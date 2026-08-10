Výrobci raket Patriot se obávají, že by je Ukrajina mohla vyrábět levněji

Americké zbrojní společnosti Raytheon a Lockheed Martin se obávají, že pokud by Ukrajině byla udělena licence, mohla by vylepšit protiletadlové rakety Patriot a vyrábět je rychleji a za výrazně nižší náklady než USA. Tvrdí to s odkazem na své zdroje magazín The Atlantic. O udělení licence a dodávkách patriotů spolu jednali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prezident USA Donald Trump během posledního setkání. Zelenskyj později uvedl, že současný počet dodávaných střel není dostatečný.
Společnosti Raytheon a Lockheed veřejně zdůvodňují své obavy z udělení licence Ukrajině tím, že se obávají „krádeže duševního vlastnictví a přesunu technologií“. Nejmenovaný republikánský představitel však pro The Atlantic uvedl, že skutečným důvodem je strach z konkurence. Američtí výrobci se podle něj obávají, že „Ukrajinci najdou způsob, jak rakety Patriot vylepšit, a poté je budou vyrábět ve velkém měřítku rychleji a za mnohem méně peněz, než by dokázaly stávající výrobní linky v USA“.
Zelenskyj nastolil otázku udělení licence na výrobu protiletadlových raket Patriot během svého setkání se svým americkým protějškem Trumpem v Bílém domě 28. července. Kromě dlouhodobé licenční dohody Ukrajina rovněž požádala o okamžitou dodávku „několika stovek“ raket ze stávajících amerických zásob.
Trump poskytnutí raket odmítl s odkazem na omezené zásoby USA a americké priority na Blízkém východě. Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) USA v uplynulých šesti měsících v rámci války proti Íránu spotřebovaly přibližně dvě třetiny svých zásob patriotů.
Dva dny po setkání se Zelenským označil Trump v rozhovoru pro Financial Times systém Patriot za „mimořádnou zbraň“ a uvedl, že „musíme být trochu opatrní, komu udělíme licenci“. Zelenskyj nicméně dle Reuters předtím uvedl, že Trump s udělením licence souhlasil.
Časopis The Atlantic zdůraznil, že i kdyby bylo takové rozhodnutí schváleno, trvalo by roky, než by se podařilo rozběhnout velkosériovou výrobu. V dlouhodobém horizontu by Ukrajina mohla potenciálně vyrábět přebytečné rakety Patriot pro potřeby USA nebo jejich spojenců. Právě potenciální vysoká efektivita ukrajinského obranného průmyslu však vyvolává obavy mezi americkými výrobci zbraní.
Analytici časopisu The Atlantic poznamenali, že kapacita ukrajinského obranného průmyslu výrazně vzrostla a že země se stává méně závislou na přímé pomoci. Ukrajina v současné době vyrábí přibližně 10 milionů dronů ročně, zatímco v USA je to pouze 100 tisíc.
Ukrajina se snaží protivzdušnou obranu vylepšit
Zelenskyj v neděli ve videu publikovaném na svých oficiálních stránkách řekl, že v tomto týdnu budou navázány nové kontakty s cílem rozšíření možností pro protivzdušnou obranu za účelem ochrany Ukrajiny a jejích občanů.
O den dříve ukrajinský prezident na společné tiskové konferenci se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem řekl, že se Ukrajině podařilo dohodnout se Spojenými státy, že jí každý měsíc poskytnou protiraketové střely pro systémy Patriot. Počet přislíbených střel neupřesnil, ale podle ukrajinských médií konstatoval, že jich bude příliš málo, než aby pokryly ukrajinské potřeby.