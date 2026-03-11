Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Izrael podnikl další vzdušné údery na íránské hlavní město Teherán a zaútočil také na předměstí libanonského Bejrútu, napsala v noci na středu stanice CNN s odvoláním na izraelskou armádu. Ta podle agentury AFP informovala rovněž o tom, že detekovala střely mířící z Íránu na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v Bahrajnu nebo iráckém Kurdistánu. Saúdská Arábie oznámila, že zachytila sedm balistických střel a Spojené arabské emiráty informovaly o snaze zlikvidovat přilétající íránské střely a drony.
„Šest balistických střel vyslaných směrem k letecké základně Prince Sultána bylo zachyceno a zničeno,“ uvedlo saúdské ministerstvo obrany podle AFP a dodalo, že obrana zachytila také další balistickou střelu vyslanou na východ země. Zpráva nezmiňuje, kdo střely vyslal. V uplynulých dnech země hlásila útoky z Íránu.
„Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů v současné době reaguje na hrozby střel a dronů z Íránu,“ uvedlo v noci podle stejné tiskové agentury ministerstvo obrany této země s tím, že zvuky explozí znamenají „zachycení dronů a střel“.
Íránské revoluční gardy dále útočí na okolní země
Íránské revoluční gardy mezitím podle AFP uvedly, že podnikly vzdušný útok na základnu amerického námořnictva v Bahrajnu a na zařízení v iráckém Kurdistánu. Hlásily také útok na Izrael. Podle agentury Reuters informovaly rovněž o útoku na americkou vojenskou základnu v Kataru nebo americké cíle ve Spojených arabských emirátech. Informace o případných důsledcích těchto útoků zatím nejsou dostupné.
Izraelská armáda informovala o íránských střelách mířících na Izrael a aktivaci izraelské protivzdušné obrany. Podle serveru The Times of Israel po poslední íránské salvě střel nebyla v Izraeli hlášena žádná zranění nebo přímé zásahy.
Izrael odmítl zastavení palby na Bejrút
Izrael mezitím podnikl další vzdušné útoky na Teherán a také na jižní předměstí Bejrútu, kde podle své armády útočil na infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh, které podporuje Írán, uvedla CNN. O izraelském útoku na předměstí Bejrútu informovala také libanonská média. Na záběrech byl podle AFP vidět kouř stoupající ze zasažených míst.
Izrael mezitím podle listu Financial Times odmítl diplomatické návrhy Libanonu na zastavení své stupňující se ofenzívy proti Hizballáhu. Izrael je ochoten jednat během bojů. Bejrút chce s Izraelem podle listu jednat až po zastavení palby.
Současný konflikt na Blízkém východě začaly USA společně s Izraelem 28. února svým útokem proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Od té doby ve vzdušných útocích pokračují. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž podle médií zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.
