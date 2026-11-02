Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Španělský premiér Pedro Sánchez slíbil důkladné a transparentní vyšetření železniční nehody u Urdy a obnovení důvěry ve vysokorychlostní železnici. Vláda podle něj na příštím zasedání představí balíček mimořádné pomoci obětem, který má zahrnovat zálohové odškodnění či zvláštní podporu pro dočasně práce neschopné.
„Za každou cenu. Dokážeme to,“ prohlásil Sánchez na konferenci World in Progress v Barceloně s odkazem na obnovení důvěry ve vysokorychlostní železnici, které označil za povinnost své vlády. Přislíbil, že příčiny tragédie objasní důkladné a transparentní vyšetřování. Připravovaný balíček pomoci obětem má vycházet z opatření přijatých po železniční nehodě v Adamuzu v provincii Córdoba.
Španělský premiér Pedro Sánchez zahájil svůj projev na konferenci World in Progress v Barceloně připomínkou železniční nehody u Urdy v provincii Toledo. Uctil památku 69 obětí, kvůli jejichž smrti podle něj „truchlí celá země“. Zmínil také 34 zraněných, kteří zůstávají v nemocnicích a jejichž rodiny prožívají „hodiny plné úzkosti i naděje“.
Sánchez dále slíbil, že obětem a jejich rodinám pomůže získat odpovědi na otázky spojené s tragédií, „k níž nikdy nemělo dojít“. Odkázal přitom na práci justice a nezávislých vyšetřovatelů, kteří se snaží objasnit okolnosti nehody. Zároveň ujistil, že vyšetřování příčin srážky obou vlaků bude důkladné a transparentní.
Mimořádná pomoc obětem
Španělský premiér rovněž oznámil, že vláda na svém příštím zasedání představí plán pomoci obětem železniční nehody. Podporu zasažených označil za „nejnaléhavější a prioritní“ úkol kabinetu.
Plán vychází z opatření přijatých po železniční nehodě v Adamuzu v provincii Córdoba. Vláda chce zdvojnásobit odškodnění poskytované z povinného pojištění cestujících a umožnit jeho zálohové vyplácení. Zavede také zvláštní postup pro osoby v dočasné pracovní neschopnosti, který jim má zajistit větší podporu. V místech bydliště postižených navíc při příslušných úřadech státní správy vzniknou specializovaná pracoviště poskytující komplexní pomoc.
Článek napsala Carmen Morales Puisegurová (RTVE), poprvé byl publikován 2. listopadu 2026 11:59 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.