živých a mrtvých symbolicky stírá a duše předků se na chvíli vracejí mezi své blízké.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

před 44 mminutami
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

včera v 09:00
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026