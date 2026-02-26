Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst


Útoky ruské armády v noci na čtvrtek zasáhly obytné budovy v Charkově, Kryvém Rihu, Kyjevě a Záporoží, vyžádaly si nejméně 25 zraněných. Ruské síly útočily pomocí balistických střel i dronů.

Nejméně šestnáct zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Druhé největší město Ukrajiny, ležící na východě země, se stalo terčem kombinovaného útoku ruských dronů a raket.

Starosta Charkova Ihor Terechov nejprve informoval o zásahu výškové obytné budovy ve čtvrti Ševčenkivskyj. Kromě toho byly v důsledku zásahu dvěma balistickými raketami a drony šáhed poškozeny bytové domy, domy a inženýrské sítě v městských částech Kyjevskyj a Ševčenkivskyj, píše Ukrajinska pravda. Byla strženy trolejová vedení a porušeno plynové potrubí.

Terechov dodal, že ve čtvrti Slobidskyj vypukl požár. Mezi raněnými po útoku na Charkov a přilehlou vesnici Rai-Olenivku je i sedmiletý chlapec.

Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku
Následky ruského útoku na Dněpropetrovskou oblast

Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.

Předseda Rady obrany Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul informoval o zasažené budově. „Dron šáhed zasáhl pětipodlažní obytnou budovu. Jedna osoba utrpěla lehká zranění. Budova vykazuje viditelné poškození a mnoho oken je rozbitých,“ oznámil.

Na Záporoží ruské síly provedly během noci nejméně dvanáct útoků, při nichž zapálily výškovou obytnou budovu, poškodily nákupní centra a zranily nejméně sedm lidí, uvedl šéf oblastní správy Ivan Fedorov.

„Několik pater poškozené výškové budovy hoří. V jednom z bytů je uvězněna jedna osoba,“ popsal Fedorov. Ve výčtu ruských útoků na region za uplynulý den zmínil také jednu oběť na životě.

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov
Sergej Lavrov

Požáry v Kyjevě

V Kyjevě vypukly v důsledku kombinovaného útoku střel a dronů požáry ve dvou čtvrtích a v další byla poškozena obytná budova, píše Ukrajinska pravda.

Vedoucí vojenské správy města Kyjev Tymur Tkačenko oznámil požár na pozemku soukromé nemovitosti v čtvrti Holosijvskyj, zřejmě šlo o požár garáží v důsledku padajících trosek. Ve čtvrti Pečerskyj hořel dvoupodlažní dům. Státní pohotovostní služba později ohlásila, že situaci zvládla. „Všechny požáry byly uhašeny. Nebyly zaznamenány žádné informace o obětech,“ uvedla služba.

Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko oznámil, že tlaková vlna poškodila okna a dveře v přízemním bytě devítipodlažní obytné budovy ve čtvrti Darnyckij v důsledku padajících trosek. Nedošlo však k požáru ani k obětem na životech.

PŘEHLEDNĚ: Jak Rusko sabotuje mírová jednání
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (srpen 2025)

