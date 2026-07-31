Lesní požár na Opavsku už se nešíří

Hasičům se v pátek dopoledne zhruba po 22 hodinách podařilo lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Stupeň požárního poplachu byl snížen z třetího na druhý. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Požár vypukl ve čtvrtek okolo 12:45 a byl kvůli němu vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň se rozšířil na plochu až 27 hektarů. Ve čtvrtek požár hasilo až 150 hasičů ze třiceti jednotek, v noci jich na místě byla polovina. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. V pátek v 10:16 se oheň podařilo lokalizovat a na místě zůstává třináct jednotek.
Požár pomáhaly ve čtvrtek hasit dva vrtulníky i cisterny s velkým objemem vodních nádrží. V pátek nasazení vrtulníků nebylo potřeba.