Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Nová směrnice Evropské unie, kterou musí členské státy zavést do letošního prosince, změní způsob, jakým jsou pracovníci rozvážkových služeb klasifikováni. Zákazníkům se kvůli tomu pravděpodobně zvýší ceny rozváženého jídla.
Pracovníci v odvětví rozvozu jídel byli obvykle považováni za osoby samostatně výdělečně činné, nová legislativa však bude vyžadovat, aby byli klasifikováni jako zaměstnanci.
„Způsob, jakým lidé pracují, se mění a legislativa se tomu musí přizpůsobit,“ uvedl pro pořad This Week irské stanice RTÉ odborný asistent pracovního práva na Univerzitě v Limericku Eddie Keane.
Restaurace mohou při rozvozu jídel zákazníkům využívat dva obchodní modely. Jídlo může být zákazníkům doručováno prostřednictvím platformových aplikací, jako jsou Deliveroo, Just Eat nebo Uber Eats, případně pomocí rozvážkové služby, kterou vlastní a přímo provozuje samotná restaurace.
Rozhodnutí irského nejvyššího soudu
Kvůli nedávným právním změnám, které nově vymezily způsob klasifikace kurýrů, se pravděpodobně zvýší náklady restaurací, jež rozvoz zajišťují vlastními silami.
Před rozhodnutím irského nejvyššího soudu z roku 2024 byla řada kurýrů rozvážejících jídlo v Irsku nesprávně klasifikována jako osoby samostatně výdělečně činné.
Podle Keanea představuje toto vyjasnění ze strany Nejvyššího soudu významnou změnu nejen pro odvětví rozvozu jídel, ale také pro další obory, které ve velké míře využívají pracovníky zakázkové ekonomiky.
„Všechno má svou cenu. Dosud platilo, že pokud byli kurýři klasifikováni jako nezávislí pracovníci, veškeré náklady spojené s rozvozem fakticky nesli oni sami. Úspory vznikaly tím, že kurýři dostávali méně peněz a firmy vůči nim měly méně povinností. Nemusely například platit sociální pojištění ani náhradu za dovolenou. Jakmile budou kurýři považováni za zaměstnance, vzniknou další náklady. Půjde o náklady na sociální pojištění nebo placenou dovolenou. Má to společenský přínos, ale zároveň také ekonomické náklady,“ uvedl Keane.
Po rozhodnutí nejvyššího soudu v případu Daňová správa proti společnosti Karshan (Midlands), provozující pizzerie Domino’s Pizza, vyzvala irská daňová správa všechny podniky zaměstnávající pracovníky v zakázkové ekonomice, aby přezkoumaly povahu jejich pracovního vztahu.
Daňová správa poskytla podnikům možnost oznámit změnu klasifikace pracovníků z externích dodavatelů na zaměstnance. Podle předběžných statistik daňové správy překlasifikovalo 286 zaměstnavatelů více než 6600 pracovníků. Celková výše dodatečně upravených daňových povinností přesáhla 26,7 milionu eur (zhruba 648 milionů korun).
Změny čekají také pracovníky rozvážkových platforem
Změny čekají také pracovníky, kteří využívají digitální platformy, jako jsou Deliveroo, Just Eat nebo Uber Eats. Irsko totiž musí do 2. prosince letošního roku převést unijní směrnici o práci prostřednictvím digitálních platforem do vnitrostátního práva.
Směrnice se nevztahuje na všechny pracovníky zakázkové ekonomiky, ale poskytuje určitou ochranu lidem pracujícím prostřednictvím aplikací na rozvoz jídla. Samotné digitální platformy budou moci předpoklad existence zaměstnaneckého poměru zpochybnit.
Vedoucí oddělení sociální politiky a zaměstnanosti Irského kongresu odborových svazů Laura Bambricková směrnici vítá a tvrdí, že pracovníci zakázkové ekonomiky potřebují větší ochranu.
„Protože je s těmito pracovníky zacházeno jako se samostatně výdělečně činnými dodavateli, dostávají zaplaceno pouze za jednotlivé doručení. Nemají tak zaručenu minimální mzdu za každou odpracovanou hodinu. Nemají nárok na nemocenskou, příspěvky do automaticky zřizovaného penzijního systému ani dávky sociálního zabezpečení v době, kdy nemohou pracovat. K tomu se přidává tlak na to, aby si pracovník udržel přízeň aplikace. Pokud má nespokojené zákazníky, ovlivní to způsob, jakým mu algoritmus přiděluje práci, a tím i výši jeho výdělku,“ sdělila.
Oba modely využívané v odvětví rozvozu jídel v posledních letech umožňovaly udržovat cenu doručení na poměrně nízké úrovni. Nyní však budou zaměstnavatelé za tyto pracovníky odvádět vyšší daně a je pravděpodobné, že část nákladů přenesou na zákazníky.
Podle Bambrickové však tyto náklady společnost platí už nyní. „V současném systému účet hradí armáda mladých pracovníků, převážně migrantů, kteří rozvážejí jídlo na kolech v kteroukoli denní dobu,“ uvedla.
„Kromě toho náklady neseme všichni, protože do fondu sociálního pojištění nepřitékají stovky milionů z příspěvků zaměstnavatelů na sociální pojištění PRSI. Právě z tohoto fondu se vyplácejí sociální dávky založené na odvodech, včetně příspěvkových důchodů,“ dodala.
Irské ministerstvo podnikání ve vyjádření pro pořad This Week stanice RTÉ uvedlo, že je odhodláno převést unijní směrnici o práci prostřednictvím digitálních platforem do vnitrostátního práva do začátku prosince.
„Jde o významnou a rozsáhlou směrnici, která se týká pracovního postavení, algoritmického řízení, transparentnosti, ochrany osobních údajů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vykazování, konzultací a prostředků nápravy,“ uvedlo ministerstvo. „Ministerstvo koordinuje práci příslušných resortů a institucí, aby byla směrnice zavedena včas,“ uvedl resort s tím, že Irsko má důkladnou legislativu na ochranu zaměstnaneckých práv, která se vztahuje také na pracovníky zakázkové ekonomiky.
Domácnosti v Irsku objednávají jídlo v průměru třikrát za měsíc
Podle údajů společnosti Just Eat utratí obyvatelé Irska za rozvoz jídel a objednávky s sebou odhadem 2,2 miliardy eur ročně (přibližně 53,4 miliardy korun). Irské domácnosti si v průměru objednávají jídlo s sebou třikrát měsíčně.
Generální ředitel dvou pizzerií Doh Pizza a dvou restaurací Zambrero v Limericku Adam Clancy uvedl, že podniky zvažovaly přijetí vlastních kurýrů. Využívání platforem je však jednodušší, protože restauracím poskytuje větší flexibilitu. „Možná bychom nedokázali zajistit takové množství rozvozů,“ řekl.
„Některé týdny máte samozřejmě obrovské množství objednávek k doručení, zatímco v jiných týdnech jejich počet trochu klesne. Mezi jednotlivými týdny jsou obrovské rozdíly. V některých našich provozovnách tvoří rozvoz v průměru deset až dvacet procent obratu. V jiných to může být až čtyřicet procent,“ popsal.
Šéfkuchař a majitel restaurace Sambros na Thomas Street v Limericku Gary Huymh uvedl, že rozvoz představuje značnou část jejich podnikání. „Spolupracujeme se všemi velkými aplikacemi,“ řekl. „Rozvážkové aplikace používám rád, protože když máte slabší den, nemusíte nutně zaměstnávat vlastního kurýra, který by objednávky rozvážel. Je příjemné mít možnost využívat kurýry, které poskytují samotné aplikace,“ doplnil.
Během horkého slunečného červencového dne nebyla poptávka po jídle s sebou příliš vysoká. Kurýři, s nimiž hovořil pořad This Week, uvedli, že dobré počasí je pro ně nepříznivé. „Nejlepší je rozvoz, když prší.“
Článek napsala Eithne Doddová (RTÉ), poprvé byl publikován 12. července 2026 17:22 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.