Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Politico

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v minulých dnech s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu, napsal v pátek Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem. Velvyslanec navrhl podle Deníku N Babišovi, že by Česko mohlo splnit svůj závazek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu tím, že by přispělo do fondu Severoatlantické aliance (NATO) na nákup zbraní Ukrajině. Podle Deníku N to Babiš odmítá a snaží se získat roční odklad.

Současný kabinet se ke zvyšování výdajů na obranu, ke kterému se loni v červnu zavázaly státy NATO, staví rezervovaně. Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP.

Server připomíná, že vyčíslování výdajů na obranu je složité. Stává se, že některé výdaje deklarované jako obranné nespadají do alianční definice a NATO je proto neuznává.

Ministerstvo: Česko letos v obraně nesplní závazek vůči NATO
Tanky Leopard 2 A4

Američané měli podle Deníku N varovat Babiše

Ministerstvo obrany by mělo letos hospodařit se 154,79 miliardy korun, dvou procent HDP tedy samotný rozpočet úřadu nedosahuje. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více.

Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho třicet miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. V přepočtu na procenta by tak Česko mělo vynakládat na obranu zhruba 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.

Podle Deníku N americký velvyslanec na jednání Babiše varoval, že Česko závazky nesplní. Americká strana také podle tohoto webu navrhla Česku, aby poslalo peníze do fondu NATO na nákup zbraní Ukrajině, čímž by závazek naplnilo.

„Nebudeme se vyjadřovat k obsahu soukromých rozhovorů, nicméně se těšíme na pokračování našich rozhovorů s českými představiteli, kteří budou zdokonalovat své plány modernizace obrany, aby splnili své závazky k bezpečnosti Česka a Evropy,“ reagovala ambasáda na otázku, zda velvyslanec navrhl Babišovi poslat peníze do aliančního fondu.

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka
Náčelník generálního štábu Karel Řehka

Úřad vlády na dotazy serveru k jednání s velvyslancem zatím neodpověděl. Posílání peněz na zbraně Ukrajině dlouhodobě odmítá rozpočtových kapitol, která je součástí vládní koalice.

Česko se podle serveru snaží v USA získat určitou výjimku, aby letos nemuselo splnit závazek vůči spojencům. Vyjednat se ji ve Washingtonu v posledních dnech snažil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který zde jednal s několika významnými představiteli americké administrativy.

Politico: Česko riskuje hněv Trumpa i spojenců

„Praha formálně vyčlenila pouze 1,8 procenta HDP na základní vojenské výdaje, což je méně než dvouprocentní cíl, kterého všichni členové NATO dosáhli v loňském roce. Více než deset let po ustanovení tohoto cíle,“ píše také web Politico. Takový krok podle serveru riskuje zlost jak Washingtonu, tak ostatních členů NATO.

„Nemyslím si, že to (šéf NATO Mark, pozn. red.) Rutte nechá projít,“ uvedl pro Politico diplomat NATO, který si nepřál zveřejnit své jméno. „Nemyslím si, že chce dát Trumpovi záminku k tomu, aby kritizoval NATO,“ odkázal se dle Politica na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na rostoucí obranné rozpočty spojenců.

Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil
Poslanecká sněmovna

Aliance se loni dohodla, že zvýší do roku 2035 výdaje na obranu na pět procent HDP, z čehož 3,5 procenta by měly tvořit přímé vojenské výdaje.

Babiš se snaží zahrnout do vojenských výdajů například dokončení dálnice D11 spojující Prahu s polskými hranicemi, aby se udržel nad dvěma procenty HDP. Takové peníze se ale nepočítají do přímých nákladů na obranu, dodal server.

Není to poprvé, co se země NATO pokoušejí o „podobnou rozpočtovou gymnastiku“, doplňuje Politico. Itálie se loni pokusila započítat do obranných výdajů nový most na Sicílii v hodnotě 13,5 miliardy eur (zhruba 327 miliard korun) jako způsob, jak splnit pětiprocentní cíl, z něhož 1,5 procenta může být směrováno na „měkčí“ výdaje, které mohou mít i civilní využití. Řím stáhl tento nápad brzy poté, co mu USA daly jasně najevo ostrý nesouhlas.

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy
Šéf NATO Mark Rutte

Výběr redakce

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

před 31 mminutami
Rekordní počet Američanů opouští Spojené státy, píše WSJ. Míří i do Česka

Rekordní počet Američanů opouští Spojené státy, píše WSJ. Míří i do Česka

před 54 mminutami
Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

00:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Německo zasáhla stávka městských dopravních podniků

Německo zasáhla stávka městských dopravních podniků

před 2 hhodinami
Britští Zelení v doplňovacích volbách zvítězili v „baště labouristů“

Britští Zelení v doplňovacích volbách zvítězili v „baště labouristů“

06:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ptačí chřipka zabíjí stovky čápů ve Španělsku. Teď začíná jejich migrace do Česka

Ptačí chřipka zabíjí stovky čápů ve Španělsku. Teď začíná jejich migrace do Česka

před 4 hhodinami
„Nepláču. Prostě nemám slzy.“ Propuštěné Ukrajinky popsaly ruské zajetí

„Nepláču. Prostě nemám slzy.“ Propuštěné Ukrajinky popsaly ruské zajetí

před 4 hhodinami
Netflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Netflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

03:21Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Soud přiřkl mobiliář zámku Hrubý Rohozec dědičce rodu Walderode

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kammerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom okresní soud v Semilech, verdikt zatím není pravomocný. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba pět tisíc položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny. Vydání dalších několika set předmětů soud zamítl, protože se je nepodařilo dohledat. Národní památkový ústav (NPÚ) už uvedl, že se proti rozhodnutí soudu nebude odvolávat. Očekává, že se s dědičkou rodu dohodne.
10:58Aktualizovánopřed 27 mminutami

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v minulých dnech s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu, napsal v pátek Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem. Velvyslanec navrhl podle Deníku N Babišovi, že by Česko mohlo splnit svůj závazek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu tím, že by přispělo do fondu Severoatlantické aliance (NATO) na nákup zbraní Ukrajině. Podle Deníku N to Babiš odmítá a snaží se získat roční odklad.
před 31 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali start ruských a běloruských sportovců na paralympiádě

Mezinárodní paralympijský výbor potvrdil, že ruští a běloruští paralympionici mohou soutěžit pod svou vlajkou. Některé státy se na protest nezúčastní zahajovacího ceremoniálu. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) považuje rozhodnutí výboru za nešťastné, bojkot respektuje. Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) by sportovci neměli být vylučováni na základě kolektivní viny. Šéf sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09) má za nepředstavitelné, aby sportovci ze země, která nyní vede agresivní válku, danou zemi reprezentovali. Jako „velice špatné“ vnímá rozhodnutí paralympijského výboru předseda sněmovního kontrolního výboru Jakub Janda (ODS), odkázal na usnesení z minulých olympiád. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Obětí komunistických procesů se stal i americký novinář. Byl cennou trofejí

Píka, Horáková, Slánský – oběti vykonstruovaných politických procesů z 50. let. Češi, politici, odbojáři. Před zmanipulovaný soud se tehdy v Praze dostal ale i americký občan – novinář William Nathan Oatis. Snažil se zjistit pravdu o nepohodlných politicích i duchovních, kteří začali záhadně „mizet“ a objevovali se pak právě ve vykonstruovaných procesech. Soud s Oatisem a jeho spolupracovníky se v pátek rozhodli rekonstruovat studenti v rámci festivalu Mene Tekel.
před 5 hhodinami

VideoPovinně odchytnout a vykastrovat toulavé kočky plánuje norma

Povinnost odchytávat a následně kastrovat toulavé kočky má obcím uložit nová norma. Ta má zároveň zpřísnit tresty za týrání zvířat, po případu utrápené kočky to chystají koaliční poslanci. Některá města a obce odchyt těchto zvířat a jejich sterilizace doposud prováděly dobrovolně, ale podle ministerstva zemědělství by měly být od začátku příštího roku pro radnice povinné. Oficiální počty toulavých koček v Česku neexistují, odhady hovoří o třiceti až šedesáti tisících. Plán, na který stát samosprávám zatím neplánuje finančně přispívat, se obcím nelíbí. Kromě samotných veterinárních zákroků budou obce platit i odchyty, které mají svá jasná pravidla, náklady se odhadují na stovky milionů korun.
před 14 hhodinami

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nechce, aby lidé chodili za užívání konopí do vězení. Označil jeho dekriminalizaci na semináři v Poslanecké sněmovně za svou absolutní prioritu. Od loňského dubna sice platí aspoň pro jeho léčebnou variantu volnější pravidla, předepisovat ho mohou i praktici, kteří o to požádají, přesto však některé pacientské organizace i zástupci lékařů požadují míň administrativy a jednodušší pravidla. Případné změny by měly vést k tomu, aby víc lidí mohlo legálně užívat léčebné konopí.
před 15 hhodinami

Potravinový ombudsman Fialka má chránit spotřebitele, zemědělce i výrobce

Novým potravinovým ombudsmanem bude Jindřich Fialka, dosavadní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství. Má zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců i výrobců potravin. Oznámil to ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Agrární komora zřízení ombudsmana ocenila. Krok naopak kritizuje Asociace soukromého zemědělství.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) jednali se zástupci národních parků o financování. Červený označil jednání za plodné. Podle něj se dohodli na nastavení komunikačního rámce a na měsíčních schůzkách. Upozornil ale, že financování není ideální a rozpočet si vyžádá úspory. Parky mají předložit analýzu, jak na ně škrty dopadnou. Červený počítá i s personálními změnami, které se dotknou také ministerstva.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...