Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Německá policie našla na dronu z východoněmeckého letiště Lipsko/Halle, který nesl výbušninu, stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to v pondělí uvedla některá německá média včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Konkrétní osobě ale úřady zatím DNA nepřipsaly.
Krátce před půlnocí z úterý na středu minulého týdne objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle nedaleko ukrajinských letadel společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“, možná rovněž s dronem.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale incident zatím nikomu nepřisoudily. Podle tamních médií policie při vyšetřování našla na dronu s výbušninou lidskou DNA, která se shoduje s DNA zajištěnou v souvislosti se žhářským útokem z předloňského 20. července.
V logistickém centru společnosti DHL v Lipsku tehdy vybuchl balíček, který přiletěl z Litvy a měl následně dál pokračovat letecky v cestě. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušninu do balíčku umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřovatelů vzplál balík ještě na zemi, a nikoli až za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.
Bild v pondělí rovněž napsal, že letiště Lipsko/Halle „minulý týden jen těsně uniklo katastrofě“, protože dron s výbušninou do jednoho ze stojících letadel Antonov skutečně narazil, a to do části, kde je palivová nádrž. Zřejmě kvůli technické závadě či lidskému selhání se ale výbušnina neiniciovala. Dron následně spadl na zem, kde ležel několik hodin. Objevil jej nakonec řidič letištního autobusu, který přivolal pomoc.
V Německu se nyní dál debatuje o tom, jak zabezpečit nejen letiště právě před drony. Mluvčí ministerstva vnitra aktuálně uvedla, že je v plánu dál posílit protidronovou jednotku spolkové policie, která vznikla teprve v prosinci. Měla mít původně jen 130 členů, nyní jich je v plánu až 300. Působit by jednotka měla také na více než dosud plánovaných čtyřech místech v zemi.