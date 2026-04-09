Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

I přes relativně nízké ztráty – 15 padlých vojáků a zhruba šest set zraněných – vyvolala ve Spojených státech válka s Íránem vlnu kritiky proti krokům administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Kromě demokratů a jejich voličů, kteří vyšli masově do ulic, se ozvali i někteří republikáni nebo členové užšího jádra hnutí MAGA. Popularita Trumpa je napříč USA nejnižší od jeho loňského návratu do Bílého domu, klesla pod čtyřicet procent. U většiny svých skalních podporovatelů si nicméně oblibu stále drží.
Letošní konzervativní konference CPAC (Conservative Political Action Conference) v americkém Texasu přinesla kromě opěvování Trumpovy politiky „Amerika na prvním místě“ také nesouhlas z vlastních řad. Důvodem byl právě Írán – ať už šlo o dopady na ekonomiku, nebo úvahy o nasazení pozemních vojsk.
Výtky vůči zahraniční politice Trumpa měl i jeden z historicky nejhlasitějších podporovatelů prezidenta, Steve Bannon. Ten během Trumpova prvního funkčního období pracoval jako jeho poradce a nyní provozuje svůj podcast, k hlavě státu má však stále blízko.
„Nemluvíme tady jen o bombardérech B-2 a podobně. Mluvíme tady o synech a dcerách MAGA hnutí,“ prohlásil Bannon na konferenci v texaském Grapevinu. Na otázku reportéra, co by teď prezidentovi poradil ohledně Íránu, odvětil prostě „naslouchat lidem“.
Kritika vlivných komentátorů
Zklamání předvolebních slibů vidí v íránské válce i někteří další skalní přívrženci v rámci hnutí MAGA, včetně pravicových komentátorů a influencerů, kteří Trumpovi pomohli ke znovuzvolení, jako jsou Tucker Carlson nebo Joe Rogan.
Vzhledem k tomu, co říkal v kampani, se to prostě zdá šílené, řekl influencer Rogan ve svém populárním podcastovém pořadu The Joe Rogan Experience. „Proto se spousta lidí cítí zrazena. Kandidoval s tím, že už nebudou žádné hloupé, nesmyslné války,“ dodal podcaster.
Kriticky se na adresu amerického prezidenta vyjádřil i bývalý moderátor Fox News Carlson. „Kdo si myslíš, že jsi? Tweetovat sprosté slovo ráno o Velikonocích?“ reagoval na velikonoční příspěvek Trumpa komentátor pořadu The Tucker Carlson Show.
Klesající popularita
Trumpova popularita klesla kvůli Íránu podle několika průzkumů pod čtyřicet procent – ještě méně měl během invaze do Iráku George Bush, a to okolo třiceti procent. Historicky nejnižší podporu, zhruba dvacet procent, měl v padesátých letech po vypuknutí studené války Harry Truman.
Přesto z průzkumů napříč nejvěrnějšími fanoušky z hnutí MAGA dosahuje oblíbenost Donalda Trumpa stále téměř sta procent – u všech republikánů je to pak bezmála pětasedmdesát procent.
Odpůrci prezidenta z řad demokratů vyšli do ulic už potřetí v rámci zatím největších protestů známých jako „Žádní králové“. Napříč Spojenými státy jich proti jeho vládě a válce demonstrovalo na osm milionů. K protestům se připojily i výrazné tváře kulturní scény jako zpěvák Bruce Springsteen či herec Robert De Niro.
Snaha o odvolání
Demokratický senátor Chuck Schumer uvedl, že americký lid nechce nekonečnou válku. „(Trumpova) administrativa zřejmě neví, co dělá. Každou hodinu se objevuje jiné zdůvodnění. Amerika chce, aby se prezident věnoval problémům doma, a ne problémům v zahraničí,“ prohlásil senátor za stát New York.
Sedmdesát demokratických zákonodárců požaduje Trumpovo odvolání na základě dvacátého pátého dodatku ústavy. Podle nich kvůli jeho neschopnosti vykonávat úřad – k tomu je však zapotřebí buď dobrovolného odchodu prezidenta, nebo souhlasu většiny kabinetu a viceprezidenta.