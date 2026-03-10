Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu


Německý kancléř Friedrich Merz (CDU) poděkoval premiérovi Andreji Babišovi (ANO) po úterním jednání v Berlíně za to, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Babiš vyzval Merze, aby Německo investovalo do přípojky dálnice k hranici u Chebu a kritizoval emisní povolenky. Merz se systému emisních povolenek zastal, připustil ale, že možná bude muset doznat změn.

Česká muniční iniciativa je podle Merze významný příspěvek k obraně Ruskem napadené Ukrajiny.

Merz dále řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení konfliktu v Íránu. Německo nemá zájem na nekonečné válce, uvedl Merz a dodal, že svět potřebuje stabilní a životaschopný Írán. Babiš prohlásil, že německý pohled na válku na Blízkém východě sdílí.

Premiér dále vyzval Merze, aby Berlín investoval do přípojky dálnice k hranici u Chebu. Česko D6 podle Babiše dostaví do roku 2031. Kritizoval také emisní povolenky. Podle Merze je tento systém správný nástroj, bude ho ale možná třeba upravit.

Babiš dále zmínil, že „visegrádská čtyřka nyní nefunguje“ kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem, ale že skupina má nadále stále smysl. 

Český premiér se s německým kancléřem v Berlíně setkal naposledy loni v červenci, kdy do německého hlavního města zavítal tehdejší předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Premiér Babiš po prosincovém nástupu do funkce Německo už rovněž navštívil, v únoru se v Mnichově setkal s bavorským premiérem Markusem Söderem (CSU). Dohodl se s ním tehdy na posílení přeshraniční spolupráce a společné podpoře lepšího dopravního spojení mezi Českem a Bavorskem.

