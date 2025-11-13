Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

Unijní ministři financí se ve čtvrtek v Bruselu dohodli, že co nejdříve v roce 2026 zavedou cla na balíky s nízkou hodnotou přicházející do zemí Evropské unie. Tento krok zasáhne i čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Původní plán spočíval ve zrušení osvobození od cla pro balíky v hodnotě nižší než 150 eur (přes 3600 korun) až v roce 2028. Miliardy balíků přicházejících do EU převážně z Číny však vyvolaly negativní reakci podniků a vznikl tlak na politiky, aby jednali rychleji, poznamenala agentura Reuters.
Česko na jednání v Bruselu zastupoval odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který dohodu potvrdil. „U statisíců balíčků, které každý den proudí do Evropy, nejsme schopni přes celní službu zkontrolovat obsah a víme, že na některých tržištích nabízejí nelegální látky a nelegální produkty,“ řekl v Bruselu Stanjura. Ministři se podle něj shodli na zrušení výjimky pro zboží do 150 eur a navíc vyzvali k tomu, že vše by mělo začít platit právě již v příštím roce.
I podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče je potřeba zakročit proti levnému čínskému dovozu z internetových obchodů. Právě proto v dopise ministrům financí navrhl, aby byla už v prvním čtvrtletí příštího roku zrušena výjimka ze cla pro zboží objednané on-line v hodnotě nižší než 150 eur. Tento krok by se dotkl on-line platforem, jako jsou Shein, Temu, AliExpress a Amazon Haul, které zasílají produkty z čínských továren přímo nakupujícím a díky výjimce z cel nabízejí nejnižší ceny.
„Evropský průmysl, zejména maloobchodníci, opakovaně zdůrazňovali, že toto narušení hospodářské soutěže musí být neprodleně odstraněno,“ sdělil Šefčovič v dopise. V roce 2023 Evropská komise navrhla zrušení výjimky, ale až od roku 2028, kdy má vstoupit v platnost širší revize celního režimu EU.