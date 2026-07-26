Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, od pátku již třetí

Rumunská stíhačka F-16 v neděli nad Černým mořem sestřelila dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Na síti X to oznámilo ministerstvo obrany této členské země Severoatlantické aliance. Jde už o třetí dron, který od pátku rumunské letectvo zneškodnilo.
Pilot sestřelil dron v 10:13 místního času (09:13 středoevropského letního času) nad teritoriálními vodami 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. Původ bezpilotního letounu ministerstvo v prohlášení neuvedlo. Město leží v těsné blízkosti hranice s Ukrajinou.
V sobotu ráno taktéž stíhačka F-16 zneškodnila dron deset kilometrů západně od města Sfantu Gheorghe. V pátek dopoledne opět F-16 sestřelila dron, který později vyšetřující prokuratura označila za ruský.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou, která denně čelí ruským dronovým i raketovým útokům, zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Bukurešť podle agentury Reuters uvedla, že od chvíle, kdy ruská armáda začala útočit na ukrajinské přístavy podél Dunaje, byl rumunský vzdušný prostor narušen přibližně 30krát.
Rusko zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Útoky pomocí dronů jsou nyní častější než v prvních letech války, bezpilotní stroje v bojích využívají obě strany.