Poslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

Poslanci se ve středu odpoledne sešli na pokračování řádné schůze dolní komory z minulého týdne. Dokončit by měli úvodní kolo projednávání nového zákona o digitální ekonomice, který přináší přísnější pravidla třeba pro on-line tržiště nebo sociální sítě. V prvním čtení mají projednat i novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit víc dopravních dat. Zákonodárci by se mohli dostat i k projednávání koaliční předlohy, která politikům zmrazuje platy.
Platová novela má být dle informací ČTK až sedmým bodem středečního jednání. Není proto jisté, zda se k ní poslanci dostanou. Koalice ANO, Motoristů a SPD se na zmrazení platů politiků do roku 2030 dohodla už na konci loňského roku. Její návrh zákona se ale nepodařilo v té době schválit. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl začátkem února, že navrhne posunout zmrazení platů politiků až k 1. červenci. Výpočet by podle něj měl vycházet už z letošní platové základny, nikoli z té loňské.
Ještě před návrhem na zmrazení platů by měli poslanci projednat v prvním čtení mimo jiné novelu, která umožní investičním společnostem a fondům nabývat a spravovat pohledávky z nevýkonných a fondových úvěrů. Měli by v prvním čtení projednat novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit dopravní data v digitální a strojově čitelné podobě. Lidé získají přesnější informace o uzavírkách, parkovištích nebo dostupnosti veřejné dopravy. Data budou dostupná prostřednictvím informačního systému Ředitelství silnic a dálnic.