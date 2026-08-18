AFP: V USA sílí hněv kvůli rozsáhlé síti kamer pro snímání poznávacích značek

Americký technologický start-up Flock během několika let rozmístil po Spojených státech více než sto tisíc kamer snímajících poznávací značky. Rozsáhlá síť vyvolává odpor části veřejnosti, která se obává narušování soukromí. Někteří odpůrci kamery dokonce systematicky poškozují, píše agentura AFP.
Samozvaný strážce pořádku vystupující pod přezdívkou Nomark sdělil, že byl „extra nervózní“, když se poprvé rozhodl jednu z kamer poškodit. „Teď už takový strach nemám,“ řekl dvacetiletý muž oblečený celý v černém poté, co v okolí svého bydliště v oblasti Minneapolisu vyřadil z provozu přibližně třicet kamer.
Policejní oddělení, sdružení vlastníků nemovitostí a obchody instalují zařízení společnosti Flock s cílem pomoci při odhalování trestných činů a pátrání po podezřelých. Pořízené záznamy se ukládají do cloudového úložiště společnosti a mohou být sdíleny mezi jejími zákazníky. Odpůrci však varují, že systém lze zneužít k porušování soukromí a občanských svobod.
Z okrajového protestu se stává širší hnutí
Nomark svým zhruba 500 tisícům sledujících na Instagramu ukazuje, jak kamery vyřazuje z provozu, a upozorňuje na jejich rozšiřování. Jeho počínání je nezákonné, v posledních týdnech ho však začali napodobovat lidé v různých částech země.
Odpor proti Flocku tak podle AFP přestává být pouze záležitostí okrajových radikálních skupin. Aktivisté už několik měsíců společně vytvářejí mapy kamerové sítě, upozorňují na umístění jednotlivých zařízení a sdílejí způsoby blokování jejich objektivů. Lidi zatčené za poškozování kamer někteří příznivci hnutí oslavují jako hrdiny.
Facebooková skupina DeFlockujme Ameriku má podle AFP více než 600 tisíc členů a každý den se k ní přidávají tisíce dalších lidí.
Policie systém využívá při vyšetřování
Zařízení společnosti Flock se od tradičních bezpečnostních kamer liší tím, že nenahrávají souvislý videozáznam. Místo toho pořizují snímky projíždějících vozidel a zachycují jejich značku, model, barvu, poznávací značku i další rozlišovací znaky, například samolepky na nárazníku.
Shromážděné údaje se uchovávají až jeden měsíc a mohou být sdíleny mezi policejními odděleními, někdy i přes hranice jednotlivých amerických států. Kritici namítají, že policie díky tomu získává nepřiměřený přehled o pohybu lidí, kteří nejsou podezřelí ze spáchání žádného trestného činu.
„Prakticky u každého trestného činu, který souvisí s vozidlem nebo do něhož bylo vozidlo zapojeno, alespoň prohledáme databázi, abychom zjistili, zda v ní něco nenajdeme,“ sdělil policejní činitel Jon Bridges z Richmondu ve Virginii. Tamní policejní oddělení používá kamery společnosti Flock od roku 2023.
Přínos technologie popsal na příkladu vyšetřování smrti dvou lidí. Policie zjistila totožnost podezřelého, který z místa činu odjel ve svém pickupu, a do systému zadala jeho poznávací značku. Když vozidlo následně zachytila jiná kamera, policisté v sousedním okrese muže zadrželi.
Policisté systém zneužívali ke sledování žen
Kritici upozorňují, že systém umožňuje sledovat vozidla bez soudního povolení, a otevírá tak prostor pro zneužívání pravomocí. Podle investigativního článku deníku The Washington Post bylo nejméně padesát amerických policistů obviněno ze zneužití systémů pro snímání poznávacích značek nebo z něj bylo podezřelých. Ve 46 z těchto případů figuroval systém společnosti Flock.
Ve více než polovině případů policisté podle deníku sledovali své manželky, současné či bývalé partnerky, nové partnery svých bývalých protějšků nebo ženy, které chtěli oslovit.
Americká média popsala také případy, kdy policisté prostřednictvím systému zjišťovali, zda ženy navštívily kliniku poskytující interrupce. Někteří příslušníci bezpečnostních složek rovněž v rozporu s pravidly poskytovali údaje imigračním úřadům.
Generální ředitel společnosti Flock Garrett Langley napětí ještě zvýšil, když některé odpůrce systému označil za teroristy. Za tento výrok se později omluvil.
Odpor spojuje pravici i levici
„Proti Flocku vzniklo skutečně neuvěřitelné občanské hnutí,“ uvedl Chad Marlow, poradce pro politiku z Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU). Rychlost jeho růstu označil za ohromující.
Odpor proti kamerám podporují lidé z pravice i levice. Konzervativní komentátor a bývalý moderátor stanice Fox News Tucker Carlson označil jejich ničitele za „slušné, vlastenecké Američany“, kteří berou věci do vlastních rukou. Místní organizace zároveň vyzývají samosprávy, aby od používání produktů společnosti ustoupily.
Občané se mohou obrátit na členy městských zastupitelstev nebo starosty a pokusit se je přesvědčit, aby smlouvy s technologickou společností zrušili, uvedl profesor kriminologie Steven Keener z Christopher Newport University ve Virginii.
Podobné občanské iniciativy jsou úspěšné. Více než sedmdesát obcí, od Los Angeles po malá města ve Virginii, v posledních měsících ukončilo spolupráci s Flockem, vyplývá z údajů ACLU. Podle Keenera je toto hnutí výjimečné v politicky rozdělené zemi. „Jelikož se rozhodnutí přijímají na místní úrovni, lidé si uvědomují, že mohou skutečně něco změnit,“ uvedl.