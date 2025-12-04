Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka


Krajský soud v Brně schválil první dohodu o vině a trestu v korupčním případu Stoka, obžalovaný podnikatel Lubomír Smolka dostal podmínku a peněžitý trest tři miliony korun. Navíc nesmí deset let vykonávat funkci statutárního orgánu. Jde o první pravomocné rozhodnutí v kauze. Původní odsuzující rozsudek z roku 2022 po odvolání zrušil vrchní soud.

V případu ovlivňování zakázek na radnici městské části Brno-střed čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy, soudní jednání o dalších dohodách mezi obžalovanými a státním zástupcem je v plánu ve čtvrtek i v pátek. Soud by měl také rozhodnout o tom, zda schválí dohodu bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle žalobce hlavou organizované skupiny.

V případě Smolky jde o nově uložený souhrnný trest dva roky a deset měsíců podmíněně odložených na čtyři roky, a to za účast na zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku a podplacení.

Oproti předchozímu rozhodnutí jde o mírné snížení, před třemi lety Smolka odešel s trestem tři roky podmíněně odložených na pět let, plus stejný peněžitý trest i zákaz výkonu funkce. Mírnější tresty v uzavřených dohodách avizoval státní zástupce.

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud
Jiří Švachula u Krajského soudu v Brně

Ve čtvrtek jsou kromě dohody podnikatele Smolky a Švachuly na programu i dohody Smolkovy firmy Kros-stav, dále podnikatele Pavla Ovčarčina a bývalého technického náměstka ve správě nemovitostí městské části Petra Kosmáka. Soud tyto dohody nemusí schválit.

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie.

Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace dávaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky přesahovaly podle soudu 260 milionů korun; obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

Vrchní soud zrušil rozsudek v kauze Stoka
Jiří Švachula na snímku z dubna 2022

