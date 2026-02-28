Prezident Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu

Izrael zaútočil na Írán a vyhlásil výjimečný stav, uvedl v sobotu ráno podle agentur izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Izraelská média uvedla, že jde o společnou izraelsko-americkou operaci. Americký prezident Donald Trump následně podle Reuters oznámil, že americká armáda zahájila „velkou bojovou operaci v Íránu“.
Rakety kromě Teheránu explodují i v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech, píší agentury. Podle íránských médií útok zasáhl v podstatě celou zemi. Teherán už podle zdroje agentury Reuters připravuje odvetu. Írán, Izrael a Irák uzavřely svůj vzdušný prostor.
Podle Kace je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro stát Izrael“, napsal server deníku Times of Israel (TOI). Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times (NYT) by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Americké údery proti Íránu jsou prováděny ze vzduchu i z moře, řekl agentuře Reuters americký úředník.
Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.
Zpravodaj na Blízkém východě David Borek podotkl, že Izrael zahájil nové kolo ozbrojeného konfliktu.
Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, „aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli“ při íránské odvetě, uvádí Reuters.
Borek dodal, že celý Izrael byl vzbuzen „velice intenzivním signálem“, který je propojen na všechny simkarty. „Je to zatím jen příprava na to, že se něco může stát,“ podotkl Borek.