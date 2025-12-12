EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky


12. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom v pátek podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny. Česko na schůzce zastupoval odcházející ministr Zbyněk Stanjura (ODS).

Páteční rozhodnutí ministrů bylo jen politické. Aby krok začal platit, bude muset ještě Evropská komise (EK) vydat příslušné legislativní akty. Nepůjde ale už o proces schvalování spoluzákonodárci, tedy Evropským parlamentem a Radou EU.

„Toto dočasné opatření reaguje na skutečnost, že takové balíky v současné době vstupují do EU bez cla, což vede k nekalé soutěži pro prodejce z EU, rizikům pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, vysoké míře podvodů a obavám o životní prostředí,“ uvedla v prohlášení Rada EU, která zastupuje členské státy. Opatření zůstane v platnosti, dokud nebude nalezeno trvalé řešení.

Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU
Ilustrační foto

Dohodnuté opatření je součástí snahy omezit dovoz levného čínského zboží prostřednictvím internetových obchodů, jako jsou Shein a Temu, napsala agentura Reuters.

Původně se zrušení osvobození od cla pro malé balíky plánovalo až v roce 2028, unijní ministři financí se však již před měsícem shodli, že opatření je zapotřebí urychlit. Francouzský ministr financí Roland Lescure v pátek uvedl, že clo ve výši tří eur vstoupí v platnost od 1. července příštího roku.

Opatření je přechodné, říká Stanjura

„Nynější krok navazuje na závazek Rady EU z listopadu 2025 usilovat o jednoduché, dočasné řešení pro výběr cla na toto zboží co nejdříve v roce 2026. Toto opatření zůstane v platnosti, dokud nezačne platit dohoda o trvalém řešení, které by zcela zrušilo prahovou hodnotu pro osvobození od cla,“ stojí v prohlášení.

„Shodli jsme se, že u nejmenších balíčků nebudeme řešit hodnotu samotného zboží, protože to jsou miliardy zásilek, ale že tam bude jednotná sazba ve výši tři eura,“ řekl ministr Stanjura. „Je to na přechodnou dobu, než se připraví nový systém. My jsme francouzský návrh podpořili, protože nám dává logiku,“ dodal. Stanjura poznamenal, že úřady v členských státech nejsou schopny otevírat a kontrolovat každý balíček, který přichází, určovat hodnotu jeho zboží a na základě toho určitým procentem stanovit clo.

Rozmach internetového obchodu v posledních letech vedl k prudkému nárůstu menších balíků s levným zbožím mířících do Evropské unie, a to zejména z Číny. V loňském roce podle Evropské komise přicházelo do EU zhruba dvanáct milionů balíků denně, napsala agentura DPA.

Temu hrozí pokuta. Podle EK dost nebrání prodeji nelegálních produktů
Ilustrační foto

Výběr redakce

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

14:11Aktualizovánopřed 1 mminutou
Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

14:03Aktualizovánopřed 7 mminutami
Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

09:14Aktualizovánopřed 18 mminutami
Možné omilostnění Netanjahua budí v Izraeli vášně

Možné omilostnění Netanjahua budí v Izraeli vášně

před 20 mminutami
Do Polska proniklo tunelem z Běloruska přes 180 migrantů

Do Polska proniklo tunelem z Běloruska přes 180 migrantů

před 1 hhodinou
V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

před 2 hhodinami
Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

před 3 hhodinami
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom v pátek podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny. Česko na schůzce zastupoval odcházející ministr Zbyněk Stanjura (ODS).
14:11Aktualizovánopřed 1 mminutou

Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

Republikány ovládaný senát v americkém státě Indiana ve čtvrtek odmítl návrh na překreslení volebních obvodů, který by pravděpodobně znamenal, že by republikáni získali navíc dva mandáty v obvodech, kde v předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězili demokraté. Deník Politico odmítnutí zákona, který mohutně prosazovala současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa, označuje za jednu z největších politických porážek, kterou Trump od návratu do Bílého domu utrpěl.
14:03Aktualizovánopřed 7 mminutami

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.
09:14Aktualizovánopřed 18 mminutami

Možné omilostnění Netanjahua budí v Izraeli vášně

Vleklý korupční proces s premiérem Benjaminem Netanjahuem rozděluje izraelskou společnost. Podle expertů by prezidentská milost, o níž Netanjahu požádal, bez předchozího odsouzení či přiznání viny byla nejspíš napadena u nejvyššího soudu a vyvolala protesty. Podle průzkumů si většina Izraelců předběžné omilostnění Netanjahua bez jeho rezignace nepřeje. Židovský stát čekají příští rok volby a premiérovi hrozí až deset let vězení.
před 20 mminutami

Do Polska proniklo tunelem z Běloruska přes 180 migrantů

Přes 180 migrantů ve čtvrtek přešlo z Běloruska do Polska několik desítek metrů dlouhým tunelem vykopaným pod hranicí mezi těmito zeměmi. Podle serveru onet.pl o tom informoval mluvčí pohraniční stráže Andrzej Juźwiak.
před 1 hhodinou

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Oznámil to mluvčí německé diplomacie s tím, že Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže.
před 2 hhodinami

Rakousko prodlouží o půl roku kontroly na hranicích

Rakousko o šest měsíců prodlouží stávající kontroly na pomezí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Postupně ale v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do hloubky pohraničí, prohlásil podle agentury APA tamní ministr vnitra Gerhard Karner. Naposledy prodloužilo Rakousko hraniční kontroly v říjnu, a to o dva měsíce do 15. prosince.
12:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bouře Byron zabila v Gaze nejméně jedenáct lidí a prohloubila humanitární krizi

Pásmo Gazy zasáhla silná bouře Byron, která si v posledních 24 hodinách vyžádala nejméně jedenáct obětí a několik dalších zranila, informovala v pátek palestinská agentura Wafa. Kvůli silným dešťům, které v Gaze vypukly ve středu, se zřítila řada budov a záplavy se rozšířily do více částí oblasti.
před 2 hhodinami
Načítání...