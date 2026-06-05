Odboráři Úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agend


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Asi šedesát pracovníků Strakovy akademie v pátek stávkuje kvůli přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z Úřadu vlády na ministerstva. Stávkujeme, neboť chceme pokračovat v práci, řekli na tiskové konferenci. Stávka probíhá poté, co vedoucí úřadu Tünde Bartha ve čtvrtek potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie.

Stávkující v pátek nepracují a část z nich je na tiskové konferenci, kde jejich zástupci informují o očekávaných dopadech rozhodnutí. Vystoupili i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková či bývalý národní koordinátor pro protidrogovou politiku Josef Radimecký.

S vedoucí Úřadu vlády se odboráři setkali ve čtvrtek ráno. Bartha pak sdělila, že většina kritiky převodu agend je neopodstatněná a oficiální přesuny pracovníků na jednotlivá ministerstva jsou už v běhu, důvody k znepokojení nevidí. Podle odborů nejde pouze o technickoorganizační změnu.

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku
Úřad vlády ČR

Uzavřít protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz mají do pátku s vedoucí Úřadu vlády ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví. Návrh s přesunem agend vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců. Pracovníci se podle redaktorky ČT Kristiny Novákové domnívají, že Úřad vlády jim zajišťoval nezávislost, když byli například k ministerstvům kritičtí.

V pondělí kvůli přesunům stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování. Ve čtvrtek se sešli u kulatého stolu na téma Budoucnost lidskoprávní agendy pořádaného ve sněmovně opozicí. Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková v diskusi uvedla, že z poradních orgánů Úřadu vlády odešlo kvůli přesunu agend pod ministerstva přes padesát odborníků. Podle informací na webu Úřadu vlády v nich zasedá zhruba 150 lidí. Další členové lidskoprávních rad a výborů uvedli, že tento krok také zvažují.

Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování
Tisková konference Odborů Agentury pro sociální začleňování ke stávce

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