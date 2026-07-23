Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Dvaadvacátého července Německo schválilo žádost francouzské společnosti Framatome o výrobu jaderného paliva na základě licenční dohody s ruskými státními společnostmi TVEL a Rosatom. Úředníci v Berlíně uznali politická rizika tohoto rozhodnutí, uvedli však, že nemají „žádné právní důvody“ k jeho zamítnutí.
O všem informovala agentura Reuters.
Francouzská společnost Framatome podala prostřednictvím své dceřiné společnosti žádost o povolení k výrobě palivových článků v závodě v severním Německu. Tyto výrobky jsou určeny pro jaderné elektrárny ve východoevropských zemích, kde jsou v provozu reaktory ruské konstrukce. V rámci společného podniku se společnostmi TVEL a Rosatom se počítá s tím, že ve výrobním procesu budou využity ruské licence a technologie.
Navzdory politickým výhradám vyplývajícím z ruské války proti Ukrajině udělilo ministerstvo životního prostředí spolkové země Dolní Sasko po dohodě s federálním ministerstvem životního prostředí potřebné povolení, a to za splnění řady podmínek.
Mluvčí federálního ministerstva uvedl, že německá vláda zaujímá kritický postoj ke spolupráci s ruskou státní společností, avšak rozhodnutí bylo přijato v souladu s německými právními předpisy o jaderné energii.
„Vhodným nástrojem k řešení této otázky není jaderné právo, ale sankce na úrovni Evropské unie (EU). Včetně těch v jaderném sektoru,“ sdělilo ministerstvo.
Doplnilo, že přesto, že většina členských států EU stále nepodporuje zavedení takových omezení, Berlín i nadále prosazuje sankce proti Moskvě v jaderném sektoru.
Společnost Framatome toto rozhodnutí uvítala. Uvedla, že povolení posiluje energetickou bezpečnost Evropy, podporuje průmyslovou suverenitu a znovu potvrzuje závazek zajistit provozovatelům jaderných elektráren bezpečné a diverzifikované dodávky paliva.
Francouzská společnost již dříve sdělila, že její spolupráce s ruskými organizacemi má dočasný charakter. Cílem je pomoci provozovatelům reaktorů ruského typu postupně ukončit přímé nákupy z Ruska, dokud společnost Framatome nevyvine vlastní výrobní technologii.
Tato žádost upoutala pozornost německých úřadů, a to zejména kvůli bezpečnostním rizikům a potenciálním hrozbám sabotáže. Licence obsahuje několik omezení, jejichž cílem je tato rizika zmírnit. Patří mezi ně zákaz vstupu do příslušných areálů pro zaměstnance společností TVEL a Rosatom, jakož i externí bezpečnostní audity vybavení a palivových tyčí, které mají být dodány z Ruska.
V rámci Evropské unie dosud nedošlo k dohodě ohledně rozšíření sankcí proti Moskvě na jaderný sektor, Berlín se však snaží o přijetí takového rozhodnutí.
Článek napsal Danylo Ostroverkhov-Novytskyj (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 23. července 2026 02:20 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.