V Česku je nedostatek krytů. Alternativou mohou být garáže i sklepy

VideoV Česku je nedostatek krytů. Alternativou mohou být garáže i sklepy


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Česku je nedostatek bezpečnostních krytů. Aktuálně jich hasiči evidují jen přes patnáct set. V případě ohoržení by jejich kapacita vystačila jen pro zlomek obyvatel. Praha proto začne vyhledávat vhodné prostory pro takzvané improvizované úkryty, tedy bezpečná místa, kde by lidé přečkali jen nezbytně nutnou dobu. Typově jde například o podzemní chodby, sklepy, nebo podzemní parkoviště. S vytipováním budou pomáhat hasiči i univerzity. Zároveň ale vznikají i nové kryty, které staví soukromé firmy.

Podívejte se, do kterého krytu to máte nejblíž. Je v nich 335 tisíc míst
Ilustrační foto

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