Cena hliníku se pohybuje blízko čtyřletého maxima


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje jen pozorně sledované ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku velmi důležitý. Také jeho cena vystřelila po americko-íránském útoku vzhůru a pohybuje se kolem 3400 dolarů za tunu, což je blízko čtyřletého maxima. Severomořská ropa Brent se pak ve středu přiblížila ke 110 dolarům za barel.

Růst cen hliníku spojuje web americké byznysové televize CNBC s narušením globálních dodávek. Hliník je nezbytný materiál v elektronice, dopravě a stavebnictví, stejně jako v dalších odvětvích, například při výrobě solárních panelů a obalů. Faktická paralýza lodní dopravy v Hormuzském průlivu totiž vedla k významnému narušení jeho dodávek.

Bahrajnská společnost Aluminium Bahrain (Alba), která provozuje největší hliníkárnu na světě, snížila produkci o devatenáct procent ze své roční kapacity 1,6 milionu tun. To jen posiluje obavy z globálního nedostatku hliníku.

V posledním desetiletí dosáhly ceny hliníku svého vrcholu v březnu roku 2022, kdy přesáhly hodnotu 3700 dolarů. Šlo o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Poté ceny s menšími výkyvy postupně klesaly. V březnu minulého roku, kdy byly kolem 2360 dolarů, zahájily vzestup, který pak byl letos v březnu po americko-izraelském útoku na Írán umocněn skokem přes 3500 dolarů, na čtyřleté maximum. Nyní se pohybuje kolem 3400 dolarů.

Globální poptávka je zatím slabá

Nižší zásoby a možnost dalších výpadků dodávek na Blízkém východě by mohly podle analytické společnosti CRU Group cenu hliníku zvýšit až ke 4000 dolarům za tunu. Hlavní analytik CRU Guillaume Osouf nedávno uvedl, že cena hliníku na Londýnské burze kovů (LME) by byla nyní pravděpodobně mnohem vyšší, nebýt slabé globální poptávky po tomto kovu.

„Déletrvající konflikt pravděpodobně zásadně změní náš výhled trhu na zbytek roku, a to kvůli trvalému dopadu na globální nabídku a potenciálním negativním vlivům na poptávku,“ dodal.

O dalším vývoji ceny rozhodne Čína?

Odpověď na otázku, jak se budou ceny dál vyvíjet, leží podle dalších analytiků v Číně. Ta je největším producentem hliníku a obvykle drží produkci omezenou na 45,5 milionu tun ročně, aby snížila emise a vyhnula se nadměrným kapacitám.

„Pokud čínská vláda usoudí, že ceny jsou příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi a svět pak bude hliníkem zaplaven,“ řekl v pořadu CNBC Europe Early Edition generální ředitel těžební společnosti ACG Metals Artem Volynets.

Navzdory nedávnému růstu cen na LME ani jeden z analytiků neočekává, že by se hliník stal významným aktivem pro drobné investory, jako je tomu u stříbra nebo mědi.

Volynets řekl, že by ho překvapilo, kdyby se drobní investoři více zapojili do obchodování s tímto průmyslovým kovem. Analytik Osouf z CRU poznamenal, že objem takzvaně dlouhých pozic je teď jen o něco nižší než na konci ledna, takže zapojení fondů zůstalo od začátku konfliktu omezené. Dlouhou pozicí se rozumí spekulace na další růst ceny.

„Zajímavé je, že investoři spekulující na pokles ceny zvýšili svou expozici o patnáct tisíc kontraktů, což naznačuje, že větší část investorů teď sází na zlevnění,“ dodal.

Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy ve středu navzdory počátečnímu poklesu opět rostly. Reagovaly tak na zprávy o dalších útocích na ropná zařízení na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 15:30 SEČ připisovala více než šest procent a blížila se ke 110 dolarům za barel. Později mírně klesla, v 17:30 se pohybovala kolem 108 dolarů, což byl mezidenní růst o zhruba 4,40 procenta. Před útokem na Írán a omezením provozu v Hormuzském průlivu se přitom pohybovala okolo 70 dolarů.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala během dne růst zhruba o tři procenta a dostala se nad 99 dolarů za barel. V 17:30 vykazovala zhruba 97,60 dolaru, tedy mezidenní vzestup o 1,5 procenta.

Íránská agentura Tasnim ve středu informovala o útocích na některá zařízení, která patří íránskému ropnému průmyslu. Íránské revoluční gardy vyzvaly k evakuaci některých ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru. „Jakákoliv další eskalace útoků na energetickou infrastrukturu by vedla k dalšímu růstu cen,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Ole Hvalbye ze společnosti SEB.

USA uvolní kvůli drahé ropě pravidla

Bílý dům oznámil, že americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu uvedla, že Trump pozastaví platnost takzvaného Jonesova zákona ve snaze zajistit plynulé zásobování důležitými zdroji v době pokračujících útoků na Írán. „Tento krok umožní dovážet bezplatně do amerických přístavů klíčové suroviny jako ropu, zemní plyn, hnojiva či uhlí po dobu šedesát dnů,“ citovala Leavittovou agentura Reuters.

Zákon přijatý ve 20. letech minulého století má chránit americké rejdařské společnosti tím, že zavádí povinnost přepravovat zboží mezi americkými přístavy na lodích plujících pod americkou vlajkou, uvedla AP. Normě se podle agentury často kladou za vinu vysoké ceny zemního plynu.

Ve středu rostla také cena plynu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku. V 17:30 se pohybovala kolem 54,60 eura za megawatthodinu, tedy mezidenní růst kolem 5,80 procenta.

Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
Cena hliníku se pohybuje blízko čtyřletého maxima

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje jen pozorně sledované ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku velmi důležitý. Také jeho cena vystřelila po americko-íránském útoku vzhůru a pohybuje se kolem 3400 dolarů za tunu, což je blízko čtyřletého maxima. Severomořská ropa Brent se pak ve středu přiblížila ke 110 dolarům za barel.
USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou

Americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než sto eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci start-upy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
VideoAI a válka s Íránem zdražují elektroniku. Na víc vyjdou počítače či mobily

Situace kolem války na Blízkém východě se kromě cen energií a komodit negativně dotýká i elektroniky. Znamená to například dražší počítače nebo mobilní telefony, řekl pro ČT Vladimír Janíček z elektrotechnické fakulty ČVUT. Už před několika měsíci kvůli vysoké poptávce ze strany datových center pro umělou inteligenci přitom vystřelily nahoru ceny hlavně některých základních počítačových komponent – zejména pamětí. Nyní se může do cen čipů propsat ztížená logistika i dražší výroba způsobená nedostatkem energetických surovin, jakými jsou plyn a ropa.
Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý opět vrátily k růstu. Na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek kvůli uzavření Hormuzského průlivu v důsledku války na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent přidala 3,2 procenta a uzavřela na 103,42 dolaru za barel. Od začátku měsíce zdražila o 40 procent. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykázala nárůst ceny přes 3,6 procenta na 96,85 dolaru za barel. Kvůli íránským útokům také Spojené arabské emiráty znovu pozastavily provoz v ropném přístavu Fudžajra.
VideoPorušení rozpočtové odpovědnosti je pro Česko reputační bolest, míní Hampl

Národní rozpočtová rada konstatovala, že rozpočet pro letošní rok porušuje české zákony, protože má moc velký schodek. Představitelé vlády s tím nesouhlasí. „Ať už něco takového říká ministr financí, jiný člen vlády, nebo předseda vlády, jsou to ti hráči, kterým byl zapískán faul,“ řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ačkoli s porušením zákona o rozpočtové odpovědnosti nejsou spojené žádné sankce, Hampl varoval, že finanční svět počínání vlády vidí. „Reputačně je to určitě bolest i pro Českou republiku a dominantně pro vládu,“ míní. V pořadu Interview ČT24 probral s moderátorem Danielem Takáčem také vliv konfliktu na Blízkém východě na ceny paliv v Česku či výši výdajů na obranu republiky.
