ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat. K protestům se přidá veřejnost napříč zemí


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Na Václavském náměstí v Praze se bude od 16:36 konat shromáždění na podporu obou médií. Stávku podpoří lidé v různých městech po celém Česku. Protesty přicházejí poté, co poslanci vládní koalice poslali 24. října časně ráno do druhého čtení ve sněmovně předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku.

K úterní stávce veřejnoprávních médií se podle pořádající iniciativy Veřejnoprávně připojila jasná většina pracovnic a pracovníků ČT a ČRo. Kvůli tomu budou obě instituce muset omezit živé vysílání. O jeho konkrétní podobě nerozhodují stávkující, ale vedení ČT a ČRo, uvedli zástupci Veřejnoprávně v tiskové zprávě. Stávkující pracovníci nebudou v souladu se zákonem pobírat mzdu za dobu stávky.

Iniciativa požaduje, aby vládní koalice stáhla návrh, který ruší současný systém financování veřejnoprávních médií a zároveň skokově seškrtává jejich rozpočty. Zároveň vyzvala vládu k široké a transparentní diskusi s vedením ČT a ČRo i odbornou veřejností o budoucím finančním modelu. Stávku podpořily odborové organizace obou médií.

Protest začne v 0:00 hodin a bude trvat 24 hodin. Ve vysílání dojde podle organizátorů stávky k zásadním změnám oproti běžnému provozu. Pořady, k jejichž výrobě a odbavení je nutná práce v den, kdy se vysílají, budou mít buď jinou podobu, nebo se neodvysílají vůbec. Vedení ČT a ČRo vyřeší výpadky běžných pořadů tak, jak uzná za vhodné.

Protest proti zamýšlené změně financování

„Stávkou reagujeme na kroky ze strany vlády, která neustoupila od záměru zestátnit financování ČT a ČRo. Koalice změnu protlačila prvním čtením za bezprecedentních okolností v sobotu 24. října ve 4:36 ráno. To nás utvrzuje v obavách, že nejde jen o změnu financování, ale především o snahu obě média politicky ovládnout,“ uvedla iniciativa v prohlášení.

Navrhovaná změna financování České televize a Českého rozhlasu podle iniciativy ohrožuje zájmy pracovníků veřejnoprávních médií. Výrazné snížení finančních prostředků může vést k rozsáhlému propouštění zaměstnanců, rušení pracovních míst a zhoršování pracovních podmínek.

Přechod na financování ze státního rozpočtu navíc podle iniciativy zvyšuje riziko ekonomické závislosti obou institucí na politické moci. Pracovníci se tak mohou dostat pod nepřímý tlak a obávat se, že kritické zpravodajství nebo jiná nezávislá tvorba ohrozí budoucnost jejich pořadů, redakcí či pracovních míst.

Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT
Česká televize, iniciativa Veřejnoprávně

Stávka omezí úterní vysílání ČT

V případě ČT se stávka projeví změnami v televizním programu i omezením zpravodajství a digitálních služeb. Diváci neuvidí například Události, Studio 6, Dobré ráno, Sama doma, Černé ovce nebo Události v kultuře.

Vedení ČT plně respektuje právo svých zaměstnanců na stávku. Vnímá zároveň svou odpovědnost vůči milionům diváků, kteří Českou televizi sledují a považují ji za nezastupitelný zdroj důvěryhodných informací. Proto uzavřelo vedení televize s iniciativou Veřejnoprávně memorandum o zajištění nezbytného zpravodajského vysílání zejména při mimořádných událostech a v maximální možné míře zachovává na většině televizních programů standardní vysílání.

ČT24 přejde od půlnoci na úterý do omezeného režimu. Každou celou hodinu nabídne krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady. Na ČT1 se nebudou vysílat Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech ani Události v regionech plus. Omezení se dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství.

Na ČT2 se nebudou vysílat ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu. Programová nabídka dětského programu ČT :D zůstane s ohledem na věk jeho diváků beze změny.

Po dobu stávky nebudou aktualizovány weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě ČT.

V rozhlase bude stávkovat 1340 pracovníků

V Českém rozhlase se ke stávce připojilo 1340 pracovníků, z toho 995 zaměstnanců a zbytek tvoří externisté. ČRo zaměstnává 1380 lidí a další stovky externistů. Vzhledem k rozsahu stávky nebude podle mluvčí Lidije Erlebachové možné zachovat obvyklou podobu vysílání. Změny se dotknou živě moderovaných pořadů, zpravodajských relací i regionálního programu.

Posluchači budou o omezeních průběžně informováni přímo ve vysílání, na zpravodajském webu iRozhlas.cz, prostřednictvím webu ČRo i mobilní aplikace můjRozhlas. Běžný program na řadě celoplošných i regionálních stanic nahradí hudba, reprízy a archivní pořady. Omezeny budou rovněž on-line služby. ČRo během stávky zajistí základní zpravodajský servis a informování veřejnosti v případě mimořádných událostí.

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Zdroj: ČT24

Vedení Českého rozhlasu podle mluvčí plně respektuje právo pracovníků vyjádřit svůj postoj prostřednictvím stávky. „Současně si uvědomuje odpovědnost vůči milionům posluchačů, kteří se na vysílání Českého rozhlasu každý den spoléhají. Proto přijalo organizační opatření s cílem zajistit poskytování veřejné služby v maximální možné míře,“ uvedla mluvčí.

Vysílání Radiožurnálu bude mít odlišnou podobu než v běžný pracovní den. Posluchači uslyší zkrácené, přibližně pětiminutové zpravodajské relace, hudbu a vybrané rozhlasové pořady a dokumenty, které uspěly na mezinárodních soutěžích, například Systém Kaderka nebo Slovenská cesta. Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech, tedy s nižší frekvencí než obvykle. Zásadní dopravní informace, zejména upozornění na nebezpečné situace na silnicích, zůstanou zachovány.

Změny se dotknou také zpravodajského serveru iRozhlas.cz, který přejde do omezeného režimu. Aktuální dění bude sledovat především prostřednictvím souhrnné on-line reportáže. Ta nabídne důležité informace z domova i ze světa a bude se věnovat také stávce. Ostatní redakční obsah bude výrazně omezen.

Kvůli pochodům v Praze upozorňuje policie na omezení v dopravě

V Praze bude shromáždění naplánovanému od 16:36 hodin předcházet pochod pracovníků ČT a ČRo na Václavské náměstí. Průvod od sídla ČT na Kavčích horách vyrazí zhruba ve 14:10 hodin. Pochod od rozhlasu z Římské 13 na Vinohradech půjde v 15:15 hodin.

Úterní protest na podporu ČT a ČRo podpoří v Praze několik studentských pochodů. Akce chystají pražské fakulty Univerzity Karlovy (UK), největší by měly být na náměstí Jana Palacha či na Albertově. V pondělí to řekl místopředseda akademického senátu UK Rafael Daniel Berti. Pochod plánují i studenti Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), uvedli na sociálních sítích. Většina pochodů zamíří na Václavské náměstí, kde se připojí k akci iniciativy Veřejnoprávně.

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Studenti všech pražských fakult UK vyrazí do ulic v několika samostatných pochodech a manifestacích, které se ve většině případů setkají na Můstku a Václavském náměstí u akce iniciativy Veřejnoprávně, ke které se následně připojí, uvedl Berti.

Do protestů se zapojí také studenti z Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Vysoké školy ekonomické, České zemědělské univerzity, Akademie múzických umění, Českého vysokého učení technického nebo Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT).

Předsednictvo České konference rektorů požádalo vedení vysokých škol a fakult i vyučující o maximální vstřícnost vůči studentům, kteří se rozhodnou do poklidných občanských akcí zapojit.

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo
Platforma Výbor solidarity studentů zorganizovala v centru Brna protest proti záměru vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet (28. října 2026)

Úterní stávku zaměstnanců ČT a ČRo podporují také profesionální i neprofesionální scény a divadla. Svůj program divadla neruší, některá ho ale upravila, aby se jejich zástupci mohli zúčastnit shromáždění na Václavském náměstí. Pražská divadla se zapojí do průvodu.

Více než desítka ohlášených shromáždění a průvodů na podporu ČT a ČRo omezí v Praze v úterý odpoledne dopravu, informovala v tiskové zprávě pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Řidiči by se podle policie měli některým místům v centru vyhnout. Jde především o trasu z Kavčích hor přes Nuselský most k Národnímu muzeu. Cestujícím v městské hromadné dopravě policie doporučuje využít metro.

Akce na podporu ČT a ČRo se uskuteční též v dalších městech

V Brně začne shromáždění s diváky, posluchači a podporovateli v 16:36 na náměstí Svobody. Vystoupí pracovníci ČT a ČRo, osobnosti brněnské kulturní scény, akademici, vědci a další.

V Ostravě vyrazí pracovníci ČT od budovy televizního studia krátce po 16:15 ulicí Dr. Šmerala, kde se k nim připojí kolegyně a kolegové z Českého rozhlasu a společně dojdou na nedaleké Jiráskovo náměstí. Tam bude v 16:36 zahájen hlavní program určený pro veřejnost.

V Plzni se k úterní stávce připojí vysokoškoláci ze Západočeské univerzity (ZČU) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studenti ZČU uspořádají v areálu kampusu na Borských polích od 10:00 asi do 11:30 protestní shromáždění.

V úterý odpoledne se koná pochod na podporu ČT a ČRo rovněž v Olomouci. Průvod vyvrcholí shromážděním na Horním náměstí. V Hradci Králové se do úterního shromáždění zapojí studenti Univerzity Hradec Králové nebo herci Klicperova divadla. Shromáždění na labské náplavce na Tylově nábřeží u budovy rozhlasu začne v 16:36.

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Zdroj: ČT24

V Českých Budějovicích se v úterý do shromáždění na podporu stabilního, předvídatelného a politicky nezávislého financování veřejnoprávních médií zapojí studenti středních a vysokých škol, herci Jihočeského divadla nebo zaměstnanci Jihočeské univerzity.

Ve Zlíně se bude na podporu veřejnoprávních médií v úterý konat beseda se studenty či setkání u lavičky Václava Havla. Studenti také večer plánují vytvořit řetěz kolem budovy rozhlasu. K protestní stávce na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se připojí studenti a pedagogové zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Shromáždění na podporu ČT a ČRo se bude konat rovněž v Jihlavě. Veřejná akce naváže na protestní stávku obou veřejnoprávních médií, do které se zapojí většina pracovníků jejich redakcí na Vysočině. Shromáždění na Masarykově náměstí začne v 16:00. Hlavní proslovy jsou připravovány na 16:36.

Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo
Protestní akce spolku Milion chvilek pro demokracii reagující na změnu financování veřejnoprávních médií, 24. října 2026, Brno

Sněmovna se zabývá návrhem na zrušení rozhlasového a televizního poplatku

Protesty přicházejí poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala 24. října ve sněmovně do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a na převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Lidé protestovali u sněmovny proti záměru zrušit mediální poplatky
Protest proti rušení veřejnoprávních poplatků

Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a hlasování bylo stanoveno na 4:36 ráno.

Prezident Petr Pavel považuje debatu o zrušení poplatků za ČT a ČRo za zúženou. Po pondělní návštěvě jednání vlády novinářům řekl, že je důležité jednat o roli veřejnoprávních médií a dopadech jednotlivých modelů financování na jejich nezávislost a kontinuitu.

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Zdroj: ČT24

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu.

Druhé čtení zákona o změně financování ČT a ČRo by mohlo být ve sněmovně okolo 15. ledna. Při něm bude koalice s opozicí konkrétně diskutovat o podobě financování, uvedl Babiš po pondělním jednání vlády. Koalice podle něj zrušení poplatků pro domácnosti i firmy určitě prosadí a ve druhém čtení chce dořešit způsob budoucího financování veřejnoprávních médií.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.

Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií (25. října 2026)

Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od církví, divadel i dalších kulturních institucí a od rektorů vysokých škol. Proti záměru vlády už se v uplynulých dnech konaly protesty v Praze a dalších městech.

Studenti Univerzity Karlovy ve spolupráci s ostatními univerzitami napříč Českem také organizují v úterý 10. listopadu na podporu veřejnoprávních médií samostatný protest. Rektor UK Jiří Zima udělí na 10. listopadu půldenní rektorské volno z výuky, uvedla v pondělí škola v tiskové zprávě.

Další demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií svolal spolek Milion chvilek pro demokracii na 15. listopadu na pražskou Letnou.

Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince
Oto Klempíř

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14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026