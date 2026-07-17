Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě


před 52 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Tisíce inzerátů na komunikační platformě Telegram hledají lidi, kteří by v Evropě prováděli sabotážní a špionážní akce. Takový obraz situace odhalilo vyšetřování polského mediálního serveru Vot Tak. Mezi nabídkami náborářů figuruje i provádění škodlivých aktivit v Lotyšsku.

Zpráva popisuje pokusy o nábor osob k páchání rozličných trestných činů v různých zemích po celé Evropě. Jedním z typických příkladů byl případ novináře, který se vydával za Ukrajince žijícího v Litvě v blízkosti vojenského výcvikového prostoru Pabrades, který využívají i členové NATO. Bylo mu nabídnuto, aby natočil tam rozmístěnou vojenskou techniku.

Reportéři zjistili, že za zapálení vojenské techniky NATO jsou nabízeny vysoké částky – 1500 amerických dolarů, tedy téměř 32 tisíc korun. Za zapálení luxusního automobilu s ukrajinskými poznávacími značkami je zase nabízena odměna ve výši jednoho tisíce amerických dolarů, v přepočtu asi 21 tisíc korun.

Proruské řídící síly rovněž nabízely odměny za nalezení „důkazů“ o přítomnosti ukrajinských dronů v pobaltských státech, což je oblíbená kremelská lež a posedlost.

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Při vyšetřování náborového schématu narazil novinář z Vot Tak rovněž na nabídku k provádění škodlivých aktivit v Lotyšsku. Koordinoval ji uživatel aplikace Telegram s přezdívkou „Morozs“ a konverzace probíhala v ruštině.

„Morozs“ poslal novináři fotografie budovy, kde mělo dojít ke žhářskému útoku pomocí „pár molotovových koktejlů hozených oknem“, přičemž upřesnil, že cílem byla kancelář. Později náborář uvedl také název organizace, proti níž byl útok plánován – šlo o konfederaci sdružení Ukrajinců žijících v Lotyšsku jménem „Viche“.

Jedná se o sdružení veřejných organizací, které zastupuje zájmy Ukrajinců žijících v Lotyšsku, které mimo jiné organizuje poskytování humanitární pomoci a sbírky pro ukrajinskou komunitu. „Morozs“ slíbil odměnu ve výši tří tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 63 tisíc korun, která měla být vyplacena v kryptoměně, za žhářský útok na kancelář organizace „Viche“.

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Není to poprvé, co byl Telegram v Lotyšsku využit k objednávkám trestné činnosti. V roce 2024 byl tímto způsobem zorganizován útok na Muzeum okupace, při kterém byla do jeho prostor vhozena láhev s benzinem.

Jak tehdy informoval pořad „Nekā personīga“ televize TV3 s odvoláním na internetový portál „Dossier Center“, šlo o operaci zorganizovanou ruskými zvláštními službami pod dohledem důstojníka ruské vojenské rozvědky GRU.

Kompletní vyšetřování ze strany Vot Tak najdete zde.

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Článek napsala Anete Bērzkalneová (LSM English), poprvé byl publikován 17. července 2026 v 10:07 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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