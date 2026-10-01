USA hrozí Německu a Francii, ať uvolní naftu z nouzových rezerv, píše Reuters

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na zdroje blízké rozhovorům. Washington podle jednoho ze zdrojů žádá, aby celá EU v příštích šesti měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty.
Bílému domu se nelíbí, že některé evropské země nesplnily svůj závazek ohledně použití nouzových zásob ropy a ropných produktů k řešení výpadků v dodávkách, které způsobil konflikt na Blízkém východě. Spojené státy se v této záležitosti stavějí kriticky zejména k Německu a Francii. Se svými výhradami se obrátily na Mezinárodní agenturu pro energii (IEA), která koordinuje uvolňování nouzových zásob členských zemí, uvedly už dříve zdroje Reuters.
Washington v březnu souhlasil, že ze strategických rezerv uvolní 172 milionů barelů ropy. Tento závazek byl součástí dohody zhruba 30 členských zemí IEA o uvolnění celkem 400 milionů barelů z rezerv po celém světě. Členské země Evropské unie souhlasily, že se na tomto kroku budou podílet 20 procenty, píše Reuters.
Americký ministr energetiky Chris Wright v úterý evropské země kritizoval za neplnění závazku. Prohlásil, že zatímco Spojené státy a Japonsko své závazky plní, „některé evropské země uvolnily pouze zlomek“ dohodnutého objemu ropy a ropných produktů.
Růst cen nafty se stal politickým problémem pro prezidenta Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v Kongresu. Trumpova administrativa nyní zvažuje řadu různých opatření, jak ceny snížit. „Je v nejlepším zájmu Evropy, aby se Spojenými státy spolupracovala,“ uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters.
Závislost Evropy na dodávkách paliv ze Spojených států se v poslední době výrazně zvýšila. Je to důsledek zákazu dovozu paliv z Ruska v reakci na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu a výpadku dodávek z Blízkého východu souvisejícího s válkou s Íránem. Ta ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.