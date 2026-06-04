Přesun agend už dle šéfky Úřadu vlády nelze změnit, odbory avizovanou stávku zvažují

Rozhodnutí o přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z Úřadu vlády na ministerstva je politické a ho už nelze změnit, řekla vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha zástupcům zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů na čtvrtečním ranním jednání. Většinu kritiky označila za neopodstatněnou. Odboráři ve středu varovali, že pokud úřad podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Po čtvrteční schůzce řekli, že záležitost musí znovu kolektivně projednat.
Zástupkyně zaměstnanců Pavla Chomynová po asi dvouhodinové schůzce sdělila, že žádali změny v chystaných krocích. „Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit,“ popsala. Bartha se dle ní omluvila, že úřad nedodržel zásady sociálního dialogu. „Pozitivně vnímáme nabídku k další intenzivní komunikaci s dotčenými zaměstnanci a resorty,“ dodala Chomynová.
Bartha sdělila, že respektuje stávkovou pohotovost a argumenty zaměstnanců vnímá, zároveň však zpochybnila oprávněnost námitek. „Většina kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná, agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je,“ prohlásila.
Ocenila obnovu sociálního dialogu, v němž chce pokračovat. „Jsem určitě také připravena chodit s kolegy na resorty, jejich přesuny koordinovat a nastavovat komunikaci s jednotlivými ministry,“ přislíbila. Rozumí prý nejistotě zaměstnanců, u podobných kroků je podle ní obvyklá. „Ale jsem si jistá, že všichni rychle zjistí, že to těm důležitým agendám bude ku prospěchu,“ míní Bartha.
Hrozba stávky
Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost ve středu. Jejich kroky podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a Českomoravská konfederace odborových svazů. Ve středu odboráři uvedli, že pokud úřad podepíše v pátek převod odborů, jsou připraveni stávku vyhlásit.
Zástupce zaměstnanců Ondřej Medal ve čtvrtek po schůzce řekl, že o vyhlášení stávky se musí rozhodnout v širším formátu. „Uvidíme, jaká bude nálada v kolektivu, jsou to desítky lidí, potřebujeme se poradit, nemůžeme nyní říct nic konkrétního,“ doplnil.
O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Reorganizace plánovaná od začátku července dle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy.
Důsledkem přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva může být podle odborové organizace faktická destrukce výkonu v těchto oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu.