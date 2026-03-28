„Žádní králové,“ zní opět z tisíců protestů napříč USA


Zdroj: ČTK, Sveriges Radio

Ve Spojených státech se pod názvem No Kings, neboli Žádní králové, koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. V padesáti amerických státech a několika městech mimo USA je ohlášeno více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters. Dvě předchozí vlny protestů No Kings měly miliony účastníků.

Zpěváci Bruce Springsteen a Joan Baezová budou hlavními hvězdami demonstrace v hlavním městě státu Minnesota, kde se očekává shromáždění více než sta tisíc lidí. Město se v minulých měsících stalo ohniskem střetů s federálními imigračními agenty.

Příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross zde 7. ledna za volantem jejího vozu zastřelil Renée Goodovou, 37letou matku tří dětí. Dva agenti Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) následně 24. ledna v Minneapolisu zastřelili stejně starého zdravotníka Alexe Prettiho. Incidenty vyvolaly hněv a protesty v Minnesotě a po celých Spojených státech.

Další velké demonstrace se konají v New Yorku, Los Angeles a Washingtonu, ale dvě třetiny akcí se konají mimo centra velkých měst, což představuje téměř čtyřicetiprocentní nárůst oproti první vlně protestů v červnu loňského roku, uvedli organizátoři. Na National Mall ve Washingtonu dav skandoval prodemokratická hesla a objevily se transparenty s nápisy proti Trumpovi.

Demonstrace proti Trumpově vládě ve Washingtonu (18. 10. 2025)

V Marylandu držela skupina starších lidí u silnice na invalidních vozících transparenty, které projíždějící vozy oslovovaly hesly jako „Odporujte tyranii“ nebo „Trubte, pokud chcete demokracii“ či „Zbavte se Trumpa“.

Tisíce lidí se shromáždily v centru Manhattanu, kde herec Robert De Niro, jeden z organizátorů, řekl, že „byli i jiní prezidenti, kteří testovali ústavní meze své moci, ale žádný z nich nebyl takovou existenční hrozbou pro naše svobody a bezpečnost“.

K demonstracím dochází v době, kdy míra podpory pro Donalda Trumpa klesla na 36 procent, což je nejnižší hodnota od jeho návratu do Bílého domu, vyplývá z průzkumu Reuters/Ipsos.

Současně přibývá i odborných varování před širším oslabováním amerických demokratických institucí. Ve výroční zprávě institutu V-Dem při Göteborské univerzitě se Spojené státy v roce 2025 propadly z 20. na 51. místo, upozornil v polovině března Švédský rozhlas.

Podle autorů jde v moderní době o bezprecedentní jednoroční pokles, kvůli němuž už USA nepovažují za liberální demokracii, tedy stát s fungujícím systémem brzd a protivah a respektem k občanským svobodám.

Výzkumníci za hlavní příčinu označují způsob vlády Trumpa a upozorňují mimo jiné na to, že prezident stále více přebírá pravomoci Kongresu. Činí tak podle nich mimo jiné prostřednictvím 225 exekutivních příkazů, které loni podepsal, zatímco Kongres ovládaný republikány přijal jen 49 zákonů. Výzkumníci také píší, že se nyní zdá nepravděpodobné, že by Kongres zpochybnil nebo vyšetřoval rozhodnutí prezidenta, která by mohla porušovat zákon nebo ústavu. Další zmiňované problémy zahrnují Trumpovo zpochybňování soudů, médií či tlak na univerzity.

Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
Po měsíci válku většina americké veřejnosti kritizuje, izraelská ji podporuje

Izrael a Spojené státy přesně před měsícem, v sobotu 28. února, letecky zaútočily na Írán, kde cílily na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Bombardování Íránu po měsíci kritizují opoziční demokraté i americká veřejnost. Naproti tomu podpora války u většiny Izraelců zůstává vysoká, ačkoliv část opozice varuje před „válkou bez konce“. Akci podporuje také jen pětina izraelských Arabů.
Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct vojáků, pět z nich vážně. Počet zraněných Američanů tak od začátku konfliktu překročil podle AP tři sta. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici

Desítky tisíc lidí prošly centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která byla dle agentury AFP největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací. Pochod se uskutečnil několik týdnů před místními volbami v Anglii.
Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině

Velryba, která na několik dnů uvázla na mělčině v Baltském moři na severu Německa, než se osvobodila, se dostala do stejné situace v nedalekém zálivu. S odvoláním na organizaci na ochranu přírody Greenpeace to v sobotu napsala agentura DPA.
Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
Rusové zasáhli porodnici v Oděse

Nejméně dvě oběti a deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. O úderech, které zasáhly i porodnici, v sobotu ráno informoval šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko na Oděsu vyslalo přes šedesát dronů. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih. Dronové útoky na svém území hlásí i Rusko.
