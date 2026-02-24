Velitelské shromáždění české armády vyhodnotí loňské hlavní úkoly

Vedení armády v úterý na pravidelném velitelském shromáždění v Praze vyhodnotí priority rozvoje a hlavní úkoly loňského roku. Zahájí ho náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci zúčastní poprvé. Naopak pro Řehku by mohlo jít o jeho poslední velitelské shromáždění na postu šéfa armády, skončit by měl v létě. Setkání se koná v den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině.
Velitelské špičky se setkávají pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní shromáždění se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.
Na posledním velitelském shromáždění loni v listopadu vystoupil i prezident Petr Pavel. V projevech se prezident spolu s Řehkou a tehdejší končící ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) věnovali stavu české armády i ruské válce proti Ukrajině.
Velmi kritický byl zejména Řehka, který varoval především před byrokracií a pomalými procesy, které se neadaptují na současné potřeby. V souvislosti s válkou na Ukrajině a jejími důsledky uvedl, že největší hrozbou pro bezpečnost České republiky zůstává Rusko a jeho současná politika. Řekl také, že Moskva je stále nevyzpytatelnější a agresivnější a zkouší, kam až může zajít.