Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Vyvolání děložních bolestí, záchvaty endometriózy, výrazné krevní ztráty, narušení menstruačního cyklu… Na sociálních sítích tisíce lidí popisují potíže s reprodukčním zdravím, které přičítají masivnímu používání slzného plynu ze strany bezpečnostních složek během nedávných protestních akcí ve Francii a Belgii. Někdy již několik hodin po kontaktu s látkou hlásí ženy silné křeče, abnormální krvácení, předčasný nástup menstruace nebo naopak její úplné vynechání. Ve Francii nyní kolektiv „Lacrymo de sang“, který sdružuje zdravotníky, aktivisty a osoby se vzděláním v oblasti reprodukčního zdraví, provádí šetření s cílem shromáždit svědectví o účincích slzného plynu na menstruační cyklus. Cílem je shromáždit empirická data a následně zvýšit povědomí o menstruačním zdraví. Dosud formulář vyplnilo více než devět tisíc zájemců.

V Belgii je používání sprejů a slzného plynu policií povoleno, generální inspekce však od roku 2023 opakovaně upozorňuje na jejich stále „ofenzivnější“ používání. Při expozici (vystavení se vlivu) tato chemická látka vyvolává pálení při vdechování a také podráždění očí a krku, tlak na hrudi, dýchací potíže nebo podráždění kůže. Podle Amnesty International se míra toxicity slzného plynu může lišit „v závislosti na specifikaci přípravku, použitém množství a prostředí, v němž je plyn použit“. Organizace na ochranu lidských práv připomíná, že ačkoli se této látce věnuje jen málo výzkumů a její účinky se obtížně posuzují, dlouhodobý kontakt může představovat „vážná zdravotní rizika“(…) zejména v těhotenství nebo během menstruace.

Přímou souvislost je obtížné prokázat

V posledních letech vyvolávají účinky slzného plynu na ženský organismus obavy. Organizace v terénu shromažďují svědectví a empirická data a opírají se o několik málo akademických studií na toto téma. Výzkum je však stále omezený a studií jen málo. Věda se proto potýká s obtížemi při prokazování přímé souvislosti mezi slzným plynem a menstruačními poruchami.

V roce 2023 zkoumala americká studie důsledky masivního používání slzného plynu během hnutí Black Lives Matter. Z 1276 účastníků uvedlo 83 procent nežádoucí účinky, přičemž vystavení se chemickým látkám „významně souviselo s poruchami reprodukčního zdraví“. Výzkumníci sice zůstali obezřetní, zároveň však uvedli, že omezené důkazy poukazují na souvislost „mezi slzným plynem a vyšší mírou potratů po expozici v Bahrajnu, Palestině a Chile“, přičemž připustili existující omezení své práce. Výsledky mohou ovlivňovat i další faktory – a politický kontext někdy provádění tohoto typu výzkumu ztěžuje.

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Bez prokázané přímé souvislosti je namístě obezřetnost

I když nebyla prokázána jasná příčinná souvislost mezi slzným plynem a menstruačními poruchami, lékařka Valérie Buycková, vedoucí gynekologického oddělení a koordinátorka Centra pro endometriózu v nemocnici CHIREC – Delta, vyzývá k obezřetnosti. „V současnosti nemůžeme stanovit přímou příčinnou souvislost. Jako gynekologové však víme, že fyziologický nebo fyzický stres může ovlivnit hypotalamus, který přesně reguluje sekreci hormonů. Po fyzickém nebo psychickém šoku, jakým může být například útok slzným plynem, se mohou objevit poruchy,“ vysvětluje.

Poruchy by tak mohly souviset spíše se zánětlivou reakcí vyvolanou danou látkou než se samotným plynem. „Vystavení se slznému plynu vyvolává v těle výraznou zánětlivou reakci. Můžeme předpokládat, že tato reakce v kombinaci s fyzickým a psychickým stresem by mohla narušit složité mechanismy regulující menstruační cyklus,“ upřesňuje Buycková.

Jde o slzný plyn CS neboli 2-chlorbenzylidenmalononitril

Konkrétně by při přeměně některých složek slzného plynu v těle, zejména plynu CS neboli 2-chlorbenzylidenmalononitrilu, mohly vznikat částice kyanidu, které by mohly mít abortivní účinky, tedy souviset se samovolnými potraty nebo přerušením těhotenství. V současnosti jde pouze o medicínskou hypotézu, na které dosud nepanuje odborná shoda.

Lékařka Valérie Buycková v této souvislosti upřesňuje, že množství uvolněného kyanidu je „zanedbatelné a nemělo by mít vliv na plodnost“. Zároveň však zdůrazňuje, jak bouřlivě působí expozice slznému plynu na organismus. „Nesmíme přehlížet fyzickou a emoční složku tohoto napadení, která narušuje centrální regulační mechanismy. Je obtížné tyto vlivy oddělit a určit, co způsobuje co, ale útok slzným plynem je mimořádně násilný. Spouští celou řadu reakcí, které mohou být velmi intenzivní,“ zdůrazňuje gynekoložka.

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Některá svědectví na internetu skutečně popisují výrazné biologické reakce. „Po zasažení slzným plynem 30. září po jednom shromáždění mi menstruace trvala 13 dní (…). Připadala jsem si jako v sedmnácti, měla jsem velmi silné křeče a bolesti v bedrech a 13 dní v kuse jsem silně krvácela,“ popisuje jedna žena. „(…) V sobotu jsem nečekaně dostala menstruaci, aniž bych předtím měla jakékoli příznaky PMS, a za 32 let, co menstruuji, jsem nikdy nezažila tak silné krvácení,“ uvádí další. „Silné krvácení se mi vrátilo. (…) Bolest mi brání usnout nebo mě budí ze spánku,“ stojí v dalším příspěvku.

Gynekologické oddělení nemocnice CHIREC a klinika Saint-Luc však upřesňují, že se dosud neobjevuje hromadný nárůst počtu pacientek, které by vyhledávaly lékařskou pomoc z těchto důvodů. Toto zjištění Evu-Lunu Tholanceovou, zakladatelku organizace Lacrymo de sang (Krvavá slza), nijak nezaskočilo. „Vůbec mě to nepřekvapuje. Jednoduše proto, že lidé s tímto typem potíží k lékaři nechodí. I přes výrazné bolesti nebo silné krvácení nevyhledávají akutní lékařskou pomoc právě proto, že jsou tyto bolesti považovány za normální,“ vysvětluje a zdůrazňuje význam shromažďování dat přímo z terénu.

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Článek napsala Lou Janssensová (RTBF), poprvé publikovaný 29. října 2026 v 08:00 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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