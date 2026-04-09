Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou


před 18 mminutami
Horizont ČT24: Trumpova domácí opozice
I přes relativně nízké ztráty – 15 padlých vojáků a zhruba šest set zraněných – vyvolala ve Spojených státech válka s Íránem vlnu kritiky proti krokům administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Kromě demokratů a jejich voličů, kteří vyšli masově do ulic, se ozvali i někteří republikáni nebo členové užšího jádra hnutí MAGA. Popularita Trumpa je napříč USA nejnižší od jeho loňského návratu do Bílého domu, klesla pod čtyřicet procent. U většiny svých skalních podporovatelů si nicméně oblibu stále drží.

Letošní konzervativní konference CPAC (Conservative Political Action Conference) v americkém Texasu přinesla kromě opěvování Trumpovy politiky „Amerika na prvním místě“ také nesouhlas z vlastních řad. Důvodem byl právě Írán – ať už šlo o dopady na ekonomiku, nebo úvahy o nasazení pozemních vojsk.

Výtky vůči zahraniční politice Trumpa měl i jeden z historicky nejhlasitějších podporovatelů prezidenta, Steve Bannon. Ten během Trumpova prvního funkčního období pracoval jako jeho poradce a nyní provozuje svůj podcast, k hlavě státu má však stále blízko.

„Nemluvíme tady jen o bombardérech B-2 a podobně. Mluvíme tady o synech a dcerách MAGA hnutí,“ prohlásil Bannon na konferenci v texaském Grapevinu. Na otázku reportéra, co by teď prezidentovi poradil ohledně Íránu, odvětil prostě „naslouchat lidem“.

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím
Americký prezident Donald Trump

Kritika vlivných komentátorů

Zklamání předvolebních slibů vidí v íránské válce i někteří další skalní přívrženci v rámci hnutí MAGA, včetně pravicových komentátorů a influencerů, kteří Trumpovi pomohli ke znovuzvolení, jako jsou Tucker Carlson nebo Joe Rogan.

Vzhledem k tomu, co říkal v kampani, se to prostě zdá šílené, řekl influencer Rogan ve svém populárním podcastovém pořadu The Joe Rogan Experience. „Proto se spousta lidí cítí zrazena. Kandidoval s tím, že už nebudou žádné hloupé, nesmyslné války,“ dodal podcaster.

Kriticky se na adresu amerického prezidenta vyjádřil i bývalý moderátor Fox News Carlson. „Kdo si myslíš, že jsi? Tweetovat sprosté slovo ráno o Velikonocích?“ reagoval na velikonoční příspěvek Trumpa komentátor pořadu The Tucker Carlson Show.

Podcaster a moderátor Joe Rogan
Zdroj: Reuters/USA TODAY Sports/Mark J. Rebilas

Klesající popularita

Trumpova popularita klesla kvůli Íránu podle několika průzkumů pod čtyřicet procent – ještě méně měl během invaze do Iráku George Bush, a to okolo třiceti procent. Historicky nejnižší podporu, zhruba dvacet procent, měl v padesátých letech po vypuknutí studené války Harry Truman.

Přesto z průzkumů napříč nejvěrnějšími fanoušky z hnutí MAGA dosahuje oblíbenost Donalda Trumpa stále téměř sta procent – u všech republikánů je to pak bezmála pětasedmdesát procent.

Odpůrci prezidenta z řad demokratů vyšli do ulic už potřetí v rámci zatím největších protestů známých jako „Žádní králové“. Napříč Spojenými státy jich proti jeho vládě a válce demonstrovalo na osm milionů. K protestům se připojily i výrazné tváře kulturní scény jako zpěvák Bruce Springsteen či herec Robert De Niro.

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA
Protesty No Kings ve Washingtonu 28. 3. 2026

Snaha o odvolání

Demokratický senátor Chuck Schumer uvedl, že americký lid nechce nekonečnou válku. „(Trumpova) administrativa zřejmě neví, co dělá. Každou hodinu se objevuje jiné zdůvodnění. Amerika chce, aby se prezident věnoval problémům doma, a ne problémům v zahraničí,“ prohlásil senátor za stát New York.

Sedmdesát demokratických zákonodárců požaduje Trumpovo odvolání na základě dvacátého pátého dodatku ústavy. Podle nich kvůli jeho neschopnosti vykonávat úřad – k tomu je však zapotřebí buď dobrovolného odchodu prezidenta, nebo souhlasu většiny kabinetu a viceprezidenta.

Potřetí v historii čelí americký prezident impeachmentu
Americký prezident Donald Trump

Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Do únosů ukrajinských dětí Ruskem a jejich následné indoktrinace jsou přímo zapojené i ruské státní energetické společnosti Gazprom a Rosněfť. Vyplývá to z nové zprávy výzkumníků z Yaleovy univerzity. Energetičtí giganti prostřednictvím svých dceřiných firem přímo řídí některé tábory, kde jsou ukrajinské děti „převychovávány“ s cílem zničit jejich ukrajinskou identitu. Naprostá většina zařízení a firem, kterých se tato zjištění týkají, přitom nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím.
před 1 hhodinou

Hizballáh vyslal rakety na Izrael

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že v noci na čtvrtek odpálilo rakety na sever Izraele. Má jít prý o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur jde o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem. Izrael, který ve středu podnikl na území Libanonu nejtvrdší útoky od začátku současné války s Hizballáhem, se k tomu bezprostředně nevyjádřil.
před 1 hhodinou

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem zdůraznil, že valná většina evropských členů Aliance byla Spojeným státům nápomocna během války proti Íránu. Připustil nicméně, že některé země NATO v této zkoušce neuspěly. Šéf aliance to řekl po schůzce v Bílém domě stanici CNN. Na setkání mu Trump prý opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Trump své stížnosti na adresu Aliance po setkání zopakoval na sociální síti.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle AFP potvrdila, že podnikla svůj „největší koordinovaný úder“ proti teroristickému hnutí Hizballáh od začátku bojů, tedy od 2. března. Bez předchozích varování bylo několikrát ostřelováno zejména centrum Bejrútu, a to včetně obytných čtvrtí. Hizballáh zprvu své útoky pozastavil, v reakci na ostřelování však společně s Íránem zvažuje údery na Izrael.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán zastavil ve středu odpoledne ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou. Íránské námořnictvo podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. Ve středu v noci nicméně nejmenovaná íránská agentura uvedla, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, lodě jen musí koordinovat svou plavbu s íránskými revolučními gardami.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila třináct procent a propadla se pod 95 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon. Příměří je podle českého ministerstva zahraničí důležitý krok k deeskalaci konfliktu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
