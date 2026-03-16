Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Koalice se podle šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD) dohodla, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne na ministerské úrovni. Je to příliš složitý materiál na to, aby ho zpracovávali poslanci, řekl Okamura. Předpis má podle něj hlavně zajistit, aby občané věděli, kdo čerpá veřejné peníze. Opozice kritizovala uniklou pracovní verzi poslanecké novely, podle které by se musely povinně registrovat subjekty se zahraničními vazbami.
Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů. „U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat,“ stojí v dokumentu. Podle vlády je nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace přitom pravidelně své financování zveřejňují.
Koalice podle Okamury zadala příslušnému ministerstvu úkol, aby na návrhu urychleně pracovalo. Neupřesnil, o který úřad jde. „Je potřeba, aby to zpracovávalo příslušné ministerstvo, které má na to odborníky, protože je to velmi složitý zákon. Politických neziskových organizací, které inkasují veřejné peníze, je obrovské množství. Není to na to, aby to zpracovávali poslanci,“ prohlásil.
K přípravě zákona se přihlásil Rajchl
K přípravě předpisu se minulý týden přihlásil šéf strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl. Odmítl kritiku opozice, že norma kopíruje ruský zákon – uvedl naopak, že se inspiroval v USA. Teprve až ministerstvo předpis dopracuje, se koalice podle Okamury rozhodne, zda ho předloží jako poslanecký nebo vládní návrh. Klíčové je podle něj to, aby si mohl každý najít, kolik kdo inkasuje z veřejných peněz. Zákon by měl tento rozměr spojit s otázkou financování ze zahraničí, dodal Okamura.
Předpis, jehož pracovní verze unikla minulý týden, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.
Za zahraniční vazby předpis označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.
Zástupci a zástupkyně neziskových organizací na podporu lidských práv, pronásledovaných, potřebných či rovných šancí návrh kritizují. Opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přípravu zákona zastavil. Podle šéfa kabinetu by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.