Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonští zákonodárci navrhují změny, které by občanům jiných členských států NATO, kteří jsou členy obranné ligy, umožnily přijmout povinnosti dobrovolné vojenské služby a sloužit ve válečných funkcích, které vyžadují vojenskou hodnost.
Tento krok by posílil bojovou připravenost jak obranné ligy, tak ozbrojených sil tím, že by zahraničním členům poskytl jasnou právní cestu k účasti na obraně Estonska.
Účast by byla zcela dobrovolná. Tyto změny neukládají občanům členských států NATO povinnost vojenské služby. Místo toho zavádějí systém dobrovolného zapojení pro osoby starší osmnácti let, které složily vojenskou přísahu.
Tyto změny rovněž vytvářejí právní základ pro jmenování občanů NATO do válečných funkcí, což zlepší plánování výcviku, velitelských struktur a rozdělování vybavení. Kromě toho tyto změny rozšiřují úlohu podpůrných členů obranné ligy a umožňují jim širší zapojení do krizových a nouzových úkolů.
Zákon má vstoupit v platnost 1. ledna 2027.
Pochybnosti poradce výboru pro národní obranu
Právní analýza, kterou vypracoval Aivar Engel, poradce výboru pro národní obranu estonského parlamentu, poukazuje na to, že důvodová zpráva neuvádí konkrétní počet zahraničních občanů, jejichž zařazení je nutné. „Vzhledem k tomu, že obranná liga má spolu se svými ženskými a mládežnickými organizacemi více než 30 100 členů, nemělo by v rámci této organizace docházet k nedostatku personálu.“
Zároveň upozorňuje, že služebním jazykem velení je estonština, přesto na členy podpůrných jednotek v současnosti nejsou kladeny žádné jazykové požadavky. Mírnější jsou také zdravotní kritéria než u příslušníků aktivní služby, což by mohlo vést k nesrovnalostem, pokud by se jejich úkoly začaly přibližovat aktivní službě.
Engel dodává, že není jasné, kdo bude provádět prověrky občanů členských států NATO, aby se zajistilo, že splňují požadavky stanovené v zákoně o obranné lize.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 1. července 2026, 09:50 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.