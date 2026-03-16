Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura


Zdroj: ČTK

Koalice se podle šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD) dohodla, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne na ministerské úrovni. Je to příliš složitý materiál na to, aby ho zpracovávali poslanci, řekl Okamura. Předpis má podle něj hlavně zajistit, aby občané věděli, kdo čerpá veřejné peníze. Opozice kritizovala uniklou pracovní verzi poslanecké novely, podle které by se musely povinně registrovat subjekty se zahraničními vazbami.

Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů. „U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat,“ stojí v dokumentu. Podle vlády je nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace přitom pravidelně své financování zveřejňují.

Koalice podle Okamury zadala příslušnému ministerstvu úkol, aby na návrhu urychleně pracovalo. Neupřesnil, o který úřad jde. „Je potřeba, aby to zpracovávalo příslušné ministerstvo, které má na to odborníky, protože je to velmi složitý zákon. Politických neziskových organizací, které inkasují veřejné peníze, je obrovské množství. Není to na to, aby to zpracovávali poslanci,“ prohlásil.

Předseda PRO Jindřich Rajchl

K přípravě zákona se přihlásil Rajchl

K přípravě předpisu se minulý týden přihlásil šéf strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl. Odmítl kritiku opozice, že norma kopíruje ruský zákon – uvedl naopak, že se inspiroval v USA. Teprve až ministerstvo předpis dopracuje, se koalice podle Okamury rozhodne, zda ho předloží jako poslanecký nebo vládní návrh. Klíčové je podle něj to, aby si mohl každý najít, kolik kdo inkasuje z veřejných peněz. Zákon by měl tento rozměr spojit s otázkou financování ze zahraničí, dodal Okamura.

Předpis, jehož pracovní verze unikla minulý týden, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.

Za zahraniční vazby předpis označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.

Zástupci a zástupkyně neziskových organizací na podporu lidských práv, pronásledovaných, potřebných či rovných šancí návrh kritizují. Opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přípravu zákona zastavil. Podle šéfa kabinetu by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Výběr redakce

13:06Aktualizovánopřed 11 mminutami
Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

před 12 mminutami
03:15Aktualizovánopřed 18 mminutami
09:55Aktualizovánopřed 53 mminutami
před 58 mminutami
09:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
00:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
10:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce navrhnout i cenový strop. Kabinet na své pondělní schůzi podpořil návrh cizineckého zákona, který má zcela nahradit dosavadní normu. Podle resortu vnitra pravidla nijak nerozvolňuje, zavést má ale mimo jiné digitalizaci řízení. Ministři schválili i novelu zákona o spotřebitelském úvěru.
13:06Aktualizovánopřed 11 mminutami

před 12 mminutami

Pavel jedná se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne jedná na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
03:15Aktualizovánopřed 18 mminutami

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stalo se tak na základě trestního oznámení, jež podala dozorová státní zástupkyně Lucie Slámová, uvedl v pondělí dopoledne olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Únik se týká i návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby – návrh dle Deníku N zazněl na uzavřené lednové poradě.
09:55Aktualizovánopřed 53 mminutami

Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta v Česku od konce února, kdy Izrael a USA zaútočily na Írán, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejprodávanější benzin Natural 95 se nyní u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy v srpnu 2024, uvádí CCS.
před 58 mminutami

V kauze vytunelované záložny MSD uložil soud sedm až devět let vězení

V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD) uložil soud v pondělí manažerům záložny a spoluobžalovaným podnikatelům tresty sedm až devět let vězení. Součástí nepravomocného verdiktu jsou i maximální možné, tedy desetileté zákazy působení v bankovnictví nebo ve statutárních orgánech firem.
11:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Feri odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben

Exposlanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila. Feri nyní řekl, že chce v případu vypovídat, ale až v závěru dokazování. Protože soud na pondělí plánoval pouze výslech Feriho, odročil jednání na 20. dubna.
10:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sněmovní schválení rozpočtu pro letošní rok. Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se vyslovili pro schodek ve výši 310 miliard korun. V rozpočtu jsou nižší výdaje na obranu oproti závazku NATO. Debata se věnovala také rostoucím cenám pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. V diskusi zmínili také nadprůměrnou konzumaci piva v Česku. Pozvání přijali bývalý ministr financí Ivan Pilný, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, herec a fotograf Hynek Čermák, redaktorka Deníku N Petra Procházková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 4 hhodinami
Načítání...