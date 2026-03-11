Pobírání superdávky nebude podmínkou pro dotaci z Nové zelené úsporám

Pobírání superdávky nebude povinné pro čerpání přímé dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Rozhodující bude, zda domácnost splňuje kritéria pro přiznání této dávky, nikoli zda ji skutečně pobírá, řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Žádosti do programu bude možné podávat od června letošního roku.
V pondělí Červený oznámil novou podobu programu Nová zelená úsporám. Nově na úsporné renovace domů bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light.
Nízkopříjmové domácnosti mají možnost bezúročného úvěru či získat dotaci na zateplení až 250 tisíc korun a až 150 tisíc na vhodný obnovitelný zdroj energie. Žádat mohou majitelé rodinných domů, ale také společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
„Není povinnost, že superdávku musíte mít. My dokonce víme o lidech, kteří ji nechtějí, protože jsou hrdí, celý život si na sobě uměli vydělat peníze, ale to kritérium bude primárně vycházet z té superdávky. To znamená, vy ji nemusíte pobírat, ale pokud byste naplnili kritéria, že na ni máte právo, tak si můžete zažádat o zmíněnou dotaci,“ řekl Červený.
Ministr dodal, že pobírání superdávky je jedno z kritérií, není ale povinnost ji pobírat. „Bližší kritéria ještě projednáváme s dalšími institucemi a všechno bude postupně veřejně proklamováno podle harmonogramu,“ dodal Červený.
Velký zájem loni uzavřel příjem žádostí
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.
Za dobu svého fungování program podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Program se podle kabinetu musel upravit, neboť bývalá vláda Petra Fialy (ODS) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a jsou z nich hrazeny programy jako Nová zelená úsporám. Současná vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je téměř o polovinu méně, než plánovala předchozí vláda.
