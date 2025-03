Podívejte se, do kterého krytu to máte nejblíž. Je v nich 335 tisíc míst

Co se týká krytů civilní obrany, je na tom nejlépe Praha. Přímo v hlavním městě je víc než třetina všech aktivních krytů v tuzemsku, podle hasičů asi 680 z celkových šestnácti stovek. V metropoli by tak v nich úkryt našlo 116 181 lidí. Navíc se ale Pražané mohou ukrýt i v tunelech metra a ve Strahovském tunelu. Naopak nejhorší situace je v Libereckém kraji, kde je v krytech aktuálně místo jen pro 370 lidí.



Data také ukazují, kde to mají lidé průměrně do bezpečí krytu nejdál – je to na Jesenicku, kde by museli překonat až osmdesát kilometrů.