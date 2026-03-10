Poslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

ŽivěPoslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech


před 14 mminutami
Poslanci se ve středu odpoledne sešli na pokračování řádné schůze dolní komory z minulého týdne. Dokončit by měli úvodní kolo projednávání nového zákona o digitální ekonomice, který přináší přísnější pravidla třeba pro on-line tržiště nebo sociální sítě. V prvním čtení mají projednat i novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit víc dopravních dat. Zákonodárci by se mohli dostat i k projednávání koaliční předlohy, která politikům zmrazuje platy.

Platová novela má být dle informací ČTK až sedmým bodem středečního jednání. Není proto jisté, zda se k ní poslanci dostanou. Koalice ANO, Motoristů a SPD se na zmrazení platů politiků do roku 2030 dohodla už na konci loňského roku. Její návrh zákona se ale nepodařilo v té době schválit. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl začátkem února, že navrhne posunout zmrazení platů politiků až k 1. červenci. Výpočet by podle něj měl vycházet už z letošní platové základny, nikoli z té loňské.

Ještě před návrhem na zmrazení platů by měli poslanci projednat v prvním čtení mimo jiné novelu, která umožní investičním společnostem a fondům nabývat a spravovat pohledávky z nevýkonných a fondových úvěrů. Měli by v prvním čtení projednat novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit dopravní data v digitální a strojově čitelné podobě. Lidé získají přesnější informace o uzavírkách, parkovištích nebo dostupnosti veřejné dopravy. Data budou dostupná prostřednictvím informačního systému Ředitelství silnic a dálnic.

Ředitelé národních parků podpořili ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v pondělí. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se rozhodl, že nepodá kárnou žalobu na předsedu ostravského krajského soudu Petra Nováka v souvislosti s kauzou údajného sexuálního obtěžování tamních zaměstnankyň jedním ze soudců.
Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima v úterý prudce klesají, severomořský Brent odepisuje přes osm procent. Reagují tak na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
Slovenský antimonopolní úřad uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a jejich asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy korun) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Rozhodnutí v případu zatím není pravomocné.
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy korun, a to vysoce sofistikovanou trestnou činností v oblasti virtuálních měn. O posunu ve vyšetřování v úterý informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněným hrozí až desetileté vězení.
Podmínky pro vznik kůrovcových kalamit podobných té z let 2018 až 2022 se v budoucnosti budou opakovat, ukazuje nový model vytvořený s pomocí umělé inteligence. Podíleli se na něm i čeští vědci a předpovídá vývoj v Evropě, včetně Česka. I v nejoptimističtějším scénáři předpokládá výrazný nárůst zasažených lesů.
