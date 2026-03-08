ŽivěPrezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancuje tři roky ve funkci


Prezident Petr Pavel završí třetí rok ve funkci hlavy státu. V rozhovoru pro Českou televizi se dotýká témat bezpečnosti, americko-izraelské operace proti Íránu, ruské agrese proti Ukrajině, vztahů mezi západními spojenci či tuzemského politického dění. Rozhovorem provází Michal Kubal.

Dobrý večer, pane prezidente.

Dobrý večer.

Tři roky, co s tím máte spojené? Tři roky – letí to nebo teprve tři roky? Stalo se toho tolik, že to vypadá, jako by to bylo pět let.

Já si myslím, že to mám podobné jako většina lidí, to znamená – když se toho hodně děje, tak vám to strašně rychle utíká. A mně ty tři roky utekly jako voda.

Byl ten poslední rok – možná minimálně na domácí scéně – ten nejvíce složitý z těch tří?

Nepochybně ano, protože já si myslím, že takovým prubířským kamenem pro každého prezidenta je sestavování vlády. A asi všichni čekali, jak se s tímto úkolem vypořádám. Já sám taky. Takže bylo to určitě nejtěžší období, kdy probíhala velice intenzivní jednání. Mnoho pochybností, v tom dobrém i v tom špatném. A samozřejmě jsem rád, že to máme úspěšně za sebou.

Babišova vláda získala důvěru sněmovny
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijímá gratulace poté, co vláda získala důvěru sněmovny (15. ledna 2026)

Vašich pochybností, nebo pochybností o Vás?

Obojí. Obojí, protože já si myslím, že je naprosto přirozené, že když člověk dělá rozhodnutí, která mají velký dopad, nejen na jeho život, ale také na mnoho lidí kolem, tak by měl mít vždycky pochybnosti. Jestli je to správné, jestli by neměl konat jinak.

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancuje tři roky ve funkci

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancuje tři roky ve funkci

