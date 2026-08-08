Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

Dron vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev podle agentury AFP přislíbil prošetření incidentu.
Bezpilotní letoun explodoval jen sto metrů od bulharsko-rumunské hranice, řekl Radev ve vyjádření po zasedání bezpečnostní rady státu v Sofii. Týmy bulharské pohraniční policie a ministerstva obrany pracují na zjištění původu dronu, dodal Radev. Při incidentu podle něj nebyl nikdo zraněn ani nebyl poškozen majetek.
První analýzy trosek podle ministerstva obrany ukázaly, že dron byl nejspíš ukrajinský. Podle všeho šlo o klamný dron typu Maja, který ukrajinská armáda často využívá. Není žádný důvod se domnívat, že šlo o záměrný čin, podotklo také ministerstvo. Přesto si podle AFP bulharská diplomacie na pondělí předvolala ukrajinskou velvyslankyni.
Ukrajina důrazně popřela, že by na Bulharsko cílila úmyslně. Podle vyjádření své diplomacie je se Sofií v úzkém kontaktu, aby objasnila všechny okolnosti incidentu.
Bulharská agentura BTA s odvoláním na předsedu vlády píše, že incident se odehrál v bezprostřední blízkosti bývalého hraničního přechodu Kardam a asi tisíc metrů od bulharské kompresorové stanice na trase Transbalkánského plynovodu. Podle premiéra se dron zřítil do slunečnicového pole poté, co vnikl do bulharského prostoru v 8:10 místního času (7:10 SELČ). Oblast byla uzavřena.
Několik set kilometrů od Bulharska zuří ruská válka proti Ukrajině. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vnikly ruské drony. Letos v dubnu dokonce trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody. Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou; zraněni byli přitom dva lidé.