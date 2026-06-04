Přesun agend už dle šéfky Úřadu vlády nelze změnit, odbory avizovanou stávku zvažují


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Rozhodnutí o přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z Úřadu vlády na ministerstva je politické a ho už nelze změnit, řekla vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha zástupcům zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů na čtvrtečním ranním jednání. Většinu kritiky označila za neopodstatněnou. Odboráři ve středu varovali, že pokud úřad podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Po čtvrteční schůzce řekli, že záležitost musí znovu kolektivně projednat.

Zástupkyně zaměstnanců Pavla Chomynová po asi dvouhodinové schůzce sdělila, že žádali změny v chystaných krocích. „Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit,“ popsala. Bartha se dle ní omluvila, že úřad nedodržel zásady sociálního dialogu. „Pozitivně vnímáme nabídku k další intenzivní komunikaci s dotčenými zaměstnanci a resorty,“ dodala Chomynová.

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

Bartha sdělila, že respektuje stávkovou pohotovost a argumenty zaměstnanců vnímá, zároveň však zpochybnila oprávněnost námitek. „Většina kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná, agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je,“ prohlásila.

Ocenila obnovu sociálního dialogu, v němž chce pokračovat. „Jsem určitě také připravena chodit s kolegy na resorty, jejich přesuny koordinovat a nastavovat komunikaci s jednotlivými ministry,“ přislíbila. Rozumí prý nejistotě zaměstnanců, u podobných kroků je podle ní obvyklá. „Ale jsem si jistá, že všichni rychle zjistí, že to těm důležitým agendám bude ku prospěchu,“ míní Bartha.

Hrozba stávky

Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost ve středu. Jejich kroky podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a Českomoravská konfederace odborových svazů. Ve středu odboráři uvedli, že pokud úřad podepíše v pátek převod odborů, jsou připraveni stávku vyhlásit.

Zástupce zaměstnanců Ondřej Medal ve čtvrtek po schůzce řekl, že o vyhlášení stávky se musí rozhodnout v širším formátu. „Uvidíme, jaká bude nálada v kolektivu, jsou to desítky lidí, potřebujeme se poradit, nemůžeme nyní říct nic konkrétního,“ doplnil.

Odbory na Úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost
Úřad vlády

O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Reorganizace plánovaná od začátku července dle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy.

Důsledkem přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva může být podle odborové organizace faktická destrukce výkonu v těchto oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu.

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová
Dita Protopopová

Výběr redakce

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

09:26Aktualizovánopřed 8 mminutami
Maďarští prokurátoři stáhli obvinění proti starostovi Budapešti za pochod LGBT+

Maďarští prokurátoři stáhli obvinění proti starostovi Budapešti za pochod LGBT+

před 9 mminutami
Izrael bude pokračovat v operacích v Libanonu navzdory příměří, řekl Kac

Izrael bude pokračovat v operacích v Libanonu navzdory příměří, řekl Kac

02:31Aktualizovánopřed 27 mminutami
Přesun agend už dle šéfky Úřadu vlády nelze změnit, odbory avizovanou stávku zvažují

Přesun agend už dle šéfky Úřadu vlády nelze změnit, odbory avizovanou stávku zvažují

před 37 mminutami
Veletrh vědy láká na jaderné reaktory i astronomii Středozemě

Veletrh vědy láká na jaderné reaktory i astronomii Středozemě

před 2 hhodinami
AFP píše, že Izraelci zabili v Gaze nejméně osm lidí a 15 zranili

AFP píše, že Izraelci zabili v Gaze nejméně osm lidí a 15 zranili

před 2 hhodinami
Český tým rekonstruoval evoluci covidu. Naznačil, že ze SARS pandemie nebude

Český tým rekonstruoval evoluci covidu. Naznačil, že ze SARS pandemie nebude

před 4 hhodinami
Poslanci projednávají nominanty na státní vyznamenání

ŽivěPoslanci projednávají nominanty na státní vyznamenání

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta, vyplývá z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Úřad zároveň zveřejnil data o květnové inflaci, která zpomalila na 2,1 procenta.
09:26Aktualizovánopřed 8 mminutami

Přesun agend už dle šéfky Úřadu vlády nelze změnit, odbory avizovanou stávku zvažují

Rozhodnutí o přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z Úřadu vlády na ministerstva je politické a ho už nelze změnit, řekla vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha zástupcům zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů na čtvrtečním ranním jednání. Většinu kritiky označila za neopodstatněnou. Odboráři ve středu varovali, že pokud úřad podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Po čtvrteční schůzce řekli, že záležitost musí znovu kolektivně projednat.
před 37 mminutami

Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství v klubech i bytech

Policie zahájila stíhání dvanácti lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněné lidi stíhá centrála také za účast na organizované zločinecké skupině a za maření výkonu úředního rozhodnutí.
před 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali financování veřejnoprávních médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu sdělil, že místo kritizovaného návrhu zákona o veřejnoprávních médiích chce změnu financování zavést skrze zákon o rozpočtu. „Naše vláda nabízela změny formou nového zákona a chtěli jsme vylepšit některé věci, ale není na tom zájem. Proto se změní pouze financování. Nepůjdeme do boje s větrnými mlýny. Ve státním rozpočtu na příští rok se vyhradí částka a ta se převede pod ministerstvo kultury,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Pro debatu o veřejnoprávních médiích nemůže být paskvilní podklad. Návrh zákona byl fiasko. Největší jeho kritici přitom byli z řad vládní koalice. (...) Vláda zatím žádné návrhy na změny financování nezveřejnila. Překopání dosavadního systému přináší riziko politického vlivu,“ míní bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Diskuzi v Událostech, komentářích moderovala Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

V závěru týdne se vystřídá deštivé i slunečné počasí

V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

ŽivěPoslanci projednávají nominanty na státní vyznamenání

Poslanci mají ve čtvrtek hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat, nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání dolní komory byly dopoledne ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.
před 6 hhodinami

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh na znovuzavedení EET

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Má začít fungovat od příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Předloha odolala návrhům na zamítnutí i vrácení předkladatelům, které vznesli poslanci TOP 09 a ODS. Poslanci se následně potřetí vrátili ke druhému kolu debaty o koaliční novele stavebního zákona. Jednání o tomto bodě bylo následně přerušeno do čtvrtečních ranních hodin.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Změnám se nejde vyhnout, ale potřebujete stabilitu, říká šéfka finských veřejnoprávních médií

Veřejnoprávní média musí mít podle generální ředitelky finských veřejnoprávních médií Marit af Björkesten finanční i obsahovou nezávislost. Řekla to na konferenci Digimedia s tím, že jsou tato média důležitá pro rozvoj společnosti. Právě budoucnost financování veřejnoprávních médií byla jedním z hlavních témat dopoledního bloku konference. Exkluzivní rozhovor s generální ředitelkou finské veřejnoprávní společnosti Yle v Událostech, komentářích vedla Tereza Řezníčková.
před 12 hhodinami
Načítání...