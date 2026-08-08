Ruský útok na Kyjev a okolí zabil čtyři lidi

Ruský útok na východním předměstí Kyjeva zabil tři lidi včetně dítěte, informoval v noci na sobotu velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Úřad později oznámil nález čtvrté oběti ruského útoku. Další tři lidé, mezi nimi dítě, jsou zranění. Z Kyjeva svědci hlásili několik výbuchů, podle starosty Vitalije Klyčka na dvou místech vypukl požár. Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie, úřady informovaly o raněných.
Po ruském útoku jsou následky na třech místech v brovarském okrese, uvedl Tkačenko. Zda Rusko k útoku použilo drony nebo balistické rakety, není jasné. Trosky sestřeleného vzdušného cíle poškodily rodinný dům, hospodářská stavení a auta.
Při ruských útocích v noci na středu zemřelo v brovarském okrese devět lidí. Rusko tu noc podle ukrajinského vedení cílilo hlavně na sklady a logistická centra velkých maloobchodních řetězců.
V Kyjevě se v noci na sobotu ozvalo šest až sedm výbuchů, uvádí telegramový kanál RBK-Ukrajina. Sirény se údajně rozezněly jen minutu před tím, než město zasáhly ruské balistické rakety. Podle starosty Klyčka na jednom místě hořely budovy, které nejsou určené k bydlení. Jinde se vzňaly nádrže s palivem.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly zasáhly v Kyjevě zbrojovku podílející se na výrobě střel s plochou dráhou letu Flamengo a sklad paliv zásobující ukrajinské jednotky. Ruské drony podle Moskvy také zasáhly u Oděsy dvě nákladní lodě, převážející zbraně do ukrajinských přístavů. Ukrajinská společnost Fire Point, která vyvinula a vyrábí Flamengo, se zatím nevyjádřila, uvedl server BBC News.
Ruský dron také zaútočil na vlak Sumy – Kyjev, zasáhl lokomotivu a poškodil jeden vagon, oznámily ukrajinské dráhy. Pozorovatelé si dronu včas všimli, železničáři evakuovali cestující do bezpečí, a tak se podařilo vyhnout obětem.
Údery na ruské rafinerie
Ukrajinské drony opět zaútočily na ilskou rafinerii na jihu evropského Ruska. V podniku vypukl požár, nálet si vyžádal pět raněných, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje. Další dva lidi zranil dron v Zadonsku na Donu, oznámil gubernátor Lipecké oblasti Igor Artamonov. Ruské úřady informovaly o zničení stovek ukrajinských dronů během uplynulé noci. Ukrajinské drony podle Kyjeva zasáhly rafinerie v Ilsku a v Syzrani.
Terčem náletu se stal i blíže neupřesněný průmyslový podnik v Samarské oblasti, uvedl gubernátor Vjačeslav Fedoriščev na sociální síti. Ukrajinské zpravodajské kanály v noci informovaly o útoku na petrochemický závod v Syzrani v Samarské oblasti, který se už opakovaně stal cílem ukrajinských dronů, poznamenal server BBC News.
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Ilsku a Syzrani, které slouží k zásobování ruských jednotek, napsal později ukrajinský generální štáb. Po zásazích vypukly v obou petrochemických závodech požáry. Rafinerie v Ilsku je s to zpracovat až 6,6 milionu tun ropy ročně, ta v Syzrani až 8,5 milionu tun, dodal.
Ruská protivzdušná obrana během noci sestřelila 397 ukrajinských dronů nad čtrnácti ruskými regiony, anektovaným Krymem a Azovským mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících strojů, ani o případných škodách se nezmínilo. Moskevský starosta Sergej Sobjanin informoval o sestřelení devíti dronů, které letěly na ruské hlavní město.
Ukrajina vystupňovala útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, včetně velkých rafinerií, což minulý měsíc vedlo ke snížení produkce benzinu na úroveň odpovídající podle údajů agentury Reuters jen zhruba 65 procentům průměrné sezonní spotřeby v zemi. Palivovou krizi pocítili obyvatelé desítek ruských regionů.
Ukrajině, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi, se akutně nedostává střel do systémů protivzdušné obrany. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Nálety v hloubi Ruska, zaměřené především na rafinerie, ropné terminály v přístavech, sklady paliv a další zařízení, vysvětluje Kyjev snahou snížit Rusku příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které slouží k financování války proti Ukrajině.