Keňská policie odhalila síť verbující muže do ruské armády

Policie v Keni odhalila zločineckou síť, která verbovala mladé muže do ruské armády na Ukrajinu. Některé podvodně nalákala na civilní práci v Rusku, jiným slíbila vysoký plat. Podle vyšetřování se nechalo zlákat přibližně tisíc mužů – tři desítky se pohřešují, nejméně 89 pak zůstává na frontě. Dle ukrajinského ministerstva zahraničí bojuje na ruské straně nejméně sedmnáct set žoldnéřů z 36 afrických zemí.
Nairobi začalo vyšetřovat zločineckou síť, která organizuje převoz mladých mužů do Ruska. Některé Keňany náboráři otevřeně lákají do armády na příspěvek vysoký v přepočtu až čtvrt milionu korun.
„Zlotřilé agentury se zaměřují na bývalé vojáky a policisty, stejně jako na civilisty ve věku mezi pětadvaceti a padesáti lety, kteří zoufale touží po pracovních příležitostech v zahraničí,“ prohlásil opoziční lídr Kimani Ichungw’ah v keňském Národním shromáždění.
„Z místa, kam jdu, se mnoho lidí nevrací“
Keňan David Kuloba dostal na výcvik jen pár týdnů, pak ho Rusové poslali na frontu. Jeho matka Susan Kulobová ho pohřešuje od října loňského roku – od dalšího spolubojovníka z Keni se dozvěděla, že zemřel. Nyní se snaží dosáhnout návratu jeho těla.
„Zeptala jsem se ho, co je to zač? Podepsal sis rozsudek smrti? Řekl, že ano, a dodal: Říkal jsem ti, že z místa, kam jdu, se mnoho lidí nevrací,“ uvedla matka pohřešovaného Keňana.
Další pohřešovaný, Francis Ndarua, měl podle své matky slíbenou práci elektrotechnika. Z fronty se před podvodem pokoušel varovat ostatní. Na jeho posledním videu mu ruský voják říká, že ho pošle na sebevražedný útok. O lhostejnosti k životům afrických žoldnéřů vypovídají také jiná videa z fronty.
Keňan Dancan Chege tvrdí, že na bojišti viděl stovky mrtvých. Přežil, protože se mu podařilo schovat před drony a pak předstírat psychickou nemoc. Původně si myslel, že si v Rusku vydělá jako řidič – nakonec se ale vrátil zcela bez peněz.
„Když jsem viděl ty hrůzy ve válečné zóně, poslal jsem zprávu své ženě. Řekl jsem jí, že pokud nebudu on-line, ať mě nehledají. Ať prostě vědí, že jsem mrtvý a moje tělo nikdy nevrátí domů k pohřbení,“ uvedl Chege.
Od svého návratu se Keňan Chege snaží odrazovat ostatní před cestami do Ruska. Přesto říká, že se na něj na TikToku obracejí další mladí muži – prosí ho o radu, jak se dostat nejen do Ruska, ale i do tamní armády.
