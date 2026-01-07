„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v Interview ČT24 uvedl, že strana dál trvá na nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Dodal, že si Motoristé počkají na písemné zdůvodnění, proč Turka prezident Petr Pavel nechce jmenovat. Připustil také, že existují i jiné kroky než kompetenční žaloba. Macinka se v pořadu moderovaném Danielem Takáčem vyjádřil také k pokračování muniční iniciativy.
„To poslední písemné vyjádření pana prezidenta nebylo z našeho pohledu úplně v pořádku,“ uvedl předseda Motoristů. Podle něj se v textu objevovalo uvažování ve smyslu, že „není podstatné, co je pravda, ale to, co si o tom myslí nějaká část veřejnosti“. „To nám nepřipadá jako úplně seriózní vyjadřování v procesu sestavování vlády,“ dodal.
Motoristé podle Macinky nebudou hledat žádného jiného kandidáta na post ministra životního prostředí. „Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka s tím, že Turek byl jednou z hlavních tváří kampaně. „Bez něj a bez jeho volebního vkladu by asi ten výsledek voleb byl jiný, tedy by vůbec nemusela vzniknout tato vláda,“ popsal.
Ministr zahraničí také sdělil, že s prezidentem Pavlem ve středu telefonoval a zajímaly ho konkrétní postoje hlavy státu. Podle něj by měl být do pátku hotový dokument se zdůvodněním.
Podle Macinky se však Pavel dostává „mimo ústavu“, protože je v ní uvedeno, že prezident ministry jmenuje na návrh předsedy vlády.
Jsou i jiné cesty než kompetenční žaloba, uvedl Macinka
Na dotaz, zda Motoristé požádají premiéra Andreje Babiše (ANO) o podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, Macinka odpověděl, že „do toho nechtějí pouštět další instituci“. „Na těch třech slovech není co vykládat,“ dodal.
Předseda Motoristů se zároveň domnívá, že prezident by si možná přál, aby se spor dostal k Ústavnímu soudu, protože ten může svými výroky „změnit právní prostředí“. Podle Macinky by tím Ústavní soud mohl prezidentovi „přidat kompetence“. „My si myslíme, že nemá docházet k přesunu pravomocí,“ doplnil.
Macinka zároveň připustil, že existují i jiné cesty než podání kompetenční žaloby. Blíže je však nespecifikoval, protože je chce nejdříve probrat na poslaneckém klubu strany.
Politici s „digitální stopou“
Pokud jde o kontroverzní výroky Turka na sociálních sítích, které jsou kritizované jako rasistické a homofobní, Macinka uvedl, že společnost si možná bude muset „začít zvykat“ na to, že přichází nová generace politiků, která žije se sociálními sítěmi. Podle něj je třeba počítat i s tím, že člověk se může v čase proměnit a starší digitální stopa by neměla automaticky diskvalifikovat z výkonu veřejné funkce.
Takáč oponoval, že některé výroky nejsou staré desítky let. Připomněl například incident ze 17. listopadu na Národní třídě, kdy Turek jednomu z přítomných řekl: „abych ti nezahajloval do ksichtu“.
Macinka reagoval tím, že situace na místě byla napjatá a že muž, kterému Turek adresoval poznámku, několik minut agresivně pořvával na adresu poslance. Zároveň zdůraznil, že ani tento výrok podle něj nepředstavuje legitimní důvod, proč by prezident měl odmítnout Turka jmenovat. „To není ústavní důvod, právní důvod nebo zločin,“ dodal.
Potřeba posilovat „přátelský étos“ ve společnosti
Část rozhovoru se věnovala také muniční iniciativě pro Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý oznámil, že Česko muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Macinka zdůraznil, že nejde jen o tuzemský projekt a že podstatné je, že pokračuje, i když Česko na něj nebude nadále vynakládat finance. Tuzemský příspěvek byl podle něj „dominantně“ v organizační roli.
„Problém muniční iniciativy byla vysoká míra netransparentnosti, (...) měli jsme o tom řadu pochybností,“ řekl Macinka s tím, že některé pochybnosti se nyní „rozplývají“. Dodal, že je zásadní, že se našel konsenzus na pokračování projektu a že současná vláda je připravena iniciativu „posouvat dál“ i bez českých peněz.
Macinka rovněž připustil, že je potřeba posilovat „přátelský étos“ nejen mezi politickými reprezentacemi Česka a Ukrajiny, ale i ve společnosti.