Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Německá armáda poprvé trénuje vyslání posil do Estonska v rámci vojenského cvičení Brave Blue 26. Od minulého pátku jsou v Estonsku k vidění konvoje německého bundeswehru ze 4. logistického pluku. Podobná cvičení se již dříve konala v Litvě a Lotyšsku, ale v Estonsku jsou Němci poprvé.

Němci nezveřejnili, kolik vojáků a vozidel se během desetidenního cvičení (16.–27. října) po Estonsku pohybuje ani kde přesně.

Během dne pro média, který se konal tento týden, se novináři dozvěděli, že vojáci nacvičují přesun posil k německým jednotkám rozmístěným v pobaltských státech pro případ krize.

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„Strategický přesun do Estonska se uskutečnil s využitím všech druhů dopravy. Přijeli jsme po zemi a přes vodu. Těžkou techniku jsme naložili na trajekt, který ji přepravil do Estonska. Vojáci do Estonska přiletěli,“ uvedl podplukovník Benjamin Eberhardt, velitel 4. logistického pluku.

V průběhu cvičení jsou zřízena velitelská stanoviště a prověřuje se komunikace a logistika.

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V Estonsku poprvé

Čtvrtý logistický pluk dosud každoročně pořádal podobná cvičení v Litvě a Lotyšsku. V Estonsku je poprvé. Eberhardt uvedl, že se vojáci museli přizpůsobit bažinatému terénu Pobaltí.

„Pohybovali jsme se především v západním Estonsku. Estonské obranné síly nám poskytly své vojenské základny k ubytování vojáků. Mimo základny jsme všude prováděli průzkum terénu a seznamovali se s místními podmínkami,“ uvedl.

Současné cvičení je přípravou na rozsáhlé logistické cvičení, které se uskuteční příští rok v Litvě a Lotyšsku. Zatím není známo, kdy budou německé konvoje v Estonsku k vidění příště.

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Článek napsal Vahur Lauri (ERR), poprvé byl publikován 22. října 2026 v 07:22 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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