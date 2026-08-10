Výrobci raket Patriot se obávají, že by je Ukrajina mohla vyrábět levněji


před 7 hhodinami|Zdroj: The Atlantic, Ukrainska Pravda, ČTK, Ukrinform

Americké zbrojní společnosti Raytheon a Lockheed Martin se obávají, že pokud by Ukrajině byla udělena licence, mohla by vylepšit protiletadlové rakety Patriot a vyrábět je rychleji a za výrazně nižší náklady než USA. Tvrdí to s odkazem na své zdroje magazín The Atlantic. O udělení licence a dodávkách patriotů spolu jednali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prezident USA Donald Trump během posledního setkání. Zelenskyj později uvedl, že současný počet dodávaných střel není dostatečný.

Společnosti Raytheon a Lockheed veřejně zdůvodňují své obavy z udělení licence Ukrajině tím, že se obávají „krádeže duševního vlastnictví a přesunu technologií“. Nejmenovaný republikánský představitel však pro The Atlantic uvedl, že skutečným důvodem je strach z konkurence. Američtí výrobci se podle něj obávají, že „Ukrajinci najdou způsob, jak rakety Patriot vylepšit, a poté je budou vyrábět ve velkém měřítku rychleji a za mnohem méně peněz, než by dokázaly stávající výrobní linky v USA“.

Zelenskyj nastolil otázku udělení licence na výrobu protiletadlových raket Patriot během svého setkání se svým americkým protějškem Trumpem v Bílém domě 28. července. Kromě dlouhodobé licenční dohody Ukrajina rovněž požádala o okamžitou dodávku „několika stovek“ raket ze stávajících amerických zásob.

Trump poskytnutí raket odmítl s odkazem na omezené zásoby USA a americké priority na Blízkém východě. Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) USA v uplynulých šesti měsících v rámci války proti Íránu spotřebovaly přibližně dvě třetiny svých zásob patriotů.

Trump si není jistý, zda Ukrajině poskytne licenci na výrobu střel do patriotů
Kyjev obdrží nové systémy Patriot

Dva dny po setkání se Zelenským označil Trump v rozhovoru pro Financial Times systém Patriot za „mimořádnou zbraň“ a uvedl, že „musíme být trochu opatrní, komu udělíme licenci“. Zelenskyj nicméně dle Reuters předtím uvedl, že Trump s udělením licence souhlasil.

Časopis The Atlantic zdůraznil, že i kdyby bylo takové rozhodnutí schváleno, trvalo by roky, než by se podařilo rozběhnout velkosériovou výrobu. V dlouhodobém horizontu by Ukrajina mohla potenciálně vyrábět přebytečné rakety Patriot pro potřeby USA nebo jejich spojenců. Právě potenciální vysoká efektivita ukrajinského obranného průmyslu však vyvolává obavy mezi americkými výrobci zbraní.

Analytici časopisu The Atlantic poznamenali, že kapacita ukrajinského obranného průmyslu výrazně vzrostla a že země se stává méně závislou na přímé pomoci. Ukrajina v současné době vyrábí přibližně 10 milionů dronů ročně, zatímco v USA je to pouze 100 tisíc.

USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN
Systém THAAD americké armády

Ukrajina se snaží protivzdušnou obranu vylepšit

Zelenskyj v neděli ve videu publikovaném na svých oficiálních stránkách řekl, že v tomto týdnu budou navázány nové kontakty s cílem rozšíření možností pro protivzdušnou obranu za účelem ochrany Ukrajiny a jejích občanů.

O den dříve ukrajinský prezident na společné tiskové konferenci se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem řekl, že se Ukrajině podařilo dohodnout se Spojenými státy, že jí každý měsíc poskytnou protiraketové střely pro systémy Patriot. Počet přislíbených střel neupřesnil, ale podle ukrajinských médií konstatoval, že jich bude příliš málo, než aby pokryly ukrajinské potřeby.

Výběr redakce

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

15:30Aktualizovánopřed 18 mminutami
Ke stažení vládní kulturní politiky vyzvaly profesní organizace, spolky i odbory

Ke stažení vládní kulturní politiky vyzvaly profesní organizace, spolky i odbory

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

08:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

před 1 hhodinou
Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

19:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

před 5 hhodinami
Motolská korupční kauza se dál rozrůstá, policie obvinila další dvě firmy

Motolská korupční kauza se dál rozrůstá, policie obvinila další dvě firmy

před 5 hhodinami
Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

Počet obětí zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, zraněných je 87 a zřítilo se 61 budov, uvedl večer SELČ prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, uvedla agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Epicentrum mělo v departementu Chocó.
15:30Aktualizovánopřed 18 mminutami

Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Tamní úřady tvrdí, že útok za sebou nechal větší množství mrtvých a zraněných. Cílem úderu byla zřejmě rafinerie v Nižněkamsku. Masivní ruské ostřelování obce Buhajivka v ukrajinské Charkovské oblasti zabilo pět lidí. Přes dvacet lidí utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží. Ruské bombardování Sum zranilo nejméně čtrnáct lidí, stejně jako rozsáhlý ruský noční raketový a dronový útok na Oděsu. Moskva zničila i sklad WHO v Dnipru či všechny čerpací stanice v městečku Opišňa v Poltavské oblasti.
08:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vojáci nasazení v Ceutě musí zrušit volna a vycházky

Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a zrušit volno vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných v Ceutě na africkém kontinentu, uvádí španělská média. Velitelé pak nemají udělovat nové volno četníkům v Ceutě kvůli zvýšenému migračnímu tlaku, píše deník El País. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem. Na konci července do města přišlo podle nového odhadu na 80 tisíc lidí.
před 1 hhodinou

VideoVýznamný objev u Sicílie. Potápěči našli vrak starořímské lodi plný amfor

Italské úřady se chlubí významným archeologickým objevem – jedinečně zachovalým vrakem lodi z dob starověkého Říma. Trosky plavidla i s nákladem stovek amfor náhodou našli sportovní potápěči u břehů Sicílie. Množství amfor napovídá, že patrně převáželo víno nebo olivový olej. Místo teď zabezpečují odborníci z policejní jednotky pro zachování památek. Až ho prozkoumají, starobylé předměty vyzvednou. Vrak lodi, který je starý nejméně 2100 let, popsal italský ministr kultury Alessandro Giuli jako „jeden z nejdůležitějších nedávných objevů v podmořské archeologii“.
před 1 hhodinou

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tamní nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních „voleb“. V pondělí večer SELČ o tom informovaly tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z hlasování požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.
19:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Drony britského námořnictva tajně posílaly data do Číny, píše The Telegraph

Námořní drony používané elitními jednotkami britského královského námořnictva tajně posílaly údaje do Číny. Stroje vybavené čínskými komponenty měly být využívány pro vojenské operace na Blízkém východě, napsal web The Telegraph. Kamery na dálkově řízených průzkumných člunech K3 Scout byly vybavené součástkami, které bez vědomí námořnictva odesílaly informace do Číny.
před 2 hhodinami

Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Německá policie našla na dronu z východoněmeckého letiště Lipsko/Halle, který nesl výbušninu, stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to v pondělí uvedla některá německá média včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Konkrétní osobě ale úřady zatím DNA nepřipsaly.
před 5 hhodinami

Útok na Egypt budí obavy o Suez, Rudé moře je v nesnázích

Útok na tankery ve středomořském přístavu Damietta vyvolal obavy o bezpečnost Suezského průplavu a Egypta jako alternativní obchodní trasy. Po blokádě Hormuzského průlivu hrozí jemenští spojenci Íránu hútíové uzavřením další strategické úžiny Báb al-Mandab a útočí na saúdská plavidla. Regionální konflikt se tak rozšířil do oblasti Rudého moře, které je klíčové pro globální lodní dopravu. Podle expertů se tak Teherán snaží vyvinout ekonomický tlak na USA. Egypt už zpřísnil ochranu přístavů a vyslal do rizikové oblasti válečné lodě.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

před 6 hhodinami
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026